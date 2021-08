Vuelve Virus: la banda regresa con gira despedida y disco tributo de la nueva generación de artistas

A cuarenta años de la salida de Wadu-Wadu, su álbum debut, la influencia de Virus aun resuena aquí, allá y en todas partes. En el rock y el pop argentino, por supuesto, pero también en Chile, en Perú, en Colombia y en México, países que en la década del 80 recibieron con locura y pasión a un grupo que rompía moldes a cada paso.

De ahí que no suene extraño el proyecto Virus: un viaje de placer, una serie de tres EP en la que una nueva generación de músicos reinterpreta las canciones de la banda: de Joaquín Vitola (Indios) a Javiera Mena y de Bruno Albano (Banda de Turistas) a Moreno Veloso. Pero el asunto no quedará solo en este tributo, del que participan también tres fundadores de Virus (Marcelo y Julio Moura y Mario Serra grabaron junto a Vitola la versión de “Hay que salir del agujero interior”, primer corte del primer EP que acaba de llegar a las plataformas digitales), sino que el plan completo llega con una grata sorpresa para los seguidores de la banda: una futura gira “regreso-despedida”, que apunta a reconquistar con su música toda América latina el próximo año. “En cierto sentido va a ser como una revancha de la gira que no pudimos hacer en 1987, cuando Federico se enfermó y tuvimos que dejar de lado la idea de expandir nuestra música por América latina”, contó Julio Moura en la presentación de este nuevo “viaje de placer”.

La vuelta de Virus a los escenarios, con el regreso del baterista Mario Serra a sus filas luego de veinte años, viene planéandose desde principios de 2020, cuando la banda firmó contrato con PopArt (la misma productora que armó la última gira de Soda Stereo), pero la pandemia hizo lo suyo y el regreso se frenó. “Esperemos que ahora sí podamos hacer esa gira que teníamos programada justo cuando Federico se enfermó. Teníamos los pasajes, las camisetas hechas, todo. Porque en Sudamérica éramos furor en los 80, pero la idea era ir a México e inclusive teníamos fechas en los Estados Unidos”, asegura Serra.

“Va a ser una gran producción y vamos a pasar temas de todos los tiempos de Virus. Hacía mucho tiempo que no tocábamos juntos como Virus, pero tenemos muchas ganas de hacer este espectáculo, pensado como la historia de esta banda. Van a participar algunos cantantes jóvenes de distintos países, aunque todavía está por verse. Lo que sí te puedo asegurar es que va a ser una producción de primera”, adelanta el baterista que, casualmente, por estos días fue noticia por haber recuperado dos canciones de Las Violetas, el grupo que compartía con Federico Moura antes de Virus y que no tenía material editado.

“Era un DAT con algunas canciones que estaba desaparecido y que conseguí gracias a mi hermano Ricardo, que también tocaba en Las Violetas. Todo igual hay que agradecerle a un sello suizo, Zorn Records, que me insistió y me insistió para poder recuperar esos temas, que finalmente los van a editar el mes próximo en vinilo, con esos dos temas que ya están en las plataformas digitales. Es una grabación bastante pro para la época, 1978-1979, grabada en 24 canales. Tenía algunas fallas pero junto al ingeniero Cana San Martín, pudimos reconstruir algunas partes y quedó muy bien. El otro día lo pasaron por la radio y me dio una impresión tremenda, porque me imaginé a Federico y a mí, en esa época, que lo que más queríamos era que nos pasaran en la radio”.