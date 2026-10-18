El embajador del Japón revela la faceta gourmet de su vida diplomática

-¿Cuáles son los mejores lugares para probar cocina japonesa en Buenos Aires?

-No suelo salir a comer afuera, pero entre lo que visité me inclino por opciones sencillas como Nueva Casa Japonesa (Humberto Primo 2357), Fujisan (Mendoza 1650) en el Barrio Chino e Ichisou (Venezuela 2145).

- Y en esos lugares, ¿qué hay que pedir, qué platos no pueden faltar?

-Donburi en Casa Japonesa y teishoku (un menú tradicional japonés servido en bandeja) en Fujisan. También el sushi de Ichisou por Alejandra Kano, nuestra embajadora de la Gastronomía por el Gobierno del Japón es recomendable.

Cocina japonesa en el restaurante Fujisan en Belgrano Fujisan

El nigiri de salmón está de moda en la Argentina, pero lamentablemente la variedad de nigiri que se consigue es muy limitada aquí, me gustaría ver más variedad de pescados azules como la caballa o el jurel.

El tradicional restaurante Ichisou Ichisou

El sushi, obra de la itamae Alejandra Kano Ichisou

He notado que aquí en la Argentina hay una peculiaridad: el sushi frito o también los handrolls. No es la autenticidad del sushi japonés, pero se puede saborerar y es una entrada a la gastronomía japonesa. Entiendo que, para sostener un restaurante auténtico japonés, se requeriría una comunidad de al menos 500 residentes fijos, por lo que adaptarse al gusto local es necesario para la sustentabilidad del negocio.

Sashimi en Ichisou Ichisou

Si hablamos de gastronomía japonesa, además del sushi, destaco platos como el donburi (bowl de arroz con proteína), el curry japonés y platos tradicionales como el ramen, el soba y el kushikatsu, los pinchos japoneses protagonistas de la próxima Gastro Japo Food Week.

-Si vienen amigos del exterior a la Argentina, ¿qué lugares les recomienda?

-El Jardín Japonés, un ícono de Buenos Aires, y también al Teatro Colón. Si es para comer, al restaurante Don Julio, que fue escogido en los World’s Best Steak, los 101 mejores restaurantes de carnes. Y Cabaña Las Lilas o Café Tabac, con un ambiente bien porteño.

El Jardín Japonés en Palermo Jardín Japonés

-¿Qué es lo que debe probar sí o sí alguien que viene de afuera?

-Muy fácil: un buen asado combinado con un vino tinto sería fascinante.

-Siguiendo con el hilo de la gastronomía, ¿qué va a extrañar una vez que termine su misión en el país?

-Los vinos. Porque creo en la Argentina, la calidad de precio y calidad de vinos es magnífica, incomparable con otros países.

-¿Cuáles son las costumbres argentinas que nunca pudo incorporar? O, al revés: ¿cuáles sí decidió adoptar?

-Aún no logro acostumbrarme a los horarios de cena que tienen aquí, siempre a las 20, 20.30 horas. Para nosotros los japoneses es tarde, solemos comer a las 19. Incluso, cuando era niño, se cenaba a las 18.

Fuera de lo gastronómico, son costumbres: en Tokio, cuando uno toma el subte, solo los turistas extranjeros son los que hablan. Los pasajeros japoneses suelen ir callados, en silencio. Aquí en el transporte público hay mucho ruido y no digo que sea bueno o malo, pero es diferente. Los restaurantes allí también suelen ser silenciosos, solo en los izakaya (cantinas japonesas) con los nominkai (la tradición de beber juntos después del trabajo) hay mucho ruido. Hay que acostumbrarse.

Y lo que sí sumé fue el vino. Como dije, creo que aquí el vino tinto, en calidad y precio es mejor. A mí también me gusta mucho el vino blanco, hay muy buen Torrontés.

-¿Algún plato típico argentino que no haya podido incorporar?

-Voy a ser muy sincero: el dulce de leche. Creo que es algo a lo que nunca me voy a acostumbrar, es demasiado dulce y no me apetece. El mate… debería probar de nuevo, tal vez después de cierto tiempo me guste. Me cuesta el sabor. Mondongo he probado, también morcilla, pero no es mi favorita, prefiero un clásico asado.

-¿Cuál es su refugio en Buenos Aires?

-La residencia queda en Belgrano, así que me gusta caminar hacia el Barrio Chino para comprar los ingredientes de nuestras comidas. Suelo ir a comprar arroz y tofu.

-Mencione algún ingrediente o plato de su país que no consiga aquí y se mande a traer.

-Alga konbu salada, que no se consigue acá. Y una variedad especial de furikake (condimento japonés) que yo siempre uso, como uno de pimienta japonesa, sansho, y otro furikake de yuzu -un cítrico japonés- con sal un poco picante. No me traigo tantos, pero me gusta ponerlos sobre el arroz.

El embajador con su delantal de cocina y su bandeja de empanadas

-¿Cocina? ¿Con qué plato se luce?

-Puedo ofrecerme a preparar ramen… instantáneo [risas], me gusta el de vegetales y el de pollo. En la semana hay muchas recepciones y mi esposa es quien cocina en casa los fines de semana. Yo siempre como arroz y, en la Argentina consumo más carne debido a que en Buenos Aires resulta difícil conseguir pescado fresco con calidad garantizada de forma constante. En mi rutina diaria, desayuno a la manera occidental, pan con jamón y queso. Como almuerzo suelo comer obento (vianda japonesa) o milanesa, y la cena es a las 19 horas, si no hay eventos. Consumo comida japonesa como udon o ramen: todo trabajador japonés come udon o ramen cuatro o cinco veces por semana.