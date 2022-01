Pop y moda: estos son los 25 artistas que marcan tendencia hoy

“Si realmente querés que el público esté entretenido –dijo David Bowie en una entrevista en 1976–, tenés que tener un look”. Del legendario corte Beatle a las camperas de cuero de Ramones y las Adidas de Run-DMC, la moda fue tan importante como el sonido para la historia de la música pop. Pero hoy lo es más que nunca, con creadores de tendencias como Beyoncé y A$AP Rocky o Doja Cat, que generan grandes movimientos virales que remodelan instantáneamente el espíritu estético de la época.

Como resultado, la moda se convirtió en uno de los canales de ingresos en más rápido crecimiento en toda la industria de la música, ya sea por acuerdos con marcas (como BTS al convertirse en embajadores de Louis Vuitton) o de líneas propias (como Rihanna con Fenty o Yeezy de Kanye West). La edición de Rolling Stone Estados Unidos presenta en esta producción un ranking de los 25 músicos con más estilo, a nivel global, votado por periodistas, diseñadores y conocedores de la industria. Artistas geniales desde el punto de vista conceptual y cultural, que no solo están llamando la atención: están haciendo historia.

Lil Nas X

1. Lil Nas X

“Sombrero cowboy de Gucci / y unos Wrangler en mi culito”, dice Lil Nas X en “Old Town Road”. Durante el año pasado, con la ayuda del estilista Hodo Musa, el rapero norteamericano se las arregló para convertir cada uno de sus looks en tema de conversación, desde el diminuto traje de cuero adornado con llamas que se le vio en Saturday Night Live hasta sus vestidos rococó de María Antonieta y sus famosas zapatillas de Satán. “Me gusta más lo que un look significa que la moda en sí”, le dijo a GQ. Style. KYLE RICE

Lady Gaga

2. Lady Gaga

Desde que irrumpió en escena en 2008, Lady Gaga ha sido la reina de los looks. “Me encanta convertirme en arte”, le dijo a la Vogue británica sobre su evolución desde su legendario vestido de carne hasta su alter ego drag Jo Calderone. Gaga encuentra siempre la manera de mezclar estilos vanguardistas con guiños a diseñadores más clásicos, poniéndose de todo, desde Alexander McQueen hasta Versace. En 2021, dio un gran paso como estudiosa de la moda al interpretar a la esposa de Maurizio Gucci en House of Gucci. BRITTANY SPANOS

Cardi B

3. Cardi B

El sentido de la moda de Cardi B es tan atrevido como sus raps. No todos pueden combinar a la perfección los codiciados Chanel y las baratijas de mal gusto de Fashion Nova, pero la neoyorquina (además, directora creativa de Playboy) lo hace fácil. En 2019, apareció en la gala del Met con un edredón diseñado para parecerse a una vagina acolchada y, aún así, se veía elegante; más tarde, logró que un enterizo volviera a parecer cool en el video de “WAP”. Su estilista favorito, Kollin Carter, dijo: “Su estilo es drama puro”. Cardi tiene el control total de su imagen y usa cada pieza nueva con fuerza convincente. KR

BTS

4. BTS

Pocos han hecho avanzar tanto la ropa de hombre como la boy-band coreana BTS, principalmente porque su definición de ropa de hombre incluye todo, desde trajes extragrandes hasta camisas con lentejuelas y sacos de torero. Han sido tan aventureros en su moda como en su música. TIM CHAN

Harry Styles

5. Harry Styles

“La moda existe para que nos podamos divertir, experimentar y jugar”, le dijo Harry Styles a Vogue en 2020. “Y si te olvidás de que hay ‘ropa para hombres y ropa para mujeres’ obviamente abrís una puerta para jugar”. El espíritu libre en materia de indumentaria del inglés, ex miembro de One Direction, convertido en superestrella solista lo ayudó a transformarse en ícono del estilo, siguiendo la fluidez de género de los ídolos de los setenta y ochenta como Bowie y Prince. Con su estilista de toda la vida, Harry Lambert, Styles le dio a la moda masculina un giro sexy y con guiños al disco, inspirando a los fans a presentarse en sus conciertos imitando su afición por las boas, los pantalones oxford y los colores psicodélicos. BSS

