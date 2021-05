Cinco discos esenciales para repasar la obra de Rodolfo García

Del debut de Almendra, al disco póstumo de Luis Alberto Spinetta (Los Amigo), pasando por el álbum considerado por ROLLING STONE como el mejor del rock argentino (Artaud) y sus grupos Aquelarre y Tantor, el toque de Rodolfo García atraviesa toda la historia del género.

Almendra, Almendra (1970)

A fines de los 60 García conoció en las calles del barrio de Belgrano a un adolescente Luis Alberto Spinetta. Él tenía 17 y el “Flaco” 13. Rodolfo lo invitó a sumarse a su banda, Los Larkins y así comenzó una sociedad musical inquebrantable que duró hasta la muerte de Spinetta. En 1968 formaron juntos Almendra y en los primeros días de 1970 editaron su álbum debut, ese del hombre que llora en la tapa. “Éramos muy jóvenes y se dio todo muy rápido. Un grupo de pibes amigos del barrio a los que les gustaba mucho la música y que de golpe tienen la posibilidad de grabar un disco, tocar mucho en vivo, hacer giras... Fue todo muy veloz y muy intenso. En un par de años grabamos varios simples, un LP, un álbum doble y ya teníamos listo y ensayado el primer acto de la ópera. Fue un época de gran efervescencia creativa y nos agarró a todos un poco verdes. Yo, personalmente, lamenté mucho la separación de Almendra, no era algo que yo deseaba. Pero hay crisis que no se pueden solucionar”, dijo en una de sus últimas entrevistas, el año pasado.

Aquelarre, Aquelarre (1972)

Tras la separación de Almendra, García formó esta banda junto a su ex compañero de banda Emilio del Guercio, Héctor Starc y Hugo González Neira. Sonido crudo y fusión. “Fue el proyecto musical más consistente en el que estuve. Planificábamos con pautas a corto, mediano y largo plazo. Y así fue que terminamos llegando a España, donde estuvimos casi dos años y medio tocando. A mí gusta tocar y me gusta formar parte de un grupo, me encantan los proyectos colectivos”.

Artaud, Pescado Rabioso (1973)

El álbum solista que grabó Spinetta y editó bajo el nombre del grupo que acababa de disolver, Pescado Rabioso, es considerado una pieza fundamental del rock argentino. El Flaco se reencontró con su ex compañero de Almendra, a quien le pidió que grabara las baterías de dos temas de esta obra maestra: “Habladurías del mundo” y “Superstición” (el resto de las canciones las grabó Gustavo Spinetta).

Tantor, Tantor (1979)

Aquí García vuelve a sumarse a un proyecto con otro ex compañero, Héctor Starc (Aquelarre) y completa el trío Carlos Alberto “Machi” Rufino, por entonces ex integrante de Invisible. Rock y jazz de alto vuelo para una banda casi instrumental. Del disco, que incluye dos letras del “Flaco”, también participan Lito Vitale y Leo Sujatovich.

Los Amigo, Los Amigo (2015)

En 2011, paralelamente a sus discos y shows como solista, Spinetta solía encontrarse a tocar con sus amigos Daniel Ferrón y García en su legendario estudio, La Diosa Salvaje. Tras la muerte del “Flaco” en febrero de 2012, los músicos decidieron retomar aquel último proyecto musical de Spinetta, con la colaboración de sus hijos. “Ése fue el no proyecto, porque la idea era sólo juntarnos a disfrutar de tocar, pero no grabar un disco. Pero después pasó lo que pasó y hacer ese disco fue una satisfacción impresionante, mucho más pensando en todo lo que me unía al Flaco, de habernos conocido de tan chicos, de haber tenido la primera experiencia importante con Almendra y poder terminar el ciclo tocando juntos. Es un disco del que estoy muy orgulloso. El material está bueno, está tocado con mucha frescura, refleja exactamente lo que pasaba cada miércoles cuando nos juntábamos a tocar en la sala de ensayo. Esas reuniones eran esperadas, como cuando empezamos. Nos juntábamos a las siete de la tarde y en punto estábamos como soldados, nadie faltaba ni llegaba tarde, como los pibes. Cuando empezamos en mi casa, a las siete menos cinco sonaba el timbre y ahí estaba el Flaco con una guitarra en la mano y un equipo en la otra. Es un recuerdo que me quedó grabado a fuego”.

BONUS TRACK

Detrás del rio, Jaguar (2020)

El último proyecto musical de García editó su debut en 2020 y debido a la pandemia apenas pudo presentarlo en vivo. El disco incluye un tema inédito de Almendra y una versión de “Señorita corazón”, de María Gabriela Epumer. El grupo estaba compuesto por García, Lito Epumer, Daniel Ferrón y Julián Gancberg. “Jaguar es una continuación de Los Amigo, que era algo más informal. Nos empezamos a juntar con Luis y Dani Ferrón a tomar mate, escuchar música y ver los partidos de River y al final terminamos grabando en La Diosa Salvaje, el estudio del Flaco, algunas canciones que ni siquiera pudimos pulir del todo. De hecho, en el disco de Los Amigo Río como loco está con la melodía tarareada por Luis y ahora decidimos hacerle justicia y grabarlo bien, con la letra que ya estaba escrita. Justo cuando sacamos el disco empezó la cuarentena. Teníamos cerrada la presentación oficial para abril, en La Usina del Arte, pero tuvimos que parar todo”, le dijo a LA NACION a fines del año pasado.