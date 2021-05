Flashback: la feroz versión de “Fear of the Dark” en vivo que Iron Maiden hizo en Buenos Aires

El Salón de la Fama del Rock & Roll corrigió muchos errores del pasado en esta semana. Es que finalmente incluyó a Tina Turner y Carole King, LL Cool J, Kraftwerk y Todd Rundgren, algo que debería haber ocurrido hace años, considerando la relevancia de esos artistas. “Nunca puse mi ego en eso”, dijo LL Cool J a ROLLING STONE. “Lo que tiene que llegar para uno, al final llega. Así que estoy bien“.

Quienes no se sienten tan bien con los ingresos de este año al popular salón son los fanáticos del heavy metal. Randy Rhoads recibió el Premio a la Excelencia Musical, pero eso no alcanza para para apaciguar a los metaleros y contrarrestar el hecho de que Iron Maiden fue, otra vez, pasado por alto. La banda es elegible para el acontecimiento desde 2005, pero esta fue su primera nominación. Se unen a Judas Priest y Motörhead como gigantes del metal que aparecieron en la nominación y fueron rechazados. Mientras tanto, Slayer, Pantera, Megadeth, Rainbow, Scorpions, Anthrax, Mötley Crüe y Ozzy Osbourne, todavía no llegaron a ver sus nombres en una sola votación.

Y aunque los fanáticos de Iron Maiden pueden estar enfurecidos por la situación, los miembros de la banda dicen que no les importa. “De hecho, creo que el Salón de la Fama del Rock & Roll es un montón de pavadas, para ser honesto contigo”, dijo el líder Bruce Dickinson en 2018. “Está dirigido por un grupo de malditos estadounidenses que no sabrían distinguir rock & roll ni aunque les explotara golpeara en la cara. Necesitan dejar de tomar Prozac y empezar a tomar cerveza“.

Lo que sí es cierto es que muchos votantes del Salón de la Fama del Rock & Roll desconocen el impacto significativo de Iron Maiden en el mundo de la música. Puede que no hayan tenido muchos éxitos en la radio, pero álbumes como The Number of the Beast y Somewhere in Time son algunos de los mejores discos de metal jamás grabados. Además, tienen una base de fans rabiosa que, hasta el día de hoy, agotan las entradas donde sea que estén de gira. De todos los grupos de metal que pueden verse en vivo hoy en día, Metallica es el único que podría superarlos en cantidad de fanáticos.

En este video, la banda tocó “Fear of the Dark” en el show que dieron en 2008 en Buenos Aires. Es un gran momento de su documental de gira Flight 666 que muestra la increíble atmósfera -típico de Maiden- que alcanzó aquel concierto en Argentina. Todos los votantes del Salón de la Fama deberían ver la película. E, incluso, si a Bruce Dickinson no le importa el Salón, y aunque es probable que ellos nunca vayan a asistir a esa ceremonia si son admitidos algún día, todavía merecen estar ahí. Esperemos que 2022 sea su momento.

Este artículo fue publicado originalmente en Rolling Stone Estados Unidos.

Andy Green