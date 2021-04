Radiohead compartirá un nuevo ciclo de conciertos de su archivo

Desde el viernes por la tarde, Radiohead emitirá un nuevo ciclo de shows de su archivo que se transmitirán por streaming de forma gratuita. A partir del material de archivo de la Radiohead Public Library, durante las próximas siete semanas, la banda liderada por Thom Yorke compartirá el registro de algunos importantes conciertos de su carrera, distintos a los publicados en julio de 2020. En esta segunda entrega, el material que inaugurará la serie será el que se grabó en un concierto que Radiohead dio en Londres, en enero de 2008.

Cómo ver el ciclo de conciertos de Radiohead

Todos los shows de la banda británica se emitirán a través del canal de YouTube oficial de Radiohead. En la primera fecha del ciclo, que será el viernes 9 de abril a las 4 PM (horario de Argentina), podrá verse un espectáculo que el grupo dio 13 años atrás y cuyo registro fue dirigido por Nigel Godrich.

Este show no fue un número mas en la historia de la banda. En principio, el espectáculo iba a realizarse en la tienda de discos Rough Trade East, en la capital inglesa, tras el lanzamiento del álbum In Rainbows (2007), pero debido a la gran cantidad de interesados en asistir, las autoridades locales mostraron cierta preocupación por un potencial aglutinamiento de personas, por lo que la banda decidió cambiar el plan original. Finalmente, el recital se hizo en 93ft East, un venue con capacidad para cientos de personas. El resultado, tal cual podrá verse el viernes por la tarde, fue un show íntimo que no pasó desapercibido en la historia de la banda.

En julio de 2020, en uno de los meses más críticos de toda la pandemia a nivel mundial, la banda lanzó la primera tanda de conciertos que publicó vía streaming. En esa lista, hoy alojada en el canal del grupo, se encuentra la presentación que los británicos hicieron en Buenos Aires en 2009, además de otros 12 shows alrededor del mundo.

Para acompañar la situación que viven los técnicos que trabajan en espectáculos en vivo, la banda además pondrá en venta merchandising de la crew de Radiohead, con la que buscan respaldar el movimiento #WeMakeEvents, para visibilizar la delicada situación del sector en pleno confinamiento por el coronavirus.

LA NACION