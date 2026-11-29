Si desde hace unos meses la “ola coreana” despierta un creciente interés por la cultura de ese país, las cafeterías de Flores ofrecen hoy una atractiva puerta de entrada para conocer una faceta menos difundida de esa identidad.

Alejadas de los grandes circuitos gastronómicos, las cuadras que rodean la avenida Gaona, las calles Morón y Concordia e incluso el pasaje Ruperto Godoy, concentran un sorprendente ecosistema de cafés, panaderías y pequeños locales donde conviven recetas tradicionales y tendencias asiáticas actuales.

Recorrer estas cafeterías es una invitación a viajar sin salir de la ciudad. Entre salones minimalistas, terrazas escondidas, vitrinas de dulces orientales y rincones que parecen escenarios de un “drama coreano”, se despliega un circuito cafetero tan diverso como atractivo.

Una esquina alejada de la parte más comercial del barrio

GATO BLANCO COFFEE

Concordia 699

Ubicada en una esquina alejada del movimiento comercial y de los locales de indumentaria, esta cafetería es frecuentada por miembros de la colectividad coreana. Su dueño, Min Su Kwon, se dedicaba al armado de barcos hasta que, durante una visita fugaz a la Argentina, se enamoró del país y decidió radicarse aquí. Tras más de diez años de residencia, conoció al amor de su vida, se casó y, junto con su esposa, abrió esta cafetería, que funciona desde hace más de ocho años.

Apasionado por el café, Kwon eligió bautizar el local a partir de la mascota de un amigo. De dimensiones reducidas, con pocas mesas en el interior y varias ubicadas sobre la vereda, el espacio trabaja con granos de café de especialidad y ofrece preparaciones para todos los gustos, acompañadas por algunos de los mejores trabajos de latte art de la zona. Desde un clásico cappuccino hasta los saborizados Vanilla Latte y Mocaccino, su carta de cafés fríos es una de las más solicitadas.

Entre los favoritos figuran el Iced Latte, el Iced Americano y el Iced Caramel Latte, disponibles tanto para consumir en el local como para llevar. También se destacan los jugos naturales, con combinaciones como ananá y naranja, frutilla y naranja, mango y naranja, o naranja y limón.

Para acompañar, ofrece chipá y medialunas. Además, vende café en grano y sirve el tradicional té coreano Yuja. Con una atención cálida y una propuesta cuidada, se ha convertido en una de las cafeterías más recomendables de la zona.

Uno de los pioneros en el barrio

COFFEE PRINCE

Morón 3311

Una de las primeras cafeterías coreanas de la zona. En sus inicios fue un punto de encuentro habitual para la colectividad, aunque hoy recibe mayoritariamente a un público local. De dimensiones reducidas, cuenta con tres mesas y un pequeño entrepiso equipado con pufs. A lo largo de los años pasó por distintos dueños y actualmente está al frente Sebastián Noh, tras la partida de su hermana Verónica.

Además de una correcta propuesta de café y bebidas, su carta gastronómica se inclina por opciones de estilo occidental. Tostados de jamón y queso, ciabatta, baguetín rústico, bagels, pan de queso, sándwiches de milanesa y pan árabe con lechuga, cebolla, tomate y huevo figuran entre las alternativas más elegidas por quienes pasan a diario por el local.

Con una importante actividad de delivery y take away, Coffee Prince conserva un lugar destacado dentro del circuito gastronómico de Flores por haber sido una de las cafeterías pioneras de la zona.

Mucho más que una tienda de café

GOLD COFFEE TIME

Morón 2974

A primera vista, el lugar se identifica como una cafetería gracias a su máquina de café, ubicada a la vista del público, y a las mesas de la entrada, donde los clientes disfrutan de distintas preparaciones. Sin embargo, al ingresar se descubre que también funciona como tienda de productos alimenticios y espacio de comida elaborada.

