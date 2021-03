Gori (Fantasmagoria) y sus 5 temas psicodélicos favoritos

El ex Fun People y ex guitarrista de Juanse rearmó su banda Fantasmagoria con Agustín “El Búho” Rocino (ex baterista de Catupecu Machu y actual miembro de Maleboux), Mariano Acosta (teclados) y Nikky Molyna (guitarrista del grupo punk Los Muchachos de la Secta) y mañana (jueves, previo al feriado del viernes) celebrará sus 20 años de carrera con un show en Club Lucille (Gorriti 5520, a las 23). Aquí, sus 5 temas psicodélicos favoritos para calentar motores.

1. The United States of America - “Cloud Song”

El papá de un amigo lo tenía en vinilo, me llamaba la atención, pero era muy chiquito y no lo entendía. Ahora me imagino que era como ir a Disneyworld pero drogado.

2. White Noise - “Love without Sound”

Ingleses. Electricidad al servicio de la psicodelia. Parece producido por un arquitecto.

3. The Birthday Party - “Nick the Stripper”

Psicodelia pero oscura. el tiempo es raro, las guitarras parecen estar desequilibradas y el conjunto suena como si estuviéramos en un circo maldito.

4. Connan Mokasin - “Forever Dolphin Love”

Cuando vino a la Argentina no conocía su música, así que no fui a su show porque su nombre me parecía horrible. Cuando escuché este disco me arrepentí ciento por ciento de no haber ido y me odié por habre prejuzgado.

5. Jacco Gardner - “Hypnophobia”

Guitarras acústicas, campanitas, muy lindas escalas, y cuando quedan solos el bajo y la bata es para levantarse y bailar un poco con los ojos cerrados.