Neil Young retira toda su música de Spotify y critica a la plataforma por contenido anti-vacuna

Spotify retiró de su plataforma la música de Neil Young luego de que el músico protestara por la difusión de información errónea sobre el Covid-19 en el podcast del streamer norteamericano Joe Rogan. Tanto Young, que publicó una declaración al respecto en su propio website, como Spotify confirmaron la noticia.

El lunes, Young publicó una carta (luego borrada) en su sitio personal instruyendo a su equipo y sello discográfico a que sacaran su música de la plataforma, destacando que Spotify podría contar con “Rogan o Young. No con los dos”. The Wall Street Journal anticipó entonces que Spotify bajaría el catálogo de Young, algo que efectivamente comenzó a ocurrir el miércoles por la tarde.

En su carta, Young critica a Spotify por ser “una fuerza muy dañina de desinformación y mentiras acerca del Covid” y le agradece a su sello, Warner Records, por apoyarlo en su decisión, remarcando que la mayor parte de sus ingresos vía streaming proviene de Spotify. Según publica la propia plataforma, Young tiene más de seis millones de oyentes mensuales por ese medio.

“Spotify representa el 60 por ciento del streaming de mi música a oyentes en todo el mundo. Casi cada disco que he sacado está disponible –la música de toda mi vida-, una gran pérdida para mi compañía discográfica”, escribió Young. “Así y todo, mis amigos de Warner Brothers Reprise me apoyaron, reconociendo la amenaza que significa la desinformación sobre el Covid que Spotify le ofrece al mundo, particularmente a los jóvenes que creen que todo lo que oyen es Spotify es cierto. Desafortunadamente, no lo es”.

Young termina su carta llamando a más artistas y compañías a tomar posiciones similares y retirar su música para “quitar su apoyo a Spotify y su fatal desinformación acerca del Covid”.

Neil Young, el nombre más notable de los músicos que demandaron a Spotify

Joe Rogan ha generado considerable controversia con su podcast por difundir teorías anti vacunas. Cientos de médicos firmaron una carta a comienzos de enero exigiendo que Spotify hiciera más para prevenir la desinformación luego de que Rogan publicara un episodio en el que el doctor Robert Malone hacía declaraciones falsas sobre la vacuna contra el Covid. Spotify adquirió los derechos del podcast de Rogan el año pasado y desde entonces ha recibido críticas sobre su responsabilidad en cuanto a la moderación de su contenido.

“Queremos que toda la música y el audio del mundo esté disponible para los oyentes de Spotify”, respondió la compañía en una declaración pública. “Eso implica una gran responsabilidad en equilibrar tanto la seguridad de los oyentes como la libertad de los creadores (de contenido). Tenemos detalladas políticas de contenido y hemos removido más de veinte mil episodios de podcasts sobre Covid-19 desde el comienzo de la pandemia. Lamentamos la decisión de Neil de retirar su música de Spotify, pero esperamos que regrese pronto”.