El establecimiento está dividido en tres sectores. Al frente se encuentra la cafetería; a un costado, el área de venta de k-food y de platos coreanos caseros comercializados bajo la marca Hwang Gum, con opciones como kimbap, japchae y otras especialidades que se preparan diariamente; y, al fondo, un depósito de mercaderías junto a algunas mesas para los clientes.

La propuesta de cafetería incluye clásicos como espresso, americano, cortado, lágrima y cappuccino, además de otras bebidas calientes y frías. También ofrece combos sencillos de café con leche acompañados por medialunas, tostadas o sándwiches de miga.

En el apartado dulce se destacan los muffins de dulce de leche, frambuesa y chips de chocolate, además de una variada selección de budines. Una opción práctica para quienes buscan combinar café de especialidad con productos típicos de la gastronomía coreana en un mismo lugar.

Ofrece su propio café en formato drip bag

DRIP COFFEE

Concordia 659

Inaugurada hace un par de años, esta cafetería de especialidad pet friendly se destaca por contar con su propio café en formato drip bag, una propuesta que honra el nombre del local. Además, es una de las pocas cafeterías de la zona que ofrece café filtrado, elaborado con granos de distintos orígenes, entre ellos Brasil y Colombia.

El salón tiene un ambiente relajado e informal, distribuido en dos plantas. En cada rincón se percibe la pasión de su propietario, Choo Hyong Dong, por la cultura cafetera, reflejada en los detalles de la ambientación. También dispone de una práctica ventana para take away.

La carta se organiza en tres categorías: cafés calientes, cafés fríos y bebidas sin café. Entre estas últimas se encuentran el matcha caliente o frío, jugos, té, gaseosas, submarinos y smoothies. También suelen ofrecer bebidas de temporada que vale la pena consultar.

Para acompañar, la propuesta gastronómica incluye opciones dulces y saladas como avocado toast, huevos revueltos, pan de chocolate, french toast, medialunas y chipá. Entre los destacados figura el Wasabi Sandwich, preparado con kanikama, tomate, lechuga, pickles, cebolla y queso. Además, cuentan con combos a precios accesibles que combinan distintas bebidas y opciones para comer.

Con una propuesta cuidada y un servicio atento, se ha consolidado como una de las referencias del café de especialidad en Flores.

El local ofrece una gran variedad de productos coreanos

GANGNAM EXPRESS

Pasaje Ruperto Godoy 708

En esta tienda especializada en productos coreanos y k-food no solo es posible comprar una amplia variedad de artículos importados, sino también preparar y disfrutar distintas comidas y bebidas en el mismo local. Desde un ramen instantáneo hasta un café coreano frío o caliente, la propuesta invita a experimentar parte de la gastronomía cotidiana de Corea de manera sencilla y accesible.

Con varias sucursales en la ciudad, esta sede se destaca por sus amplios espacios distribuidos en distintos niveles, con mesas y barras equipadas con banquetas para que los visitantes puedan quedarse a comer o tomar algo mientras recorren el lugar.

La oferta de café merece un capítulo aparte. Cuenta con una amplia selección de cafés coreanos en diversos formatos, como instantáneos, sobres individuales (coffee mix) y cápsulas. Entre las opciones calientes se destacan el Café Feliz, que combina café, azúcar y crema, y el popular Maxim Mocha Gold Mild Coffee Mix, una de las marcas más reconocidas de Corea del Sur.

Para quienes prefieren bebidas frías, los Ice Coffee son una de las opciones más prácticas y demandadas. Disponibles en variedades como Americano Sweet y Americano Hazelnut, se preparan fácilmente: basta con tomar un vaso con hielo de la heladera, agregar el contenido y disfrutarlo en el momento.

El local también ofrece una amplia variedad de cafés listos para consumir, en lata o botella, con leche o sin ella, además de otras presentaciones ideales para llevar y seguir explorando los sabores del café coreano en casa.

