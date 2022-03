Ghost predijo la pandemia y, ahora con su nuevo disco, la banda de metal anuncia la caída de los imperios

Cuando su trabajo diario requiere que se vista como un papa satánico, es posible que tenga una visión complicada del cristianismo. Pero eso no significa que Tobias Forge, el cerebro creativo detrás de la banda de metal Ghost, no pueda apreciar la belleza artística y cultural de la religión.

“De la misma manera que no saldría con un extraterrestre de la película Alien, pero me encanta cómo se ve. Esa es mi relación con el cristianismo”, le dice Forge a Rolling Stone. “Soy un gran admirador de los tesoros artísticos que hay allí y siempre me ha causado un gran impacto, incluso si lo uso como repelente”.

Desde que formó Ghost en su natal Suecia en 2006, Forge ha inventado todo un catecismo al revés que se burla diabólicamente de las enseñanzas y los rituales de la Santa Sede. Como Papa Emeritus, el líder oscuro que toma una nueva forma con cada álbum, actúa con una mitra y una túnica papal. Las letras son ricas en alusiones cristianas a la transubstanciación y la resurrección. La banda, que oculta sus rostros detrás de máscaras elaboradas, incluso ha distribuido la comunión impía a los fanáticos en sus conciertos.

Pero después del lanzamiento de su álbum debut de 2010, Opus Eponymous, una obra maestra del metal teatral sobre la llegada del Anticristo, algo peculiar comenzó a suceder con Ghost: Forge se sumergió en los comentarios sociales y políticos. Su álbum de 2018, Prequelle, contó la profética historia de una plaga que propaga no solo enfermedades por todo el mundo, sino también escuelas de pensamiento contagiosas. Ahora, Ghost va un paso más allá con el lanzamiento de su quinto álbum, Impera, una mirada cruel a la caída de los imperios. Si Prequelle presagió inadvertidamente pero con precisión la pandemia de Covid-19, entonces Impera predice un futuro aún más terrible.

En una llamada desde un hotel en Ohio donde Ghost está de gira con la banda de metal danesa Volbeat, Forge se ríe cuando se sugiere que el “disco de la peste”, como él lo llama, predijo la crisis de salud global de 2019.

“En retrospectiva, sí. Pero todo en la naturaleza y el tiempo y nuestros comportamientos es muy cíclico. Es casi inquietante cómo básicamente estamos repitiendo el siglo XX nuevamente”, dice. “Acabamos de pasar por lo que sería igual a la gripe española a principios de 1918 y, actualmente, estamos al borde de lo que podría convertirse en la Tercera Guerra Mundial”.

Según Forge, Impera no se trata de ningún imperio específico, sino del “concepto de los imperios y sus mecanismos de autodestrucción”. Aún así, es fácil extraer referencias líricas a un Estados Unidos posterior a Trump, un país donde la civilidad e incluso la transferencia pacífica del poder corren el riesgo de convertirse en reliquias. “¡Los agarraremos a todos por los hoo-hahs!” Forge grita en “Twenties”. En “Grift Wood”, ensarta la falsa piedad de un líder hambriento de poder como Mike Pence. Las letras sobre una “Madre” que “brilla como el sol y la luna” se leen como un golpe al vicepresidente de un mandato y el apodo cariñoso para su esposa.

“Digamos que puede tratarse de alguien como él que está listo para servir el trabajo de toda su vida en busca del poder, y luego justificarlo alegando algún tipo de conexión religiosa”, dice Forge cuando se le pregunta directamente sobre Pence. “Él es un gran ejemplo de alguien así. Es una de las cosas más malvadas que he visto: engañar a las personas para que crean que están de su lado”.

Nacido y criado en Linköping, Suecia, en 1981, Forge consumió una dieta constante de entretenimiento estadounidense cuando era niño, muy poco de lo que vio, enfatiza, estaba doblado al sueco. “Como parte de la Guerra Fría en los años 50, debido a nuestra proximidad con la Unión Soviética en ese momento, parecía haber una gran afluencia de cultura estadounidense. Si ibas a Suecia en los 50, había coches americanos por todas partes, máquinas de discos, Elvis Presley, películas americanas”, dice. “Veíamos los mismos programas de televisión que veías cuando éramos niños en los años 80: Sesame Street, Kermit the Frog, The Cosby Show, Dallas, Twin Peaks. No encuentro superlativos lo suficientemente fuertes, pero soy un devoto absoluto de la Americana. Es parte de mi ADN”.

