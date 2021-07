Vicky Cornell compartió una carta escrita a mano por Chris Cornell: “Siempre está presente”

La viuda de Chris Cornell, Vicky, compartió una nota de amor privada escrita a mano por el difunto cantante de Soundgarden. La carta se incluyó como parte de una entrevista que Fatherly -una publicación dedicada a cuestiones vinculadas con la paternidad y la maternidad- hizo a Vicky, en la que habló del dolor que sintió después de la muerte de Cornell en mayo de 2017, de su vida y de la de los hijos que tuvo con Chris, y que mantienen viva su memoria.

“Chris está constantemente presente. Hablamos de él, tocamos su música, compartimos recuerdos, trabajamos en su legado e incluyo a mis hijos en eso“, dijo Vicky. “Continuamos con el gran trabajo solidario que hizo personalmente a través de la Fundación Chris y Vicky Cornell. Retribuir a otras personas fue importante para Chris y es algo que hicimos juntos como familia, así que todavía lo hacemos y eso mantiene vivo su recuerdo y lo que era importante para él“.

Vicky Cornell mostró a Fatherly una carta escrita a mano por Chris Cornell años atrás Cortesía de Vicky Cornell

Escrita con lapicera roja y en mayúsculas, la carta de amor dice: “Escribo esto con la mano temblorosa que se guía por la suerte de un corazón lo suficientemente afortunado como para conocer el amor verdadero. Mi corazón es un tambor que late y mi voz una campana que suena al mundo, te amo. ¡Sé mía en alegría, iluminada solo por el resplandor de nuestro brillante amor!”.

Además de la Fundación Chris y Vicky Cornell, Vicky reveló que los hijos de la pareja, Christopher y Toni, lanzaron la iniciativa educativa nacional Stop the Stigma: Tackling the Stigma of Addiction through Education (Paremos el estigma: un freno al estigma de la adicción a través de la educación), para enseñar a los adolescentes sobre los trastornos que genera el uso de sustancias.