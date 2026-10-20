El embajador de Grecia revela el costado gourmet de su vida diplomática

En una vida nómade, la cocina cumple un rol clave para la adaptación: de los sabores que les recuerdan a sus hogares a los descubrimientos de la Argentina, los embajadores del mundo construyen su propio mapa gastronómico. Aquí, el embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis, responde un cuestionario gourmet que revela una faceta no tan conocida de su estadía porteña.

-Mencione tres lugares para probar cocina griega en Buenos Aires. ¿Qué hay que pedir, qué platos no pueden faltar?

-Sin dudas, el restaurante Kefi (Humbolt 1920) en Palermo. Allí no hay que perderse la variedad de dips de entrada y el tradicional Mousaka. También Theos Souvlaki (Gorriti 4400) a donde hay que ir por el delicioso Souvlaki y los mezedes. Y el deli griego Panagiotis (Castilla 245), por su baklava y su galaktoboureko (masa hojaldre rellena con crema, una delicia).

Delicias del restaurante Kefi, en Palermo Kefi

Por último, una recomendación: aproximadamente una vez por mes las colectividades helénicas de Buenos Aires organizan de manera rotativa las típicas Tavernas donde cocinan las señoras de la colectividad, y hay música en vivo y baile griego. El Sábado Santo Ortodoxo a la noche la Colectividad Helénica y la Colectividad hermana de los Peloponesos organizan juntas la tradicional comida de Pascuas. ¡No hay que perdérselo!

Cocina griega de la mano del embajador Gentileza Embajada de Grecia

No quiero dejar de mencionar que la cocina griega es rica y sana porque se basa en la dieta mediterránea. La clave es el aceite de oliva virgen extra, muy saludable en todos los aspectos. Los griegos aprovechan las verduras y las legumbres, los cereales y el pescado, fuentes de fibra, vitaminas y proteínas. La carne roja no es central en nuesta dieta. Lo que no sacrificamos es el sabor: hierbas como el orégano, el tomillo y el eneldo, junto con el limón, el ajo y el yogur griego, dan platos intensos y frescos. Es una combinacion de aromas, gustos e ingredientes frescos.

Los griegos tradicionalmente pasan mucho tiempo preparando la comida y en la mesa. Por eso, cualquier percepción de que la comida griega es comida rápida, básica o simple, es errónea.

-Si vienen amigos del exterior a la Argentina, ¿qué lugares les recomienda?

-El Mirasol de la Recova, para apreciar cómo comen la carne los argentinos. Luego Florida Garden, por sus sacramentos de membrillo y la atmósfera “de toda la vida” y, por último, El Almacén y Bar Lavalle, por la comida simple y no pretenciosa, y por su ambiente bien porteño.

Un plato típico en el restaurante Theos Souvlaki Theos Souvlaki

-¿Qué es lo que debe probar sí o sí alguien que viene de afuera?

-La tira de asado, la provoleta, el salamín de Colonia Caroya, un revuelto Gramajo, las medialunas de manteca de la Nueva San Agustín y, obviamente, el vino Torrontés de Cafayate.

-Siguiendo con el hilo de la gastronomía, ¿qué va a extrañar una vez que termine su misión en el país?

-Una vez que termine mi misión voy a extrañar todo esto que mencioné, además del panqueque de dulce de leche y el infaltable copetín argentino.

-¿Cuáles son las costumbres argentinas que nunca pudo incorporar? O, al revés, ¿cuáles sí decidió adoptar?

-El mate todavía me cuesta. Cuando llegué a la Argentina alguien me dijo que el que toma mate nunca vuelve a su país y, por alguna razón, le creí [risas]. Hoy sigo sin tomar mate, aunque tengo una linda colección de mates criollos. Sí incorporé, en cambio, la bombacha de campo y las alpargatas. ¡Son los pantalones y los zapatos más cómodos del mundo! Otra costumbre que “resisto”: trato de evitar los ñoquis del 29.

-¿Algún plato típico argentino que no haya podido probar?

-La morcilla. A pesar de la insistencia de muchos, me sigo resistiendo...

-¿Su refugio en Buenos Aires?

-La cancha de Polo en Palermo, donde difícilmente me pierdo un partido del Abierto.

-¿Hay algún ingrediente o plato de su país que no consiga acá y se mande a traer?

-Aceite de oliva griego y miel griega. Siempre están en mi contenedor cuando cambio de países o en mi valija cuando vuelvo de Grecia. Son gustos de mi infancia. También extraño el yogurt griego y el queso feta. En la Argentina encuentro imitaciones, pero no los verdaderos productos.

-¿Cocina? ¿Con qué plato se luce?

-Me luzco con piperies gemistes me feta (ajíes rellenos de queso feta al horno).

El embajador y su mano con la cocina Gentileza Embajada de Grecia

Tambien sé preparar spanakopita (tarta de masa filo con relleno de espinacas, hierbas y queso feta).