Maluma Gareth Cattermole - MTV - Getty Images Europe

6. Maluma

El colombiano se mueve como en casa en los principales desfiles de moda y nunca le temió a los riesgos estéticos: en los MTV Video Music Awards de 2021, optó por un traje bondage de Roberto Cavalli. Fuera del escenario, el músico nacido en Medellín trabajó con Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Olivier Rousteing (de Balmain), con quien el año pasado lanzó una colección inspirada en Miami Vice. JULYSSA LÓPEZ

Rihanna

7. Rihanna

Claro, Rihanna estuvo ausente de la esfera de la música últimamente, pero es porque estuvo ocupada llevando su estilo relajado a las masas. En 2021, presentó su línea de lencería con tallas inclusivas, Savage X Fenty, y convirtió las calles de Nueva York en su pasarela con ropa de Dior. También siguió poniendo bien alta la vara del lujo y la ropa casual. “Nunca quise poner mi nombre en algo y vender mi licencia para que otros creen un producto”, dijo. “Soy muy de hacerlo yo”. KR

A$ap Rocky

8. A$AP Rocky

“Soy el puto amo de esta mierda de la moda”, alardea A$AP Rocky en su single de 2014, “Multiply”. El rapero y productor de Nueva York ha pasado su carrera confirmándolo, por ejemplo coleccionando piezas del diseñador de culto Rick Owens o colaborando con PacSun en una renovación total de su marca. Siempre mantuvo una aversión (ferozmente individualista) a las tendencias del momento. “Me pongo lo que quiero y lo que me gusta”, le dijo a Fast Company. KR

Dua Lipa

9. Dua Lipa

Si 2020 fue el año en que Dua Lipa ascendió al estrellato (con seis nominaciones a los Grammy por su álbum Future Nostalgia), en 2021 la cantante se convirtió en un ícono de la moda. Desde colaborar con Puma hasta convertirse en cara de Versace, Lipa es un camaleón de la moda que cruza fácilmente y con frialdad el límite entre onda callejera y alta costura sin perder el ritmo. “Es como la música –le dijo a Refinery29 en 2018–. La moda no se puede forzar”. Donatella Versace le escribió a Lipa en Instagram: “Sos una estrella tanto en la pasarela como en el escenario”. TC

Solange

10. Solange

Si se trata de comprender la sensación de asombro que genera vestirse, Solange Knowles está en otro nivel. “Es la forma en la que nos comunicamos con la gente antes de abrir la boca”, dice. La cantante texana se adelantó años a la actual nostalgia de la Generación Z por los años 2000, y a lo largo de su carrera recorrió el espinel de la moda con la perspicacia con la que un productor de hip-hop analiza samples. Solo como ejemplo, ahí está el videoclip de “Binz” de 2019. JEFF IHAZA

Kanye West

11. Kanye West

A pesar de lo polarizante que resultan sus creaciones como diseñador, Kanye West ha establecido su propio estándar al combinar música y moda. El verano pasado, al abrir la gira de su album Donda en Atlanta, se puso una campera negra con tachas de Balenciaga. “Me hace salir de mi zona de confort”, dijo la directora creativa de Balenciaga, Demna Gvasalia. Mientras tanto, mantiene su línea Yeezy, junto a Gap. KR

Beyoncé

12. Beyoncé

Puede estar diseñando su línea Ivy Park (basada en la cultura de los cowboys negros, con una serie de looks inspirados en los rodeos y la doma) o apareciendo en una lujosa campaña de Tiffany junto a Jay-Z, pero el sentido de la moda de Beyoncé está en constante evolución, es siempre adaptable y tiene una influencia perdurable. “Podés tener curvas y seguir siendo un ícono de la moda”, le dijo Beyoncé a Harper’s Bazaar en 2021, hablando de su negativa a que la encajonen en cualquier estereotipo. “Deseo esta libertad para todos”. TC

