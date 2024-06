El martes tiene onda

Escuchar

Ser parte de la comunidad de Club LA NACION tiene grandes beneficios. Basta con explorar la web para descubrir las mejores opciones disponibles para cada día de la semana. Se puede elegir entre experiencias, gastronomía, compras online, cosmética natural, decoración, indumentaria, calzado y farmacia, entre muchos otros rubros. Sin embargo, hay un día especial para los amantes de la buena comida: el martes. Esa fecha puede hacerse una diferencia significativa a la hora de pagar la cuenta.

Por ejemplo, quienes aman la comida casera y simple pueden disfrutar en El Club de la Milanesa, que espera con sus clásicos y crujientes empanados. Se puede elegir entre milas de pollo, carne, pescado y también versiones vegetarianas, todas en variedades muy tentadoras, como a caballo, serrana, cuatro quesos y criminal, una apuesta fuerte que incluye panceta, huevo frito y cheddar. También contemplan un menú infantil.

Otra excelente opción es Yapa, el patio de comidas del segundo nivel del ex Shopping de Villa del Parque, hoy reconvertido en Del Parque Sustentoutlet, una propuesta muy original de sustentabilidad, moda y gastronomía. La ambientación cuenta con mucho verde donde relajarse un rato y disfrutar de platos de todo tipo. Las opciones de Rockwell, Camorra y Let it V serán ideales para que grandes y chicos disfruten en el patio de comidas.

Y para quienes estén tentados de cocina japonesa, pueden probar las delicias nikkei de Kaia Sushi. Todos sus platos fusionan de manera magnífica los gustos japoneses y peruanos, dando por resultado un sushi de alto nivel. Entre sus tablas, resalta la “Recorriendo Kaia”, cuyas 40 piezas permiten tener un pantallazo de la diversidad de sabores del local, incluyendo niguiris de pulpo, trufados o vieira, hot makis acevichados y geisha crunches.

Hace frío y la semana recién empieza, ¿qué tal darle un empujón necesario al martes de la mano de Club?

Tentaciones para todo momento

Army

30% los martes

www.armyrestaurant.com

El Club de la Milanesa

30% los martes

www.elclubdelamilanesa.com

Kaia Sushi

40% en tablas del menú los martes

www.kaiasushi.com.ar

Sushi Olazabal

30% los martes

www.instagram.com/sushiolazabal

Yapa

30% los martes en Rockwell, Camorra y Let it V

www.instagram.com/yaparestaurantegdl

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