El local cuenta con varios espacios diferenciados

JINI’S COFFEE

Morón 3322

Próxima a cumplir diez años de trayectoria, esta cafetería ubicada en un primer piso sobre una de las calles más transitadas de la zona se ha convertido en un punto de encuentro habitual para el público joven. Su propuesta es amplia y variada: además de diferentes especialidades de café, ofrece bubble tea, jugos exprimidos, smoothies, bebidas Ade coreanas elaboradas a base de jarabes frutales con agua gasificada o hielo, té coreano y bebidas saborizadas con leche.

El local cuenta con distintos ambientes, incluido un espacio similar a un salón privado para reuniones. En los días agradables, el balcón con vista a la calle suele ser uno de los sectores más codiciados por los clientes.

La ambientación incorpora elementos característicos de la cultura coreana, con muñecos, tazas, vasos y objetos decorativos que refuerzan su identidad. También dispone de una pequeña tienda con productos para llevar, que incluye desde galletitas y snacks hasta licores coreanos.

Con una cocina semiabierta y elaboración propia, su oferta gastronómica incluye macarons, cookies, waffles, pan de café, mochi y otras especialidades dulces. Entre las recomendaciones se destaca el Hong Kong Toast, preparado con doble baño de huevo y crema, queso cheddar, jamón, yema de huevo y mayonesa.

También vale la pena consultar por las tartas de huevo y por el tradicional pan con forma de pescado elaborado con harina de arroz y relleno de pasta dulce de porotos, una de las especialidades más populares de la pastelería coreana.

Su fuerte es la pastelería artesanal

PAN MOA

Pasaje Ruperto Godoy 763

Uno de los locales más reconocidos del circuito y, también, uno de nuestros favoritos. Este año celebró su décimo aniversario y está al frente de Fabiana Chang, pastelera de amplia trayectoria y una figura muy conocida dentro de la colectividad coreana. Toda la producción es artesanal y de elaboración propia: desde panes y tortas hasta las distintas especialidades que se exhiben a diario en el local.

El establecimiento cuenta con un centro de producción ubicado en el piso superior, desde donde se abastece tanto al salón como a eventos y pedidos particulares. La estética remite a las tradicionales cafeterías orientales concebidas como espacios de encuentro y relajación. Predominan los tonos blancos, la luz natural y una atmósfera serena que invita a quedarse, ya sea para leer, trabajar o simplemente disfrutar de una pausa.

Además de una cuidada propuesta de café y bebidas elaboradas a base del mismo grano, las opciones frías tienen gran aceptación entre los clientes. Entre las más solicitadas se destacan la Blue Lemonade, la Maracuya Ade y la Peach Jelly Ade.

La carta incluye opciones de estilo comfort food como bagels, tostón de palta, omelette croissant y huevos revueltos, entre otras alternativas. También cuenta con un sector dedicado a panes, pastelería y dulces asiáticos, disponibles tanto para consumir en el lugar como para llevar.

Sus tortas de inspiración asiática merecen un capítulo aparte. Reconocidas por su delicadeza, textura liviana y presentación cuidada, pueden adquirirse por porción o reservarse enteras para ocasiones especiales. Una parada imprescindible para quienes buscan descubrir una de las expresiones más refinadas de la pastelería coreana en Flores.

La especialidad de la casa es el bingsu

CAFÉ DIEM

Felipe Vallese 3257

Con alrededor de seis años de trayectoria, Café Diem conserva prácticamente intacta la impronta de sus comienzos. El local, con un amplio ventanal hacia la calle, dispone de algunas mesas en la vereda y un salón principal de dimensiones reducidas, que invita a disfrutar de una pausa tranquila lejos del movimiento comercial de la zona.

La propuesta de café es correcta, pero la verdadera especialidad de la casa es el bingsu, uno de los postres más populares de Corea. También conocido como patbingsu en su versión tradicional, se prepara con hielo y leche raspados hasta lograr una textura similar a la nieve, y se sirve con leche condensada junto con distintos toppings dulces y frutas frescas. La versión clásica, con poroto rojo aduki, es una de las más recomendables, aunque también ofrecen variantes contemporáneas como Oreo o frutilla.

