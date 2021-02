La historia del Auto-Tune, el dispositivo que abre una nueva grieta en la música

En 140 páginas, el periodista platense Luciano Lahiteau revela un afilado ensayo histórico sobre la vida secreta del Auto-Tune. Los desafinados también tienen corazón es un libro tan actual como las disputas entre naturalidad y artificio en la música popular. Creado en 1997 por el científico californiano Andy Hildebrand para ocultar y corregir desafinaciones sin dejar rastro, el dispositivo digital llegó a todos los oídos un año después, cuando Cher inauguró con “Believe” el efecto de su voz intervenida y el mundo hizo plop.

Un soft reemplaza a la Filarmónica de Los Angeles

Antes de inventar el AutoTune, Andy Hildebrand creó un software para sintetizadores que rápidamente fue adoptado en Hollywood por los compositores de bandas de sonido. Al abaratar costos de grabación, el nuevo dispositivo llevó a la quiebra de la Filarmónica de Los Ángeles.

“Believe” y la inspiración argentina

“Fragments of Life”, un single del dúo ítalo-argentino Roy Vedas, integrado por Francesco Di Mauro y Maxi Trusso, gira a través de un efecto de voz similar al Auto-Tune. El tema fe editado dos meses antes que apareciera “Believe” y llegó a oídos de Cher y el productor Mark Taylor.

Efecto Cher

El Auto-Tune procesa la señal sonora y la altera para afinarla sin dejar rastros audibles. Fue pensado como un corrector invisible. Pero no es eso lo que hizo Cher en “Believe”. Junto al productor británico, la diva directamente revela el truco en la canción, “expone la trama”, dice Laitheau.

Puente digital entre pop y rap

El rapero T-Pain se obsesiona con el Auto-Tune al oír un remix de Jennifer Lopez de 1999 (“If You Had My Love”). Acto seguido crea su estilo para el nuevo milenio, más melódico y alejado del revival gangsta del hip-hop. El resultado es “I’m Fucked Up” y sus coros reverberantes.

Auto-Tune a corazón abierto

El uso del Auto-Tune inicia su etapa de validación artística por encima de conservadurismos e inquisidores a través de 808s & Heartbreak, álbum con el que de Kanye West redefinió al hip-hop. La herramienta creativa le permite mostrar honestidad brutal al intervenir su voz.

Daft Punk y el cambio de época

Con Homework y Discovery, el dúo francés rompe prejuicios entre artificio y autenticidad. Humor, inteligencia artificial y mucha imaginación para revelarse como roqueros en pos del progreso, con el Auto-Tune como un nuevo instrumento de la orquesta robótica.

Llegada a la escena argentina

Ya en los demos de Bocanada, Gustavo Cerati empieza a trabajar con el Auto-Tune. Aunque existen algunos antecedentes como el sistema artesanal ideado a principios de los 90 por el productor Gustavo Borner, que combinaba distintos sistemas digitales con controladores MIDI.

Aceptación y cambio de paradigma

El uso del Auto-Tune tuvo una expansión impredecible y ayudó a definir el arte de algunos de los músicos contemporáneos más influyentes, de Kanye West y Bon Iver a Rihanna y Frank Ocean. Incluso rockeros de ley como Juanse han coqueteado con el programa.

Se enciende la cruzada anti

Charly García despierta el debate en la entrega de los Gardel 2018: “Hay que prohibir el Auto-Tune”, proclama. El músico marcó territorio y, según Laitheau, “aprovechó la entrega para encarar, una vez más, el papel del represor para ridiculizarlo”.