Moses Somney

13. Moses Somney

“Lo que más me gusta de la cultura de África occidental son las siluetas”, le dijo Moses Sumney a Rolling Stone, resumiendo su filosofía de la moda. El cantautor ghanés-estadounidense confía en llenar el espacio con su presencia, incluso vistiendo en matices de sobrio gris (“vampírico” es una palabra que ha usado). Como le dijo a W, “estoy cansado de que el traje a medida sea la única opción para los hombres”. KR

Lizzo

14. Lizzo

Desde que irrumpió con éxitos como “Truth Hurts”, la estrella del bop ha creado una revolución en la alta moda, específicamente si hablamos de la moda de tamaño inclusivo. Tanto en los escenarios globales como en su frenética cuenta de Instagram, la cantante y flautista Lizzo ha contribuido a deconstruir los estándares corporales establecidos durante mucho tiempo y que le han impedido la entrada a la moda a cualquier mujer de talle mayor a 2. “Estoy muy agradecida de poder participar del movimiento de la moda para cuerpos más grandes y mujeres negras”, le dijo a Vogue en 2020. BS

Kelsey Lu Vanni Bassetti - Getty Images Europe

15. Kelsey Lu

La violonchelista y cantautora de avant pop radicada en Los Ángeles siempre tuvo un enfoque ecléctico sobre la moda, que le permitió mezclar looks vanguardistas con hallazgos anticuados y conmovedores. “Crecí yendo mucho a ferias americanas con mis padres y creo que eso moldeó mi forma de jugar con prendas que ya tienen una vida por sí mismas”, le dijo a Refinery29 en 2016. “Tratando de hacer un maridaje entre esa ropa y piezas de diseñadores jóvenes”. KR

Machine Gun Kelly

16. Machine Gun Kelly

El enfoque de la moda de Machine Gun Kelly refleja su estilo musical en constante cambio. “No me gusta que las cosas se queden quietas”, le dijo a Vogue al lanzar su línea de esmaltes de uñas de género neutro, UN/DN LAQR, el año pasado. Su aspecto gótico-glam parece diseñado para el máximo impacto: el traje rosa intenso que lució en los Video Music Awards de 2020, la lengua teñida de negro (a juego con su traje) de los Premios Billboard del año pasado o los dúos coordinados con su novia, Megan Fox. TC

Rosalía Taylor Hill - Getty Images North America

17. Rosalía

Los clips de Rosalía revelan una estética personal ecléctica, provocativa, compuesta por influencias folk y contemporáneas fusionadas. Posa con un abrigo diseñado por Didu y con uñas personalizadas de Mordekai en “Aute Cuture” y subraya su pequeño cameo en “WAP” con látex rojo. Para sus 18 millones de seguidores en Instagram, se apresura a exhibir piezas de Balmain, Gaultier y Givenchy junto con remeras de animé de gran tamaño y ropa deportiva informal. “Realmente no trato de encontrar un término medio. Me gustan los extremos”, le dijo a Vogue el año pasado”. JL

Doja Cat

18. Doja Cat

En sintonía con la onda interplanetaria de su disco, Planet Her, Doja Cat tiene un sentido de la moda de otro planeta, tanto en el escenario como en la alfombra roja, con looks tan sensuales y extraños como sus canciones. Para rematar su momento de Cenicienta alienígena, Doja se presentó en los Video Music Awards del año pasado con un vestido tipo patchwork acolchado firmado por Thom Browne. “Nunca pensé que aceptaría un premio vestida de gusano”, bromeó. BS

Rina Sawayama

19. Rina Sawayama

Como su innovador sonido, influenciado por el pop y el nü metal de principios de la década de 2000, el estilo de Rina Sawayama se ha caracterizado por un enfoque vanguardista, que realza su silueta con un toque extra. Desde que irrumpió en la escena, el genio rebelde de esta artista británico-japonesa ha adoptado elementos de fantasía extravagante en su apariencia, como el vestido violeta de Balmain confeccionado con un tul enloquecedor que usó para los Brit Awards a mediados del año pasado. “Me inspiro mucho en Instagram y en la moda de las décadas de 1990 y 2000″, le dijo a Gay Times. KR

