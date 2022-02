La Renga: cómo suena su nuevo disco, ‘Alejado de la red’

Alejado de la red, el décimo trabajo en estudio de La Renga, tiene como fecha oficial de salida el viernes 4 de febrero, pero sus nueve canciones se fueron develando de a poco, como un libro que se entrega en capítulos, en un proceso que duró más de dos años y atravesó las complicaciones que demandó el trabajo grupal en época de pandemia.

Entre su antecesor y este álbum pasaron mucho más que casi siete años: el regreso al sonido artesanal que proponía la banda en Pesados Vestigios (2014) se transformó en un viaje experimental de psicodelia con punteos de guitarra volados y el bajo bien al frente marcando el pulso en todos los temas.

Los cambios tecnológicos también traen nuevos desafíos. Por primera vez La Renga abandona el formato digital en CD para salir con Alejado de la red en dos soportes, en el tradicional formato en vinilo y en un pendrive, que incluye diferentes calidades de audio y la incorporación de videoclips especialmente realizados para cada una de las canciones.

1. Parece un caso perdido

Elegido como uno de los dos primeros adelantos del disco publicados en YouTube hace más de dos años, “Parece un caso perdido” se perfila por su potencia sonora y el clima de pogo constante que propone el riff del bajo –a cargo de Tete Iglesias– como el gran candidato entre los temas nuevos para abrir los shows en la gira nacional que la banda de Mataderos comenzará este mes. “Y el mundo está enloquecido no ves/ Parece un caso perdido ya sé/ Y cada vez que respiro me ves/ Estoy diciendo que sigo de pie otra vez”, canta Chizzo en el estribillo, forzando la voz sobre el final hasta convertirla en su clásico rugido. Una letra actual que fue escrita tiempo antes que comenzara la pandemia.

2. Buena pipa

Siguiendo la idea de subir en Internet de a poco las canciones nuevas que formarían parte del décimo trabajo discográfico de La Renga, “Buena pipa” fue el séptimo y último adelanto que tuvo su estreno en el show por streaming desde el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires que el grupo publicó en junio de 2021. De esta letra que parece apuntar al poder político de turno (“Presidiario de un sueño anémico/ Y sin ya nada te quieren dejar/ Para ser el mendigo de tu alma/ Y de tu dignidad”) y se apoya en un riff pegadizo para corear en estadios, tomaron el título para el último concierto que ofrecieron de forma on demand: “Cuando la lumbre le dio/ ahí fue cuando encendió”. En la lista de las 30 mejores canciones de 2021 de Rolling Stone, “Buena pipa” ocupó el puesto número 19.

3. Flecha en la clave

Nada es casual en La Renga y tampoco fue el azar el que determinó que, en los primeros minutos del 1º de enero de 2020, mientras en muchas mesas se alzaban copas para brindar, el grupo haya subido a su canal de YouTube un tema nuevo que dice en la letra así: “Te voy a desear buena suerte para los días de hoy/ y para que puedas llegar/ Me alegra verte en la revelación que espera poderte encontrar/ encontrar”.

Lo mejor de “Flecha en la clave” es el momento siguiente al estribillo, en el que el trío se convierte en una big band y el riff endiablado de Chizzo le da paso a la sesión de vientos, Las Cucarachas de Bronce, que toma el control de la canción. De a uno, saxo alto, saxo bajo, trombón y trompeta, se van intercalando hasta llegar a un final orquestal.

4. Elefantes pogueando

El último adelanto subido a YouTube el día del lanzamiento del disco parece ser la canción que, en los últimos trabajos, La Renga tiene reservada para Los Mismos de Siempre que el último tiempo sufrieron el encierro pandémico. Rock and roll duro y visceral, con una letra en parte autorreferencial (“Ya desde sus trompas se sacaron el broche/ mientras la banda suena a tope”). En el videoclip animado estrenado con el tema hay muestras de eso: los elefantes hacen pogo en el interior de un Fiat 600 que emprende un viaje interplanetario de psicodelia.

5. Llegó la hora

En octubre de 2019 La Renga tenía apenas un par de temas nuevos terminados, pero el contexto político y social después del claro traspié eleccionario del entonces gobierno de turno en las PASO parecía ponerle fecha de vencimiento a algunas canciones. “Llegó la hora” apareció como uno de los primeros dos adelantos –junto a “Parece un caso perdido”– tres semanas antes de las elecciones presidenciales. “La vida que ahorraste igual para morir es la que robaste para tu gran festín/ todo en la ruina y vos con el botín/ llegó la hora de ponerte fin”, dice la letra de Gustavo Chizzo Napoli en un tema más cerca del heavy nacional que del rocanrol galáctico de Algún Rayo. Aquí está Chizzo con punteos de guitarra interminables y Tanque recordando sus raíces como baterista en la banda Nepal.

6. En bicicleta

Amante de la psicodelia, el rock de los 70 y las lecturas de poetas malditos como Jack Kerouac, Williams Burroughs y Allen Ginsberg, en esta canción Chizzo parece rendirles homenaje a los descubrimientos de Albert Hofmann y a sus ídolos de la adolescencia –el videoclip del tema “grabado en casa” durante la pandemia confirma este dato–. Manu deja la armónica y el saxo para ponerse por primera vez a cargo de un sintetizador Korg Monologue mientras los solos de guitarra de Chizzo levantan vuelo con el uso del whammy.

7. El que me lleva

De los siete adelantos publicados en Internet, esta canción es la que menos reproducciones acumula en el canal oficial del grupo en YouTube. “Sigue buscando, sigue intentando/ hurga en la noche tras de ti”, canta Chizzo casi susurrando en la intro de un tema experimental, oscuro y escabroso que podría ser la banda de sonido de un cuento de Edgard Allan Poe. El riff de bajo se convierte en un mantra adictivo sobre el final de una canción que pasa como una ráfaga y no llega a los tres minutos de duración.

8. Para que yo pueda ver

Una de las mejores letras escritas por Chizzo a lo largo de todo el disco, que conecta de forma casi directa con Santiago Maldonado (“Cuando cruces por el río aquel, no verás agua sino sangre fluyendo/ nunca callarán la voz que a la verdad la fue a rescatar del miedo”). Otro trabajo descomunal de Tete, apostando como en ningún otro disco de La Renga al sonido del bajo bien al frente. Y allí, en esa labor minuciosa de arreglos logrados por el bajista y la distorsión que le imprime con la pedalera Chizzo a cada solo de guitarra parece estar guardado el secreto de la fórmula que le da un nuevo sonido a La Renga.

9. Alejado de la red

La canción que le da nombre y marca el concepto visual del décimo disco de estudio del grupo de Mataderos fue uno de los dos temas que permanecieron guardados hasta hoy con la salida del nuevo material. “Yo te invito a nadar alejado de la red/ sentir que puedo flotar donde no vienen por mí”, canta Chizzo en el comienzo de un tema que sorprende por el registro casi teatral y poco explorado de su voz. La base de Tete –el bajo siempre sonando bien al frente– y Tanque es, una vez más, la esencia fundamental que aporta el clímax para que la guitarra nos lleve de viaje entre riffs endemoniados y punteos galácticos. Lejos de transitar la zona de confort que los llevó a los grandes estadios, en el cierre del disco la banda se permite experimentar territorios hasta ahora ajenos y traza un puente a un paisaje de psicodelia. ¿A caso el rock and roll no se trata de asumir el riesgo?