La cultura estadounidense puede ser parte de la estructura de Forge, pero la religión organizada no lo es. No fue criado bajo una fe específica, ni se suscribe a ninguna ahora. “No estoy en contra de la religión ni de los sistemas de fe”, aclara, pero no puede tolerar lo que llama “religiones lineales” construidas sobre la idea de un comienzo (nacimiento), un final (muerte) y una vida después de la muerte donde el bien y el comportamiento en la tierra será recompensado. “La idea de las religiones lineales ha infestado nuestra forma de pensar y eso es realmente perjudicial. Obviamente son creados por el hombre para controlar a otros”.

Después de períodos en bandas de death-metal, glam-rock y power-pop, Forge fusionó elementos de los tres en Ghost. Junto con los adornos satánicos, por más irónicos que sean, la banda se definió por su anonimato. Los músicos, a los que se hace referencia como un grupo indistinguible de Ghouls sin nombre, usaban máscaras para ocultar su identidad, y Forge se transformó por completo en el personaje de Papa Emeritus, usando su propia serie de cubiertas faciales y maquillaje muy detallados.

Desde entonces, Ghost ha tocado en festivales como Download y ha realizado giras con Metallica (hicieron una versión de “Enter Sandman” en el álbum tributo a Blacklist del año pasado). Sus conciertos son eufóricos espectáculos de fuego, humo y confeti, con Forge cambiándose de vestuario con regularidad, dejando el atuendo de Papa y poniéndose chaquetas deportivas con lentejuelas. Puede ser fascinante.

Lzzy Hale de Halestorm, quien una vez administró vino y pan a los fanáticos en un espectáculo de Ghost como una de las “Hermanas del pecado” de la banda, dice que el compromiso del grupo con la actuación los convierte en una figura importante en el panorama del heavy metal.

“Más allá del arte brillante que crean, están devolviendo el teatro a la música pesada. Parte del atractivo de Tobias y su banda es su uso sin disculpas del humor y la historia”, le dice Hale a Rolling Stone en un correo electrónico. “Es solo música rock; no necesitamos tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio. La visión de Tobias atrae a un amplio espectro de fans y me siento inspirado cada vez que veo a Ghost en directo”.

Cuando Hale hizo su cameo en el escenario con Ghost en 2015, pocos conocían la verdadera identidad de Papa Emeritus. Durante años, ese anonimato proporcionó a los fanáticos uno de los misterios del rock más satisfactorios desde que Kiss se quitó el maquillaje. Pero luego de una disputa legal con ex miembros de la banda sobre regalías en 2017, Forge se reveló como el hombre bajo la mitra.

“Cuando hice Prequelle, mi vida era un poco inestable, pero, irónicamente, el mundo estaba en un lugar más estable. Al hacer el nuevo disco, personalmente estaba en un muy buen lugar, pero el mundo era todo lo contrario”, dice. “Ahora tenemos mecanismos dentro de nuestro propio imperio occidental que están tratando activamente de crear, y hasta cierto punto lo han hecho, esta máquina del tiempo en la que estamos retrocediendo. Estamos aplanando la tierra. Nos estamos sometiendo a la estupidez, lo cual es jodidamente increíble”.

En Impera, Forge denuncia la guerra en curso contra los hechos al volver a contar una historia antigua. La explosiva canción de apertura “Kaisarion” es un tributo a la filósofa Hipatia, quien fue asesinada por cristianos en Alejandría, Egipto, a principios del siglo V.

“La mataron porque era una mujer que ejercía sus derechos como ser humano para difundir una especie de sabiduría que no está de acuerdo con un montón de hombres enojados, que desean controlar a las mujeres en particular y están quemando y destruyendo cosas que no lo hacen. pertenecen a ellos”, dice Forge con una pausa dramática. “Suena como en la antigüedad, ¿no?”

O, algunos podrían decir, el Texas moderno.

Si bien Impera marca la puñalada más abierta de Forge respecto a comentarios sociales, sostiene que simplemente está escribiendo ficción de heavy metal. Le gusta el refugio del anonimato restante de Ghost y su libertad creativa: cualquier similitud con los imperios modernos divididos es pura coincidencia.

“Al final del día, es un álbum de rock & roll escapista”, objeta. Pero uno que incluso Papa Emeritus espera que no se haga realidad.