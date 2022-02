Ciro y los Persas anunciaron recital en Vélez

Luego de calentar motores en su fecha en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata, en el Cosquín Rock y una gira por Uruguay, Ciro y los Persas ya se pusieron como objetivo de este 2022 una nueva fecha en un gran estadio: el sábado 22 de octubre en Vélez Sarsfield.

Esta presentación será el quinto show de estadio de la carrera solista de Andrés Ciro Martínez. En 2012, tocó en el estadio de Ferro Carril Oeste; en 2016, actuó en Vélez; y en 2018 llegó a River.

Las entradas para el recital en Liniers se pondrán a la venta vía Ticketek próximamente, según informaron los productores en un comunicado.

Ciro fue protagonista de la tapa de la edición de octubre de 2021 de Rolling Stone Argentina. En una entrevista que lo siguió de Buenos Aires a Mendoza, el editor Sebastián Ramos charló con el ex líder de Los Piojos sobre sus tres décadas de carrera exitosa y los tres discos con los que iba a revisar su pasado, Guerras, acústico −editado a fines de 2020−; el segundo acompañado por la Orquesta Filarmónica de Mendoza −”Pacífico”, el primer single se lanzó en el cierre de 2021−; y el tercero, con featurings de amplio espectro, que podrían ir desde Ricardo Mollo hasta L-Gante −ya para 2022−.

“La idea fue tomando forma durante la pandemia, mientras hacía unos vivos para Instagram en los que toqué algunas canciones solo con la guitarra”, contaba Ciro a RS el año pasado. “Yo nunca fui un cantor de reuniones. No por una cuestión de inhibición, pero sí por ahí por pudor, si se quiere. Cuando me junto con amigos no me interesa ser el centro de atención. Puedo contar algo y bla, bla, y me gusta teatralizar la situación y qué sé yo, pero no voy a agarrar una guitarra para que me presten atención y escuchen mis canciones. Porque, además, lo más probable es que a mi amigo no le interese escucharme. Otra cosa es si es alguien que fue y pagó una entrada para verme cantar, no sé. Pero bueno, tocando en los vivos de Instagram le tomé el gusto y me dieron ganas de grabar un disco acústico”.