Vuelve el Quilmes Rock: Gorillaz es el primer artista confirmado

Vuelve el Quilmes Rock y Gorillaz será una de las bandas que encabeza el line up. Según lo comunicó la organización del festival, que este año cumple dos décadas de historia con diez ediciones, el regreso será en abril del año próximo y tendrá dos jornadas con más de 50 artistas en escena.

Offspring, junto con The Wailers, en el Quilmes Rock 2004; este año, el festival cumple dos décadas de historia Juan Hein

Cuándo será el Quilmes Rock

El festival Quilmes Rock se llevará a cabo el sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo. Por el momento, no se anunció en qué predio tendrá lugar, aunque la organización anticipó que la banda de Damon Albarn será la banda internacional que cerrará una de las dos jornadas del evento.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo 16 de noviembre por AreaTicket y se podrán comprar por jornadas separadas: para la primera noche, el precio de las entradas es de $6000 en Campo, $10.000 en Campo Fan. Para la segunda, en tanto, el costo de la entrada a Campo sera de $3000, mientras que en Campo Fan se conseguirán entradas por $5000. Además, habrá 5000 abonos en precio promocional por tiempo limitado (Campo $7000 y Campo Fan $13000).

“Gorillaz en un punto es algo chamánico”, le dijo Damon Albarn a Rolling Stone Argentina en 2017, antes de su visita al Festival BUE. “Hay un elemento extraño en la manera en que lo hago. Las letras me vienen mientras las voy cantando, no las pienso demasiado, ni las escribo, dejo que salgan y la mayoría de las veces quedan. Luego trato de descifrarlas. Supongo que es un buen estado mental para encontrarte con vos mismo, sobre todo si estás tratando de vivir en otro mundo, de crear otras realidades.”

Gorillaz encabezará el Quilmes Rock 2022 Tomas correa Arce - Archivo

Además, en la nota de tapa de noviembre de ese año, el líder del grupo y proyecto audiovisual habló de su lugar en el mundo de la música. “No soy un artista comercial”, definió. “Sobrevivo como puedo en el circuito comercial porque tengo una base de fans grande, pero a mí no me pasan por la radio. No me pasaron por radio durante doce años, quizás. Creo que se dieron cuenta de que mi música es un poco distópica para el consumo pop masivo. Es lo que es y me la banco.”