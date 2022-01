Se publica por primera vez el último show de los Beatles, en la terraza de Apple

El famoso concierto de despedida en la azotea de los Beatles finalmente tendrá su lanzamiento en audio digital. Get Back: The Rooftop Performance incluye el concierto completo de 40 minutos, con nuevas mezclas en estéreo y Dolby Atmos a cargo de Giles Martin y Sam Okell. Además, esta noche se podrá ver la filmación del show a través de una transmisión en streaming desde Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Será el primer lanzamiento del show de la terraza registrado en enero de 1969, luego de la docuserie Get Back de Peter Jackson y el box-set con la edición ampliada de Let It Be.

“Queríamos ponerlo en la caja”, dice Giles Martin a Rolling Stone en una entrevista exclusiva. “Pero ocupaba demasiado espacio. Son 40 minutos, así que no tenía ningún sentido. Pero la respuesta que tuvo Get Back ha sido extraordinaria”.

Get Back: The Rooftop Performance debuta justo a tiempo para el aniversario del concierto, el 30 de enero de 1969, al final de las sesiones de grabación. Los Beatles subieron al techo de su sede de Apple en Londres, mientras la multitud se reunía en las calles de abajo, hasta que la policía detuvo finalmente el concierto. Tres de las canciones que interpretaron en el techo llegaron al álbum Let It Be: “I’ve Got a Feeling”, “Dig a Pony” y “One After 909″. Resultó ser la última vez que los Beatles tocaron en vivo en público.

“Siempre pensé que el concierto en la azotea es mejor para ser visto y escuchado, en lugar de solo escuchado”, dice Martin. Pero la entusiasta aclamación de Get Back le hizo cambiar de opinión. “Hubo una solicitud tan abrumadora: ‘¿Por qué no tenemos esto?’ Por eso lo hicimos. Creo que es más un documento histórico para los fans. Lo hice para que los fanáticos puedan escuchar todo lo que tengo, de verdad. Corté un poco al final, que básicamente es solo ruido de viento, y eso es todo. Mezclé todo de principio a fin en su totalidad”.

El domingo 30 de enero habrá proyecciones de Get Back: The Rooftop Performance en 80 cines IMAX en los EE. UU. y el Reino Unido. Las proyecciones de 60 minutos se llevarán a cabo simultáneamente y habrá una sesión de preguntas y respuestas con el director Peter Jackson.

Además, este fin de semana estará repleto de celebraciones por el aniversario del concierto. Mañana, Norah Jones lanzará dos videos tributo en la azotea en su canal de YouTube, cantando “Let It Be” y “I’ve Got a Feeling”, filmados en diciembre en la parte superior del Empire State Building. The Beatles Channel en SiriusXM transmitirá un especial en el techo, presentado por el historiador de los Beatles Kevin Howlett. Cirque du Soleil también estrenará un video tributo, con “Get Back (LOVE Version)”, de los miembros del elenco de su espectáculo en Las Vegas, The Beatles LOVE de Cirque du Soleil.

Por otro lado, el Salón de la Fama del Rock & Roll anuncia una nueva exposición dedicada a las sesiones de enero de 1969, The Beatles: Get Back to Let It Be, que se inaugurará el 18 de marzo. Incluye la batería de Ringo, las gafas de John, la letra manuscrita de Paul de “I’ve Got a Feeling” y el traje rosa a rayas de George, solo uno de sus muchos conjuntos icónicos que aparecen en la docuserie.

Parte del show de la azotea está incluido en Get Back. Los Beatles y el director Michael Lindsay-Hogg pasaron gran parte de las sesiones debatiendo lugares exóticos para su regreso en vivo: ¿un crucero? ¿Un hospital? ¿Un orfanato? ¿En Libia, en medio del desierto? Pero decidieron simplemente intentarlo en el techo, desafiando el invierno de Londres. Terminó con Paul saludando a la esposa de Ringo, que aplaudía salvajemente, Maureen Starkey (“¡Gracias, Mo!”) y John bromeando: “Espero que hayamos pasado la audición”.