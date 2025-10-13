Chloé Bello comparte sus secretos de estilo y diseñadores de cabecera

Chloé Bello, modelo argentina, tiene un estilo propio que combina elegancia con un toque lúdico. Para ella, la moda es un juego: mezclar prendas, probar combinaciones inesperadas y dejar que cada look refleje su personalidad. Se inspira en íconos como Bowie, Lauren Bacall y Anjelica Huston, y elige piezas con historia, desde kimonos hasta accesorios que llevan recuerdos. Cada elección habla de identidad, libertad y actitud, mostrando que su guardarropas es mucho más que ropa: se trata de una extensión de su personalidad.

¿Qué es lo que más te gusta de la moda?

Que me permita crear personajes. Jugar a mezclar prendas y accesorios hasta que quede una imagen a mi gusto: eso me encanta.

¿Y lo que menos te gusta?

Cuando la moda se pone de moda.

Nunca salís de tu casa sin...

El anillo de esmeralda de mi madre.

¿Tu diseñador favorito?

Yves Saint Laurent.

Un desfile de Yves Saint Laurent, su diseñador favorito Reuters

¿Lo último que te compraste?

Una colonia para el pelo en Diptyque.

¿Esa prenda que tenés hace tiempo y no podés soltar?

Pañuelos de todas las décadas de mi vida y cinturones. Hay cosas con historia que me gusta tener colgadas al menos.

Pañuelos de todas las décadas de su vida: un infaltable del guardarropas Gentileza Prensa

Los cinturones, otro accesorio irremplazable freepik

¿Qué fue lo más polémico que usaste porque te encantaba?

Unas plataformas de flores de 25 cm. Medía casi dos metros.

¿Una tendencia que nunca pasa de moda?

Si es tendencia, pasa de moda.

¿El personaje de ficción más elegante?

Lauren Bacall en To Have and Have Not y Anjelica Huston en Los Locos Addams.

¿La mujer que mejor se viste en la argentina?

Graciela Borges.

Para Chloé, Graciela Borges es la mujer mejor vestida del país

¿Un lugar en el mundo?

Tailandia.

¿Algún consejo de moda que te haya marcado?

Dicen que “menos es más”. Aunque la verdad es que a mí siempre me gusta más.

¿Un color que nunca usás?

Naranja.

¿Comprás online o en persona?

En persona, me gusta mucho estar “a la caza” y encontrar joyas ocultas.

¿Un outfit que hoy no podés creer haber usado?

Polleras de jean.

¿Tu estado de ánimo influye en lo que te ponés?

Claro, hay días en los que prefiero pasar más desapercibida por mi altura y me visto de manera más masculina, con joggings y ropa cómoda. Cuando tengo tiempo, en cambio, disfruto quedarme un rato probando distintas combinaciones.

¿Una prenda que te recuerde un momento feliz?

Mi remera de El Mago de Oz, la tengo desde los ocho años.

¿Un infaltable de tu valija?

Mis kimonos.

Amante de los kimonos, nunca viaje sin uno en su valija Matías José Salgado

¿Tu look favorito?

Un conjunto sastrero de saco cruzado, con pantalones anchos de tiro alto, tiradores y zapatos de charol.

Si pudieras adoptar un estilo de otra década, ¿cuál sería y por qué?

Los años 40 me encantan por su elegancia y sus cortes impecables. Los años 60 también, por el auge del rock y de la androginia.

¿Un ícono fashion?

David Bowie.

David Bowie, su ícono fashion indiscutido

¿A quién le robarías el guardarropas por un día?

A mí misma, porque está todo lo que elegí y lo que más me gusta del mundo.