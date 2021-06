Metallica lanzará una edición especial de ‘The Black Album’ con covers de Miley Cyrus, Juanes, J Balvin y más

Metallica celebrará el aniversario número 30 de su clásico homónimo de 1991, más conocido como The Black Album, con una reedición especial y una compilación con 53 artistas que interpretan sus canciones favoritas del LP. Ambos se lanzarán el 10 de septiembre e incluirán la participación de artistas como Juanes, Elton John, Miley Cyrus , Weezer, J Balvin, St. Vincent y más.

La reedición oficial se lanzará en varios formatos, incluida una caja de lujo que contiene 14 CDs, seis LP en vinilo, seis DVD y más (también estarán disponibles versiones digitales y sets más pequeños). Para adelantar la reedición, Metallica compartió tres versiones diferentes de “Enter Sandman”: una remasterización del original de estudio, una versión en vivo del show de Metallica de 1991 en Moscú, Rusia, y un demo del 12 de julio de 1990.

Metallica también anticipó una serie de covers, apodada The Metallica Blacklist, con dos interpretaciones: una de Miley Cyrus de “Nothing Else Matters”, en la que también colaboraron Watt, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith, así como la versión de Juanes de “Enter Sandman”.

Como parte de esta edición de lujo también estará la reedición de The Black Album en la que se incluye una versión remasterizada del Black Album original (en CD y vinilo), un picture disc de “Sad But True”, un EP en vinilo de un show en vivo en Wembley y otro doble, en vinilo, de un vivo en Moscú. Los distintos CDs contarán con una variedad de contenido inédito, que incluye demos, mezclas preliminares y tomas descartadas; grabaciones en vivo de shows en Oakland, Sacramento y Alemania; e incluso dos discos de entrevistas a la banda realizadas por David Fricke y Steffan Chriazi.

Además de todo eso, los seis DVD de la caja incluirán algunas imágenes del “making-of”, videos musicales y “películas caseras” filmadas por el fotógrafo Ross Halfin. También habrá un registro del concierto Wherever We May Roam, además de espectáculos en vivo filmados en Bélgica, Alemania y Dinamarca.

En cuanto a The Metallica Blacklist, la colección presenta contribuciones de artistas de todos los géneros imaginables. Entre ellos se encuentran Alessia Cara, Mac DeMarco, Weezer, Rina Sawayama, Jason Isbell and the 400 Unit, St. Vincent, Royal Blood, White Reaper, Corey Taylor, Mexican Institute of Sound, Flatbush Zombies, José Madero, Moses Sumney, J Balvin , The Neptunes, Phoebe Bridgers, Mickey Guyton, Darius Rucker, Chris Stapleton, Idles y Kamasi Washington.

Tras su lanzamiento digital en septiembre, las versiones en vinilo y CD de The Metallica Blacklist se lanzarán el 1 de octubre. Todas las ganancias de esta colección serán donadas a una variedad de organizaciones benéficas seleccionadas por los artistas contribuyentes junto con la propia fundación All Within My Hands de Metallica.

Este artículo fue publicado originalmente en el sitio web de Rolling Stone Estados Unidos.

