Estos son los dulces virales de TikTok que se consiguen por U$S1.25 en Dollar Tree, pero que en Walmart cuestan U$S10

La marca de dulces Amos Peelerz ha lanzado unas particulares gomitas que se han vuelto virales en TikTok. El éxito no está en el sabor, ni en el tamaño, sino en su particular diseño, que imita a un mango real, con una primera capa dulce, que simula la cáscara del fruto, y una segunda que con una textura un tanto más pegajosa recrea el interior.

Los videos de usuarios abriendo sus Amos Peelerz de mango y mostrando el particular procedimiento para comerlos, capa por capa, se cuentan de a miles en la red, solo basta poner #peelablecandy #amoscandy #peelablemangogummy y se los puede encontrar. Claro que, cuantos más fanáticos y más videos, en muchos lugares el producto se agotó y en otros aumentó su precio.

Como toda una heroína, la usuaria Dollar Tree Megan (@dollartreemegan) fue al rescate de los entusiastas de los mangos masticables. Ella informó a la comunidad que en Dollar Tree había varios paquetes de mango a solo U$S1.25, mientras que en Walmart los ofrecían a U$S10.

“Los encontré. ¡El caramelo de goma de mango pelable viral está en Dollar Tree! Literalmente correr”, anunció Megan en un video que rápidamente tuvo más de quinientas sesenta mil visitas y 8,800 likes. Obviamente, la usuaria también agradeció a la tienda “por ser el verdadero héroe” y vender el dulce por solo $ 1.25.

Entre vistas y likes, los comentarios no tardaron en llegar con preguntas pertinentes sobre la ubicación específica de la tienda en que las encontró, pero también con miles de consultas sobre el sabor y las diferencias entre la “piel del mango” y su interior.

Como servicio, la usuaria no dudó en avisar que había encontrado las gomitas en la tienda de Dollar Tree, ubicada a las afueras de Milwaukee, en Wisconsin. Muchos respondieron que iban para allí, mientras que otros comenzaron a compartir también sus hallazgos. “¿En serio? Voy a ir mañana”, avisó una usuaria, “Los tienen en Walgreens”, destacó otro, y un tercero desconsolado relató: “Acabo de conseguir una bolsa por U$S3 y tan pronto como abro tiktok veo esto”.

En torno a las golosinas, animados por el bajo precio, muchos que aún no las habían probado no dudaron en manifestar sus dudas. “¿Se puede comer el exterior?”, le consultaron “¡Sí! Hay una parte de mango en el interior y otra en el exterior”, respondió Megan, que también aclaró que las gomitas eran “¡superdulces como un mango maduro!”. “No me gustó la parte de mango, pero la piel es mi favorita”, destacó otro experto en los dulces Amos Peelerz. Sorprendido por tantas referencias a exterior e interior, un inexperto en la materia confesó: “Chica, acabo de meter ese caramelo entero en mi boca ja”

Viralización mediante en muchos lugares las golosinas se agotaron y allí donde se las podía encontrar su precio se había multiplicado

Los reparos concernientes a la cantidad de azúcar presente en estas golosinas también se manifestó. Algunos usuarios argumentaron que, pese a su forma y su sabor frutal, no se trataba de productos saludables. Igualmente, esos planteos no conmovieron demasiado a los fans que entusiasmados empezaron a reclamar que la tienda se surta con variedades de otras frutas como plátano o naranja. “Ojalá tuvieran otros frutos”, lanzó un usuario y Megan concluyó: “Quiero probar las de plátano y naranja, ¡espero que Dollar Tree las traiga pronto!”.

