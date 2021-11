Black Sabbath: Tony Iommi lanza nuevo tema y... ¡su propio perfume!

Cuando Tony Iommi decidió desarrollar su propio perfume, sabía cómo reaccionarían algunos fans de Black Sabbath. “Van a pensar que me volví loco”, dice riendo, en una entrevista telefónica desde Inglaterra. “Es algo que nunca se me hubiera ocurrido. Pero estuvo bueno haberlo hecho.”

El año pasado, cuando el mundo estaba en cuarentena por el Covid, Iommi entabló una amistad con Sergio Momo, fundador y director creativo de la firma de perfumes italiana Xerjoff. Momo lo había invitado a participar en una grabación solidaria, pero Iommi no pudo hacerlo en el momento. Sin embargo, el perfumista le envió una caja de sus productos en agradecimiento por al menos considerar la propuesta. Iommi lo llamó para agradecerle y eventualmente Momo le preguntó: “¿Te interesaría hacer tu propio perfume?”. “Quedé impresionado –recuerda Iommi-. Tuve que anotar todos los distintos olores que me gustan y luego armar el perfume desde ahí”. En pocos meses, Iommi tenía una nueva fragancia y una nueva canción.

“A Sergio también le gusta la música. Toca la guitarra –dice Iommi-. Así que me dijo por qué no hacía un tema que acompañara la fragancia. Y pensamos que sería mejor hacer un instrumental, más que todo lo que implica trabajar con un cantante. Así que se me ocurrió esta idea y se la mostré; le gustó y simplemente le agregué algunas partes y así quedó”.

Los nuevos socios terminaron grabando “Scent of Dark” (“Fragancia de oscuridad”), la primera composición que Iommi publica desde escribir la pieza clásica para la Catedral de Birmingham en 2017 y su primer tema rockero desde 13, el disco de Black Sabbath de 2013.