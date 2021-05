Ewan McGregor confirmó que tuvo una “pelea” de sables de luz con Noel Gallagher

Ewan McGregor confirmó una historia que había revelado Noel Gallagher. El actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi en Star Wars respaldó el relato que el líder de Oasis compartió en una entrevista previa, en el que aseguró que fue él quién le dio su primer entrenamiento con sables de luz al actor. Ahora, McGregor confirmó el relato y contó que ocurrió en el marco de una fiesta, aunque no recuerda que haya habido lecciones. “Fue más como una batalla”, detalló. “Aunque dudo que alguno de los dos se acuerde quién resultó ganador”.

Durante una entrevista en el late night show Jimmy Kimmel Live, el actor se refirió a su participación en la serie Obi-Wan Kenobi, de Disney+, pero también habló de una anécdota que Gallagher había revelado en el pasado. “Noel Gallagher, de Oasis, contó en una entrevista que fue él quien te entrenó por primera vez para usar sables de luz”, dijo Kimmel. “¿Hay algo de cierto en esto?”, le preguntó al actor.

“Era el cumpleaños número 30 de Noel Gallagher y él vivía bastante cerca de mi casa, al norte de Londres”, respondió McGregor, confirmando las palabras de Gallagher. Sin dar demasiados detalles sobre el evento, el protagonista de Star Wars se separó ligeramente de la versión del guitarrista y contó que, si bien a por la madrugada hubo un enfrentamiento de sables de luz, no recuerda que haya habido “lecciones” de parte del músico. “Fue más como una batalla de sables de luz en su jardín, muy temprano al día siguiente de la fiesta. Pero no recuerdo ninguna lección que me haya dado Noel”. Kimmel, en tanto, quiso saber si la batalla había tenido algún ganador: “Me sorprendería que alguno de los dos pudiera recordar eso”, respondió McGregor.

La versión de Noel Gallagher de la primera experiencia de Ewan McGregor con sables de luz

En 2018, el sitio StarWars.com entrevistó a Gallagher y le preguntó por cierta historia, que en aquel momento aún no era tan conocida. “Mucha gente cree que Yoda y tal vez Qui-Gon Jinn entrenaron a un cierto Obi-Wan Kenobi, pero escuché rumores de que en realidad fuiste vos”, le dijo el entrevistador a Noel. “¿Escuchaste esa historia entonces?”, repreguntó el músico. “Así es, al menos al Obi-Wan de Ewan McGregor”, sumó el periodista.

De esa forma, Gallagher terminó contando su versión de aquella noche en que cumplió 30 años. “Hubo una fiesta en mi casa en los años 90 y vino Ewan, que acababa de conseguir el papel para Star Wars, y yo estaba como, ‘¡No puede ser!’. Yo tenía dos sables de luz en la casa, así que le dije: ‘Ahora. Vos y yo en el jardín. Mostranos tus habilidades’”. Según Gallagher, aquella fue la primera lección que recibió el actor para usar sables de luz antes de la filmación de Star Wars.