A la hora del almuerzo, la carta incluye ensaladas, empanadas, pastel de papa y distintos tipos de sándwiches. Durante todo el día, además, se pueden pedir combos que combinan café a elección con tostados, medialunas o pan lactal con fiambres.

Para completar la experiencia, vale la pena consultar por la selección de tortas y los smoothies, dos de los productos más elegidos por quienes visitan el lugar. Con una propuesta sencilla y un postre difícil de encontrar fuera de la colectividad coreana, Café Diem se ha ganado un lugar propio dentro del circuito gastronómico de Flores.

Una cafetería moderna, luminosa y extremadamente cuidada

NUTTY COFFEE

Páez 3333

Con una estética sumamente cuidada, más cercana a las cafeterías de Palermo que a los tradicionales locales de barrio, Nutty Coffee es una de las incorporaciones más recientes del circuito y está ubicada en uno de los sectores más tranquilos de la zona. Atendido por sus dueños, un matrimonio coreano, junto a un equipo joven y atento, el proyecto nació luego de un viaje a Corea del Sur para profundizar sus conocimientos sobre la cultura y el oficio del café.

Los resultados se reflejan en cada detalle: la decoración, las obras exhibidas, el mobiliario y la vajilla conforman una propuesta visual armónica y elegante. El local cuenta con mesas tanto en el interior como en el exterior, además de un encantador patio descubierto. En la planta alta hay una barra y más espacios para grupos, lo que lo convierte en una opción ideal para reuniones informales.

Es especialmente frecuentado por mujeres de la colectividad coreana, y resulta habitual encontrar grupos de madres, tías y amigas compartiendo desayunos, almuerzos o meriendas. La cocina apuesta por preparaciones frescas: las ensaladas se elaboran en el momento, al igual que los jugos naturales.

Para las opciones saladas utilizan pan de masa madre en sus tostones y tostados. Entre los imperdibles figuran el egg tart, una de las especialidades de la casa, y el café frío, presentado en pequeños frascos de vidrio que también pueden llevarse para consumir más tarde.

El nombre del local deriva de la palabra inglesa “nut” (nuez) y resume bien el espíritu del proyecto: una cafetería moderna, luminosa y extremadamente cuidada, que se destaca entre las propuestas más atractivas y prolijas del circuito coreano de Flores.

Su estética remite al universo visual de los tradicionales dramas históricos coreanos

CAFÉ GURUM

Concordia 559, piso 2

Ubicado en un segundo piso, Café Gurum puede pasar desapercibido para quienes recorren la zona por primera vez. Sin embargo, una vez que se atraviesa la entrada, se sube por el ascensor y se abren sus puertas, aparece un espacio singular cuya estética remite al universo visual de los tradicionales dramas históricos coreanos.

El establecimiento se define como un café “más humano”, ya que incorpora a personas con discapacidad dentro de su equipo de trabajo. La ambientación combina elementos propios de las viviendas tradicionales hanok con madera antigua, mobiliario de época y numerosos detalles decorativos que evocan la Corea imperial.

El local dispone de una terraza al aire libre, un salón principal y varios ambientes privados decorados con objetos y antigüedades de inspiración oriental. Estos espacios pueden reservarse para grupos, reuniones o celebraciones, lo que lo convierte en una opción diferente dentro del circuito gastronómico de Flores.

Pensando en quienes recién se acercan a la cocina coreana, la carta incorpora fotografías de buena parte de sus platos y bebidas, facilitando la elección. Durante todo el día ofrece servicio de cafetería, mientras que al mediodía suma distintas preparaciones tradicionales coreanas.

Por su propuesta inclusiva, su cuidada ambientación y una experiencia que transporta a otra época, Café Gurum se ha convertido en uno de los espacios más originales y sorprendentes de la zona.