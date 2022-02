Kool & The Gang vuelve a la Argentina después de 24 años

En el calendario de shows de artistas internacionales de 2022, la Argentina tiene propuestas para todos los gustos: a festivales como Lollapalooza y Primavera Sound y las visitas de Gorillaz, Dua Lipa y Bad Bunny, ahora se sumó la confirmación de Kool & The Gang.

La legendaria banda, con más de 50 años de trayectoria, se presentará en el estadio Luna Park el 21 de abril de este año. Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticket Portal.

Además de canciones clásicas como “Celebration”, “Get Down On It”, “Jungle Boogie” (que fue parte de la banda de sonido de la película Pulp Fiction) y “Cherish”, Kool & The Gang presentará temas de su último disco, Perfect Union (2021), el primero que edita con nuevo material en 14 años.

Abril es uno de los meses del año en el que más oferta habrá para los fanáticos de la música. El 8 de abril actuará Maroon 5 en el Campo Argentino de Polo. El 23 de abril en el mismo predio será el turno de Kiss, una de las bandas que tuvo que reprogramar varias veces al igual que Metallica: la banda de James Hetfield y Lars Ulrich tocará en el mismo venue el 30 de abril.

La música electrónica también tendrá sus fechas importantes, con el regreso al Luna Park después de 19 años: el 29 y 30 de abril se presentará el ícono techno Richie Hawtin junto a sus colegas Nina Kraviz y Seth Troxler, entre otros DJ.

También hay otra vuelta, una de las más fuertes del año: el Quilmes Rock. El festival contará con Gorillaz, Fito Páez, Nathy Peluso, Trueno y más, el 30 de abril y 1° de mayo en Tecnópolis.