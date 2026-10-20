El barrio que cambió de piel y se transformó en semillero de parrillas

Palermo Soho cambió muchas veces de piel. Fue barrio de talleres y casas bajas, epicentro del diseño independiente, territorio de bares y cafés de autor. Pero entre las modas y tendencias gastronómicas, hay una tradición que sigue ocupando un lugar central en su identidad: la parrilla. En sus calles arboladas conviven algunas de las casas de carne más emblemáticas de Buenos Aires junto a nuevos proyectos, demostrando que el asado argentino es una experiencia irresistible.

Turistas y vecinos se mezclan para compartir cortes generosos, vinos y sobremesas. Desde parrillas con décadas de historia hasta espacios que incorporan técnicas de maduración, ahumados y creatividad, la oferta es amplia. Aquí, un recorrido entre brasas, novedades y tradición que confirma que, en este rincón de la ciudad, la pasión por la carne sigue más viva que nunca.

LA HORMIGA: ARMENIA 1680

En esta antigua casa aún se respira elegancia en sintonía con los sabores criollos que ofrecen al público local y extranjero. Los platos porteños y las carnes a la parrilla son su fuerte. El Gran Bife La Hormiga es una bomba: sale con huevo frito, papas fritas, puré de calabaza, cebolla grillada, arroz con vegetales, pimiento asado y provoleta, ideal para compartir entre dos o tres, al igual que el Macho Argentino, un bife de chorizo T-Bone de 800 gramos con tres variedades de puré de cebolla, pimientos, tomate grillado, arroz, papas fritas y huevo frito.

Una casa antigua con sabores bien criollos

TIEMPOS DE REENCUENTRO: JOSÉ A. CABRERA 4801

Con más de 29 años en el mismo lugar, este clásico palermitano tuvo cambios en su nombre y diferentes propuestas a lo largo del tiempo. Posee dos pisos y espacios en la vereda: con la parrilla a la vista, ofrece cortes como el asado de 550 gramos, vacío en cocción lenta, bife de chorizo de 350 y 550 gramos y ojo de bife de 400 gramos del centro sin tapa. El mix de achuras es impactante.

Un clásico con 29 años en la zona

LA ESCONDIDA PALERMO: COSTA RICA 4464

Con una estética al estilo caballeriza, boxes individuales y mesas para compartir, este reducto palermitano ofrece diversas carnes a las brasas que van desde asado, bife de costilla, ojo de bife, vacío y bife de chorizo, hasta matambrito de cerdo, brochette de lomo, bondiola y salmón grillado. El patio del fondo es muy lindo, ideal para una velada íntima de noche o una reunión familiar de día.

El fuerte son los diversos cortes de carne a las brasas

CALDÉN DEL SOHO: HONDURAS 4701

De los mismos creadores del restaurante Los Años Locos que funcionaba en la época dorada de la Costanera, el Caldén del Soho es la continuidad de la familia Mattei, en el corazón de Palermo. Lo fuerte sigue siendo la carne, tanto el ojo de bife de 450 gramos como el medallón de lomo de 450 gramos, el asado de tira especial, el bife de chorizo mariposa de 750 gramos y el bife de lomo de 400 gramos. Tienen un capítulo dedicado a la cocina argentina con creaciones como pollo de campo relleno de espinaca, quesos y almendras con papas cremosas o trucha del sur.

De los creadores de Los Años Locos María Bessone

DON BENITO: ARMENIA 1810

Con dos locales en Palermo y uno más en la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires (de son oriundos sus propietarios Agustín y Manuel Benito), este restaurante de carnes seduce con sus diferentes cortes a la parrilla que van desde un T-Bone Steak hasta un asado banderita para compartir. También ofrecen carnes maduradas (bife de chorizo, ojo de bife y entraña) y tienen diferentes tablas de degustaciones de carnes.

Hay tablas para degustar carnes

LO DE JESÚS: GURRUCHAGA 1406

La historia de este lugar data desde 1953, donde funcionaba un almacén de ramos generales y un comedero popular. Hoy, con 73 años de historia, es un clásico de la ciudad donde ofrece parrilla con los mejores cortes de carne y de la más alta calidad, variedad de quesos argentinos y charcutería artesanal. Las piezas de las carnes son de diferentes pesos, desde una entraña de 450 gramos y una tira de asado de cinco costillas de 800 gramos, hasta un poderoso tomawank de 1600 gramos.

Un imperdible de Palermo @nicoferreyraph

PARRILLA MARAVILLA: GODOY CRUZ 1740

De los mismos creadores de Lardito y LPV, al frente se encuentra Felipe Colloca, conocido como “Pipe”. El lugar es muy coqueto, con una ambientación inusual de lámparas chinas de papel y parrilla a las brasas a la vista. Entre los principales, asado tira banderita, arañita, marucha, y bife angosto curado. Acompañar con zanahorias, espárragos, repollo de Bruselas, o guarniciones como gratén de puerros, papas fritas al caballo o a la provenzal. Abierto de miércoles a sábado de noche, domingo solo de mediodía.

RIOBA BODEGÓN: COSTA RICA 4588

Cocina porteña casera

Bajo el concepto de cocina porteña casera, este bodegón queda justo frente a la plaza Armenia. Los platos son todos abundantes, pensados para compartir. Lengua a la vinagreta, matambre arrollado, bombas de papa, revuelto gramajo, buñuelos de acelga, son solo algunas de sus creaciones culinaria icónicas. Entre los platos fuertes, la carne al horno en cocción lenta y las pastas caseras suman fanáticos. A la parrilla tienen el bife de chorizo de 450 gramos grillado: sugieren pedirlo jugoso, aunque el comensal puede pedir en el punto que más le guste.

FOGA AHUMADOS: HONDURAS 5098

A pasos de la Plaza Serrano, en una casona antigua de tres pisos con terraza, Foga es un verdadero templo de placer para los amantes de la carne ahumada. Con técnica de cocción indirecta y una colección de diferentes leñas como espinillo, quebracho blanco, cerezo y manzano, dentro del ahumador de doble cámara con ochos parrillas reposan los diferentes cortes de carne seleccionadas. Abierto todo el día con horario corrido, para que los extranjeros y los locales puedan disfrutar de una linda experiencia a toda hora.

.El ahumador, un sello del lugar Gentileza Foga

LA CABRERA: JOSÉ A. CABRERA 5127

Con varias sucursales y locales fuera de Argentina, La Cabrera de Gastón Riviera es una de las casas de carne más famosas del país y embajador absoluto de la parrilla argentina en el mundo.

Reconocida parrilla de culto

Esta parrilla de culto nació en 2002 y hoy, con 24 años de trayectoria, sigue manteniendo la calidad del primer día. Recomendamos consultar por la propuesta “Corte para conocer” (de 400 gramos) y el Corte Dry Aged (de 500 gramos), así como por las sugerencias y las propuestas del día.