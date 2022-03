Los cristianos que piensan que la invasión a Ucrania significa que Jesús está regresando a la Tierra

El día después de que Rusia comenzara a lanzar misiles sobre Ucrania, el pastor estadounidense Greg Laurie usó Facebook con un mensaje para su rebaño. Para gran parte del mundo, los acontecimientos actuales pueden parecer las maquinaciones desquiciadas de un intento autoritario megalómano de perturbación mundial, pero para los cristianos de cierta calaña, Laurie argumentó que la guerra podría verse como algo completamente diferente: una señal de la segunda venida. de Cristo “¿Hay algún significado profético en lo que está sucediendo en Ucrania en este momento?”, “¡La respuesta es sí!”.

Durante milenios, los cristianos de los últimos tiempos han tratado de calzar los eventos actuales como prueba del inminente regreso de Jesús, tomando lenguaje críptico de los libros de Ezequiel, Daniel, Mateo y Apocalipsis para presentar varias teorías sobre cómo terminará el mundo. En la mayoría de estas teorías, adoptadas por ramas de la fe evangélicas conservadoras o fundamentalistas, una entidad a la que se hace referencia como Gog y Magog desciende del “lejano norte” sobre un Israel pacífico y reconstituido, cuyo pueblo había sido “sacado de las naciones, y ahora todos habitan seguros”, como se describe en Ezequiel. La guerra resultante que sigue permite que un Mesías entre en picado y venga al rescate de Israel. También marca el comienzo del fin del mundo tal como lo conocemos y el establecimiento de un nuevo y mejor reino de Dios en la tierra.

Ciertos miembros de cada generación desde la antigüedad han encontrado formas de convencerse de que vivían en los últimos tiempos. “Una de las bellezas de la teología de los últimos tiempos es que es variable”, dice Randall Balmer, profesor de religión estadounidense en Dartmouth College. “Es decir, se puede moldear y cambiar para cumplir con circunstancias particulares, y permite que aquellos que se suscriben afirmen tener un dominio de la historia, que saben cómo va a salir todo eventualmente”.

A lo largo de los siglos, la etiqueta de Gog y Magog se ha aplicado a Babilonia, al Imperio Romano y a los vikingos, entre otros. No fue hasta la Guerra Fría que Rusia entró en la narrativa, ya que muchos cristianos estadounidenses presentaron a los EE. UU. como el “nuevo Israel”, la URSS como Gog y Magog (después de todo, es una tierra en el “lejano norte”) y el presidente soviético Mikhail Gorbachev como el Anticristo (incluso llevó lo que muchos consideraban el “signo de la bestia” en su frente). Además de la amenaza apocalíptica de la guerra nuclear, la formación del moderno estado de Israel en 1948 fue vista como una prueba de que la profecía se estaba cumpliendo y que el fin de los tiempos estaba sobre nosotros.

Desde un punto de vista bíblico, nada de esto es particularmente sólido. “Los autores bíblicos no están tratando de adivinar y decir ‘Rusia va a invadir el país X, Y o Z’ o ‘Ahí está este tal Putin, y puedes discernir las señales’”, dice Zack Hunt, autor de Unraptured: Cómo la teología de los últimos tiempos se equivoca. “Lo que era importante para estos escritores era solo este mensaje de esperanza: ‘Ahí está este enemigo, y Dios nos va a librar’”.

Fue un mensaje de esperanza para algunos; para otros, fue un mensaje de muerte y destrucción. Los cristianos de los últimos tiempos no solo se inclinan a ver lo que sucede a su alrededor a través de una lente apocalíptica; también son artistas del desastre, reformulando las tragedias de la humanidad (cambio climático, pestilencia, enfermedad, conflicto) en una narrativa en la que cada evento no es una crisis que necesita atención sino un cumplimiento inevitable de la voluntad divina de Dios. “Vamos a Mateo 24″, entonó Laurie en su video de Facebook. “¿Qué dijo Jesús? ‘En los últimos días habrá guerras y rumores de guerras’”. También habrá plagas (“Si el coronavirus no es una plaga, no sé qué es”) y una escalada de catástrofes como la se acerca el momento del regreso de Jesús. En otras palabras, cuanto peor se pongan las cosas, más pronto llegará la Segunda Venida.

