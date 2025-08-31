Aurora Figueras y un estilo que combina naturalidad y elegancia

Aurora Figueras sabe de estilo casi por herencia: hija de Nacho Figueras y Delfina Blaquier, creció entre el campo, los caballos y los mejores looks. Pero lejos de quedarse con eso, encontró un sello propio: outfits simples que levanta siempre con un buen accesorio. Cartera, lentes de sol o algún detalle inesperado son su huella. Aquí, Aurora cuenta sus tips para lograr esa mezcla de frescura y naturalidad que la caracteriza.

¿Qué es lo que más te gusta de la moda?

Poder jugar con los accesorios. Un look simple lo puedo transformar por completo con una buena cartera, un cinturón, unos anteojos o joyas.

¿Y lo que menos te gusta?

No me gusta cuando la moda se vuelve demasiado forzada o poco práctica para el día a día. Tampoco soy fan de los colores flúo.

Nunca salís de tu casa sin...

Mi cartera.

¿Tu diseñador favorito?

Me gustan mucho Celine y Saint Laurent, así que diría Anthony Vaccarello, que tiene un estilo elegante pero simple.

Colección diseñada por Anthony Vaccarello para Saint Laurent Piroschka van de Wouw - Reuters

¿Un ícono de moda?

Jane Birkin.

Jane Birkin, el ícono de moda elegido por Aurora, con la canasta-accesorio que impuso en su época OHLALÁ!

¿Lo último que te compraste?

Una remera negra de manga larga de Skims.

¿Lo más polémico que usaste?

Unos pantalones de cuero rojos. Hoy no me los pondría ni loca, pero en ese momento me parecían increíbles.

¿Una tendencia que nunca pasa de moda?

El total black. Siempre queda bien y es eterno.

¿Esa prenda que tenés hace tiempo y no podés dejar ir ?

Las remeras blancas básicas. Aunque estén un poco gastadas, no me desprendo de ellas porque combinan con todo.

¿Infaltables de tu valija?

Anteojos de sol, carteras y algún accesorio con color para darle vida a cualquier look.

Los anteojos de sol están siempre entre los infaltables de su valija

¿Un lugar en el mundo?

Argentina, siempre.

Si pudieras adoptar un estilo de otra década, ¿cuál sería?

Los años 70. Me gusta esa época porque empezaron a mezclarse más los estilos masculinos y femeninos.

El estilo de los años 70, su década favorita en relación con la moda

¿Un personaje de ficción que te inspire en su forma de vestir?

Carrie Bradshaw, de Sex & the City.

¿La mujer más elegante de la Argentina?

Mi bisabuela, Magdalena Nelson de Blaquier.

¿Una personalidad de la moda con quien te gustaría cenar?

Simon Porte Jacquemus. Me encanta lo que hace con su marca y, sobre todo, sus desfiles.

¿Tu outfit favorito?

Jean, botitas, remera neutra y un saco o campera, con cartera, anteojos y accesorios.

¿Cómo elegís tu look cada mañana?

Me visto simple: jean y remera. Según el día, elijo si voy por la gama de marrones o de negros, pero siempre con cartera y cinturón.

¿Una prenda que te recuerde un momento feliz?

Las bombachas de campo. Cuando las uso es porque voy a estar en el campo, rodeada de mis caballos.

Las bombachas de campo, una prenda que le da felicidad

¿A quién le robarías el guardarropas por un día?

A Hailey Bieber. Me encanta cómo mezcla lo casual con lo elegante, siempre impecable.

¿Comprás online o en persona?

En persona. Me gusta ver, tocar y probarme.

¿Tu estado de ánimo influye en las prendas que elegís?

Sí. Si estoy alegre, me animo a más color; si no, me quedo con algo más simple y neutro.

¿Coleccionás algo?

En este momento, podría decir que carteras.