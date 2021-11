CA7RIEL habla de su primer disco y de su homenaje a Virus y los Beatles

Al igual que todos los singles que desplegó como solista y junto a Paco Amoroso, El Disko, el primer álbum de CA7RIEL, es una burbuja deforme que, a lo largo de sus once tracks, salta del funk juguetón (“Bad Bitch) al soul hedonista (”Shipea2″), con escalas en el R&B dionisíaco (“Chanel Maconha”) y también en el industrial (“Keyhole”). Su puerta de entrada es por lo menos llamativa: el sintetizador de “Luna de miel en la mano”, de Virus, comienza su ascenso interminable hasta que se choca con el arpegio inicial de “Lucy in the Sky With Diamonds”, de los Beatles, y de esa colisión nace “Muy bien”, un R&B robótico y de estribillo lisérgico. “La intención es hacer mierda y romper todo lo que tenés pensado. Vos pensás que algo va a suceder de una manera, y de repente el volantazo te choca contra la pared. Eso me encanta”, dice sobre ese mash up engañoso, y la definición vale también para definir al álbum. “Me pasó de ir a alguna reunión, que alguien ponga el tema de Virus, ponerme loco porque pienso que alguien filtró mi disco y paranoiquearme, hasta que me doy cuenta que no, no es el mío y digo ‘Bien ahí, qué loco’”.

¿Te olvidás?

¡Re! Encima si ponés un tema mío en mi presencia me da mucha cosa. Cuando empieza ese tema pienso que es el mío, porque me lo apropié un poco, en mi mente me adueñé de esos cuatro segundos. La gente que lo escuche va a hacer todo lo contrario, va a decir “qué hijo de puta, se lo quiere apropiar”, es algo que lo conoce bastante gente. Me gusta el volantazo y derretir todo, que te crashee el cerebro. Te puede llegar a molestar, y eso me gusta. Después de eso, empieza el tema con algo más amable, por así decirlo.

También es una manera de anular a los haters y el doble discurso de que si Enimem samplea a Pescado Rabioso es zarpado, pero si la hacen acá es un robo.

Olvidate. A mí no me importan los haters, este disco es bastante anti hater. No sé qué podrían llegar a decir de malo, realmente. Quizás lo de que utilizo esos pedazos, porque el disco empieza con cosas que yo no toqué, que están hechas en otros años, y que están injertas en la cultura. Es como matar a los Beatles y Virus, un poco. Pero yo lo que quiero no es matarlos, todo lo contrario. Es un homenaje, pero me gusta trollear a la gente, que se pongan nerviosos.

¿Cómo es la idea de pensar un disco para un momento y un público al que la idea de disco le es un poco ajena?

Me chupa un huevo. Hacía un montón de tiempo que no sacaba música, no estaba en condiciones de filmar videos y filmarme la jeta, hacer singles y venir en la que venía, que era todo muy rápido y volátil. Me parecía tan bueno “Polvo” y sus primeros hermanitos, que necesitaba que sea como para siempre. Creo que al que le gusta la música se va a comer esa peli, realmente, y es algo más fácil de acordarse si te llega.

La pandemia te encontró a tres meses de haber hecho un Obras con Paco y mucho nivel de exposición ¿El Disko es el catalizador de eso?

Mil por ciento. Años de terapia menos que tengo gracias al disco. Incluso todas las cosas que me pasan más facheras, por así decirlo, van al disco. Hay angustias y todo eso que no las volqué, me las guardé para mí, porque eso ya lo hice otras veces. Cuando era rapero volcaba todas mis oscuridades y las cosas de terapia, ahora es todo lo contrario. Me di cuenta que puedo mostrar mi mejor versión, o cosas muy interesantes. Por ahí lo más oscuro y triste del disco es “Donde estai”, que le hablo a mi gatito, que se perdió, y por ahí estás pensando lo que quieras: “Está hablando de la mujer o la falopa”, y es un gato que se escapó y es una angustia terrible y lo volqué ahí.

¿Y volvió?

¡Al toque! Pero estaba todo triste y le hice un temón. Tardó un día, una cosa así. Como padre primerizo del gatito, fue como que se perdió mi hijo. Pensaba “Ya fue, se me murió, soy el culpable”, de esa angustia salió el tema. Ese es el mayor grado de angustia que maneja el disco, todo lo otro está más vinculado a sentirse bien siendo medio forro, y también estoy muy enamorado. Yo le dedico mucho a mi amor. Tengo una musa inspiradora y dos gatitos que me dan mucho amor en mi hogar, entonces el disco está armado alrededor de eso.