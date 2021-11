“No hubo entrenamiento”: dos guardias de seguridad de Astroworld demandaron a la organización del festival

Dos guardias de seguridad que trabajaron en el Astroworld Festival, en Houston, demandaron a los organizadores del evento dos semanas después de que se provocara una marea humana entre la multitud, tras la cual fallecieron 10 personas y cientos resultaran heridas.

Samuel y Jackson Bush, un tío y sobrino que trabajaron en el festival el 5 de noviembre, dijeron a la prensa estadounidense durante una conferencia que dieron el lunes que ambos sufrieron heridas al tratar de ayudar a los asistentes al concierto durante la oleada de público. Samuel, quien dice que fue pisoteado varias veces, se rompió la mano y se lastimó la espalda, mientras que Jackson se lastimó el hombro.

Los dos nombraron a 28 personas y corporaciones en su demanda, incluidos Travis Scott y su sello Cactus Jack Records, los promotores de Astroworld Live Nation y ScoreMore, el lugar NRG Park y las compañías de seguridad Contemporary Services Corp y AJ Melino & Associates, la última de las cuales contrató a los Bush para trabajar el concierto. Samuel y Jackson afirman que la organización tomó muy pocas medidas para preparar a sus empleados contratados para el caos que siguió.

La demanda alega que la compañía no emitió verificaciones de antecedentes para garantizar que los guardias estuvieran calificados para la tarea y que la empresa no proporcionó ninguna capacitación para hacer su trabajo. Según los informes, no les dieron walkie-talkies y no pudieron comunicarse con sus superiores cuando comenzó la oleada de gente. Jackson Bush dice que no se les dio ninguna instrucción antes de comenzar, aparte de presentarse en el lugar del concierto vestidos de negro.

“En general, nos dijeron dónde pararnos, que no permitiéramos que la gente entrara corriendo, que estuviéramos firmes y atentos y que no pusiéramos las manos sobre nadie”, dijo Jackson Bush durante una conferencia de prensa. “No hubo entrenamiento”.

Los visitantes proyectan sombras en un monumento a las víctimas del concierto de Astroworld en Houston el domingo 7 de noviembre de 2021 (AP Foto/Robert Bumsted)

Los dos también dicen que la compañía de seguridad que trabajó en el festival todavía les adeuda un pago. AJ Melino & Associates no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Rolling Stone. “Uno pensaría que se necesita más que escribir un nombre en un papel”, dijo el abogado de los Bush, Larry Taylor. “Fue tan simple como si cualquiera de nosotros simplemente se acercara al lugar a hacerlo”.

La demanda es una de las cientos presentadas por los asistentes a Astroworld que dicen que el evento los dejó con lesiones y traumas psicológicos. Live Nation y Scott fueron sido nombrados en múltiples demandas por un total de miles de millones de dólares en posibles daños.

Los Bush no son los primeros guardias de seguridad que dijeron públicamente que sienten que las empresas de seguridad no los prepararon lo suficiente para manejar el evento. Darius Williams, un trabajador de seguridad contratado por Contemporary Services Corporation, le dijo a Rolling Stone que sentía que la compañía se apresuró a conseguir trabajadores sin asegurarse de que estuvieran calificados y preparados para el evento. Williams dejó su puesto antes de que actuara Travis Scott, temiendo por su propia seguridad. “Si mirás mi currículum, solo tengo experiencia en hotelería y venta minorista”, dijo. “Se sentía como si solo necesitaran cuerpos, como si estuvieran contratando a cualquiera que pasara una prueba de antecedentes”.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.