La guerra en Ucrania es increíblemente horrible, y el papel principal de Rusia, junto con la adivinación de los últimos tiempos que está de moda actualmente, hace que sea un momento crítico para el 41 por ciento de los estadounidenses que creen que Jesús definitivamente (23 por ciento) o probablemente (18 por ciento) regresan a la Tierra para el 2050. “Sus sentidos están sintonizados con las noticias para estar atentos a estas cosas porque han sido entrenados para estar atentos a estas cosas en la iglesia”, dice Hunt. “Han sido disciplinados para hacer eso. Han sido condicionados para hacer eso. Están constantemente buscando cualquier cosa a la que puedan agarrarse para decir: ‘Oye, eso es profecía bíblica’. Si estás en ese mundo, es emocionante, por perverso que suene, porque significa que Jesús va a regresar”.

El 28 de febrero, raptureready.com elevó su “Índice de éxtasis” a 186. El máximo histórico es 189, y cualquier valor por encima de 160 significa “abróchense los cinturones” para el apocalipsis. Dos días antes de la invasión a gran escala de Ucrania, Joel Rosenberg, fundador de Joshua Fund, cuyo sitio web describe su objetivo “bendecir a Israel y a sus vecinos en el nombre de Jesús”, expuso en su podcast exactamente por qué la inminente la invasión fue significativa en el sentido de un reino venidero. No importa que Ucrania no sea Israel: Tan central es esta guerra bíblica de Gog y Magog para la teología del fin de los tiempos que la mera idea de Rusia movilizándose hasta este punto contra cualquier país fue suficiente para enviar a algunos evangélicos y pentecostales a revolotear. “Nunca, nunca hemos visto la convergencia de todas las piezas principales de esta profecía en esta alineación hasta ahora”, argumentó Rosenberg antes de que la guerra fuera lanzada oficialmente. “Y es por eso que deberíamos estar observando esto muy de cerca”.

Pat Roberston, con quien siempre se puede contar para conectar los puntos entre los eventos actuales y la locura, incluso salió de su retiro esta semana para argumentar que el tirano más famoso del mundo en realidad era solo un peón desafortunado en los planes del Todopoderoso. “Creo que puedes decir: ‘Bueno, Putin está loco’. Sí, tal vez sí. Pero al mismo tiempo, está siendo obligado por Dios”, dijo Robertson, aludiendo directamente a Ezequiel. “Dios dice: ‘Voy a poner garfios en tus quijadas y te voy a atraer a esta batalla, te guste o no’”.

En este marco, cada acto de agresión, cada expansión del poder de Putin, acerca a los cristianos de los últimos tiempos al momento de la reunificación física con su Señor. Y eso, según Hunt, es a lo que el resto de nosotros deberíamos prestar atención. “‘Guerras y rumores de guerras’ se convierten en esta perversa fuente de emoción”, dice. “En una persona individual, eso podría no ser problemático, pero cuando tienes organizaciones o grupos de presión que aprovechan o presionan a los políticos para que sean más agresivos contra Putin, eso [tiene] un impacto en el mundo real. Biden no va a escuchar a Pat Robertson incitándolo, pero hay algo realmente perverso en esperar un holocausto nuclear. Es una sed de sangre, eso es lo que es”.

También es una reformulación del cristianismo de una fuente de compasión a una fuente de venganza. “Lo que tienes es este increíble Jesús superhéroe que regresa para arreglar al Jesús pasivo y humilde que no hizo las cosas bien la primera vez”, continúa Hunt. “Este superhéroe Jesús que va a golpear a los malos y pisotear a sus enemigos y aplastar todo bajo su talón. Entonces te encuentras en un lugar donde esencialmente tienes que alentar la violencia. Tienes que animar la calamidad, porque ya has decidido que es una señal de los tiempos”.

Roberston ciertamente lo ha hecho. “Lean sus Biblias”, advirtió esta semana. “Porque está llegando a suceder”.

Esta nota fue publicada originalmente en la edición estadounidense de Rolling Stone.