Willow

20. Willow

Willow Smith se definió como una renegada de la moda desde el principio, cuando era una niña de nueve años con un chaleco azul con tachas y los colores del arco iris en el video de “Whip My Hair”. “Jaden y yo, de chicas… usábamos las cosas más locas”, le dijo a Pharrell Williams en una entrevista en 2016. En 2021, Willow modificó su apariencia en tiempo real, afeitándose la cabeza frente a la cámara mientras cantaba (vaya coincidencia) “Whip My Hair”. “Honestamente, cantar con la cabeza rapada es un sentimiento de libertad absoluta”, le dijo a su colega Travis Barker durante una entrevista de Rolling Stone (en el especial Músicos por músicos) el año pasado. BS

Bad Bunny

21. Bad Bunny

El año pasado, cuando irrumpió en la WWE, Bad Bunny convirtió al mundo de la lucha libre en una pasarela para exhibir su masculinidad camp latente. “Tienen el pelo largo, pueden pintarse la cara, [pero] son seres fuertes y poderosos”, dijo sobre sus compañeros de ring. Sus pocas apariciones en vivo en 2021 fueron igual de ingeniosas, mezclando looks góticos en el escenario y trajes audaces en las entregas de premios. BS

Måneskin

22. Måneskin

Con sus arneses BDSM, el delineador de ojos negro pesado, los trajes a medida y toneladas de maquillaje, estos rockeros italianos explotaron en 2021 reversionando el atrevido estilo Bowie-Queen, que los llevó a los charts de Estados Unidos. Måneskin se formó a mediados de la década de 2010, con un look emo-punk bastante estándar. Todo cambió cuando se juntaron con el estilista italiano Nicolo Cerioi, que les ayudó a aumentar su coeficiente glam, lo que culminó con la victoria de Måneskin en el Eurovisión 2021, ataviados con trajes de cuero de Etro. K.R.

Tyler The Creator

23. Tyler The Creator

Muchos músicos aspiran a que su estilo parezca fácil, pero pocos lo logran tan bien como Tyler, the Creator. Entró en escena con una dosis de caos descarado, casi sin ayuda de nadie, trayendo la ropa de la calle al mainstream. Ahora, el rebelde del hip-hop de treinta años se ha convertido en un iconoclasta de la moda en toda regla, haciendo cárdigans en Italia del mohair más suave que jamás hayas tocado, diseñando maletas para competir con Rimowa creando perfumes. Incluso lanzó una línea unisex de esmalte para uñas inspirada en el lago de Ginebra. JI

Kai

24. Kai

Pocas estrellas del k-pop son tan queridas por los diseñadores de todo el mundo como Kai, el hermoso cantante, rapero y bailarín de los grupos Exo y SuperM. El estilo de Kai abarca toda la gama estética, desde colegial hasta punk, y mezcla las influencias de la moda con la misma facilidad con la que cruza géneros musicales y una arrogancia a la vez genial y tímida. El top corto que viste en el video musical de “Obsession” de Exo consolidó su estatus de símbolo sexual. Dijo en una entrevista: “El concepto es lo más importante. Tenemos que pensar si queremos ir a lo seguro o aceptar un desafío”. Las marcas están comenzando a tomar nota: Gucci lo nombró su primer embajador global nativo de Corea. TC

Grimes

25. Grimes

Grimes creció en los noventa y su colorido estilo se basa en las múltiples eras estéticas que alojó esa década, desde el rave hasta el grunge y el gótico. Pero no hay nada repetido en los looks de la cantante nacida en Canadá, firmemente plantados en el futuro. Caso en cuestión: el vestido de Iris Van Herpen que descolgó para la gala del Met de 2021, con máscara facial metálica y espada. Grimes usa la moda no solo para contar historias, sino también para hacer una declaración de principios. TC