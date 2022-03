La semana de Bizarrap: de los récords de la Music Session de Residente a su llegada al NBA 2K

La BZRP Music Session #49, con Residente, dio la vuelta al mundo y, empujada por las filosas líneas del puertorriqueño contra J Balvin, llevó a Bizarrap a lograr récords en Spotify y YouTube.

En Spotify, el track consiguió más de 3.500.000 de streams en sus primeras 24 horas y quedó en el puesto número 7 del Top Global de la plataforma, la posición más alta para un artista argentino, superando a “Qué más pues”, de J Balvin con la argentina María Becerra. Además, estuvo en el primer lugar de los temas más escuchados en Argentina, México, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Nicaragua, y en los Top Ten de España, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile y República Dominicana. Y con esta Music Session, Bizarrap también consiguió superar a Paulo Londra como el argentino con mayor cantidad de presencias (cinco) en el Top 50 Global de Spotify.

Respecto a YouTube, los números también son asombrosos. En su primer día en la plataforma, el video tuvo un millón de vistas por hora, fue la Tendencia Global número 1 y superó a “Equis (X)” de Nicky Jam y J Balvin, que había llegado a 21.900.000, como el video de un artista latino con más reproducciones en 24 horas. Además está en el primer lugar de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Estados Unidos y Uruguay. A tres días del lanzamiento, el video ahora cuenta con más de 42 millones de plays.

Luego del lanzamiento de la Music Session #49, este fin de semana se conoció que Bizarrap es el primer artista hispanoparlante en llegar a ser parte del NBA 2K con su propio Mi Jugador, un avatar idéntico al productor argentino. También se podrán escuchar tres de sus producciones en el juego: las Music Session de Eladio Carrión, Snow Tha Product y Morad. “[Para elegir los temas] Me imaginé jugando al NBA 2K y cuáles me gustaría escuchar para estar más cebado. Elegí esos tres y hay uno más que todavía no está porque no salió, pero ya va a estar por ahí”, explicó Bizarrap.