Residente asegura que hubo un intento de censura antes del estreno de una nueva canción

Poco antes de que se conociera que es el protagonista de la nueva Music Session de Bizarrap, Residente publicó un video en su cuenta de Instagram contando una situación que atravesó con un futuro lanzamiento que, aunque no lo aclaró, todo indica que se trata de una nueva etapa de su enfrentamiento con su colega, el colombiano J Balvin.

“Cuando te metes con ‘influenciadores urbanos’ esto es lo que pasa: en estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. Ahí hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”, dijo Residente en el video subido a Instagram.

“¡Todo esto por una tiradera que ni siquiera es completamente para él! Al final, no me importa si me demandan o si no me ponen en las playlist, a mí no me importa ser el número uno en nada que tenga que ver con la payola. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavo más de la industria ¡Yo no se la tuve que mamar a nadie para estar donde estoy!” agregó el ex cantante de Calle 13.

En el video, René Pérez Joglar sostiene que desde el entorno de J Balvin intentaron comunicarse con la discográfica Sony Music –con la que trabaja el artista puertorriqueño– para frenar el estreno y que también se han comunicado con el productor detrás de la canción “que es un chamaquito para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso”. ¿Habla de Bizarrap?

Su video finaliza diciendo que va a ser la gente la que decida cuando sale la canción.

En octubre pasado comenzó el enfrentamiento entre J Balvin y Residente. El colombiano había decidido boicotear la entrega de los Grammy Latinos porque, según él, menospreciaban a los artistas del género urbano. Residente, que estaba nominado en la entrega 2021, salió a contestarle también en un video: “Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”. Y el puertorriqueño agregó: “Ahí [cuando J Balvin estuvo nominado en ediciones anteriores] tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.