Morrissey participará en el nuevo álbum del rapero A$AP Rocky

En una nueva entrevista con GQ, A$AP Rocky habló sobre su esperado cuarto álbum de estudio All Smiles, y reveló que el material contará con la participación de Morrissey y Rihanna. “Todo lo que necesitás que haga, él aparece y lo hace”, dijo Rocky sobre la participación del exvocalista de The Smiths en su próximo disco. Según contó, Morrissey contribuyó al proyecto con letras, producción y voces, aunque aún no se confirmó qué tan relevante será su presencia en el material.

Rocky también detalló cómo hizo gran parte del álbum mientras cruzaba el país con su novia Rihanna en 2020. La pareja viajó de Los Ángeles a Nueva York, deteniéndose en Texas y Memphis en el camino. También pasaron mucho tiempo escuchando una banda sonora perfecta para un viaje por la ruta, que incluía a los Rolling Stones, los Grateful Dead y Curtis Mayfield. “Poder manejar y hacer una gira sin sentir que era una ocupación o un contrato de trabajo obligado, siento que fue experiencia como ninguna otra”, dijo el rapero. Así, montó un estudio de mezcla en el colectivo en el que viajaron, lo que fue todo un experimento para él. “Nunca viví nada parecido”.

Si bien no confirmó que Rihanna estará en su nueva música, sí indicó que ella es una gran inspiración en All Smiles, al que describió como un “cuento de amor del gueto”. Ella también fue su caja de resonancia principal. “Creo que es importante tener a alguien con quien puedas hacer rebotar esos jugos e ideas creativas”, dijo sobre su aportación. “Es solo un punto de vista diferente”.

El último álbum de Rocky fue Testing de 2018. Juicy J fue el primero en adelantar el nuevo material de Rocky en 2019, al compartir una foto de ellos juntos en el estudio. En julio de 2019, Rocky fue arrestado en Suecia después de meterse en una pelea con un adolescente que había estado siguiéndolo a él y a su equipo. Estuvo recluido en una prisión sueca durante algunas semanas, lo que llevó a muchos artistas estadounidenses a pedir un boicot a Suecia. En la entrevista de GQ, Rocky reveló que desde entonces volvió a ir a ese país y planea regresar nuevamente.

Este artículo fue publicado originalmente en Rolling Stone Estados Unidos.