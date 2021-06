Robert Smith anticipó que sacará un disco solista y habló de los planes de The Cure

Robert Smith volvió a hablar de sus próximos lanzamientos, luego de anticipar, a finales de 2019, que The Cure está preparando tres nuevos discos de estudio. Ahora, el cantante y guitarrista detalló que uno de esos álbumes será un disco solista suyo, ya que, por su carácter experimental, no quiere decepcionar a los fanáticos de la banda que esperan nuevo material de estudio desde hace más de una década, cuando lanzaron 4:13 Dream (2008).

El miércoles, los seguidores de Smith pudieron escucharlo en el estreno del sencillo “How Not To Drown” de la banda británica CHVRCHES. La colaboración del frontman de The Cure con el grupo de synthpop fue la excusa por la que el músico fue entrevistado por el podcast The Zane Lowe Show, de Apple Music, en una conversación en la que reveló nueva información sobre sus próximos lanzamientos.

Robert Smith anticipó que lanzará un disco solista

“Siempre quise hacer una hora de algo que fuera todo experimental, y no quisiera involucrar a The Cure en eso. Quiero decir, esperaron diez años para escuchar un disco nuevo, no los quiero decepcionar con algo así”, le dijo a Lowe. “Así que fue como ‘no’, eso sería yo haciendo algo en nombre de la banda. Entre todos decidimos que no queríamos eso. Entonces, bueno, simplemente me estuve divirtiendo”.

Sobre los dos álbumes que lanzará The Cure, Smith anticipó durante la entrevista que uno de los dos es “notablemente más dark” que el otro. “Están muy cerca de estar terminados. Solo debo decidir quién va a mezclarlos. Probablemente dentro de unas seis semanas podré decir cuándo saldrá todo y qué haremos el año que viene”, anticipó.

Además de su colaboración con CHVURCHES, Robert Smith tuvo otras intervenciones musicales en el último año. En octubre de 2020 grabó “Strange Timez” junto a Gorillaz y, en diciembre, participó del remix de “Teenager” de Deftones.

LA NACION