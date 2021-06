De Notorious B.I.G. y Tina Turner a Billie Eilish y los Beatles: una guía para ver los mejores documentales de 2021

Los documentales de la música pop existen desde que existe el pop. Pero gracias a la avalancha de servicios de streaming, el documental musical está atravesando una época dorada. Aquí van seis casos notables (desde Biggie hasta Billie y los Beatles) con el potencial para sacudir tu mundo, sin importar en qué dispositivo los veas.

Tina

Tina Turner

La historia

El primer documental autorizado de la legendaria cantante, desde la época de Ike hasta la independencia, de “Proud Mary” a Private Dancer.

El gancho

A diferencia de retratos anteriores, este lleva la historia hasta 2019, e incluye posibles referencias a su retiro. (“¿Cómo hacés para despedirte de a poco? Es mejor simplemente irse”, dice al final).

La mayor revelación

El regreso de Turner en los ochenta casi se cae porque los ejecutivos de los sellos la consideraban “demasiado vieja”.

Un motivo para entusiasmarse

Gran cantidad de clips fantásticos de Ike y Tina Turner en vivo y en el estudio (entre ellos uno de Ike fumando porro).

Un motivo para dudar

La historia ya fue contada en una biopic y un musical de Broadway, así que no esperes muchas sorpresas.

Biggie: I Got a Story to Tell

Notorious B.I.G.

La historia

Un vistazo de los primeros años del fallecido rey del hip-hop de Nueva York, coproducido por la madre de Biggie, Voletta Wallace.

El gancho

Imágenes inéditas, cándidas, en el camarín y en la calle de Biggie en la gira de Ready to Die.

La mayor revelación

En la época en que Biggie vendía droga, la mamá pensó que su bolsa de hash eran papas podridas y las tiró a la basura.

Un motivo para entusiasmarse

El documental se enfoca en su talento y su conexión con sus raíces jamaiquinas, y no tanto en su asesinato no resuelto, que fue investigado en otra parte.

Un motivo para dudar

Las imágenes de la gira son interesantes solo si querés ver a Biggie caminando en pasillos de hotel o refrescándose en un caluroso autobús.

The Beatles: Get Back

The Beatles

La historia

Peter Jackson indaga en el rodaje y grabación de Let It Be en 1969, con consentimiento de la banda.

El gancho

Finalmente podemos ver cintas inéditas del grupo trabajando, ensayando canciones de Let It Be, zapando clásicos del rock, y pasando el rato.

La mayor revelación

El material nuevo se ve fantástico y, a diferencia de lo que se cree, los Beatles parecen estar divirtiéndose.

Un motivo para entusiasmarse

Hay una gran cantidad de clips nunca vistos del famoso concierto en el techo.

Un motivo para dudar

Los Beatles se separaron meses después de estas imágenes. ¿Get Back es un contrapunto de Let It Be o una forma de edulcorar lo que ocurrió?

Somewhere You Feel Free

Tom Petty

La historia

Una indagación en la grabación de la obra maestra de Petty de 1994, Wildflowers.

El gancho

Es una mirada muy realista de cómo se construyeron desde cero canciones como “To Find a Friend” y “Only a Broken Heart”. Quizás hasta los fans de Petty descubran algo nuevo.

La mayor revelación

Adria, la hija de Petty, siente que él estaba escribiendo sobre la necesidad de divorciarse de su madre.

Un motivo para entusiasmarse

Hubo muchos lanzamientos póstumos desde la muerte de Petty en 2017, pero este es el primero que se ocupa de la intimidad de su proceso creativo.

Un motivo para dudar

Tras el expansivo box set de Wildflowers del año pasado, este documental puede ser demasiado.

Framing Britney Spears

Britney Spears

La historia

El New York Times explora la misteriosa patria potestad que controla la vida de Spears desde 2008.

El gancho

Hay confidentes que comparten recuerdos, videos personales y fotos privadas de Spears, y abogados que analizan los detalles de la patria potestad.

La mayor revelación

El tratamiento de la cantante por parte de los medios, los paparazzi y la industria fue absolutamente abominable.

Un motivo para entusiasmarse

Es la primera película que realmente intenta correr la cortina, enfocarse en la vida de Spears y explicar por qué las cosas se desmoronaron de manera tan dramática.

Un motivo para dudar

No habla nadie del entorno de Spears; quedan muchas preguntas sobre su estado mental y por qué el sistema judicial mantuvo la patria potestad.

The World’s A Little Blurry

Billie Eilish

La historia

R.J. Cutler pasó años filmando a Eilish mientras componía su explosivo disco debut y durante la larga gira de promoción.

El gancho

Las cámaras entran a su habitación en el momento en que está creando “Bad Guy”, y la capturan en camarines lidiando con su síndrome de Tourette y las abrumadoras demandas de la fama y el desamor.

La mayor revelación

Mantuvo una relación privada con un rapero que ella simplemente llama “Q”, pero se separan sobre el final de la película.

Un motivo para entusiasmarse

A diferencia de la mayoría de documentales de estrellas pop, este no se siente demasiado artificial.

Un motivo para dudar

Hasta la propia Eilish admite que el documental es apenas una “rodaja” de su vida y que hay muchas cosas de las que no quiso hablar.