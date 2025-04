La marca de vinos más admirada del mundo es argentina: Catena Zapata

Dentro del top ten de las marcas de vino más admiradas del mundo aparecen bodegas icónicas como la francesa Domaine de la Romanée-Conti, la española Vega Sicilia o la australiana Penfolds. Pero el número uno del ranking elaborado por un jurado de 100 expertos para la revista Drinks International quedó en manos de la Argentina: la mendocina Catena Zapata, bodega fundada en 1902 que actualmente es conducida por su cuarta generación.

“La marca argentina, una empresa familiar que hoy se encuentra bajo la dirección de Laura Catena, es sinónimo de la uva Malbec -advierte Drinks International en la justificación de la distinción en un ranking en el que hay una sola marca argentina-. Esta es además la segunda vez que ocupa el primer puesto, y la sexta vez que es reconocida como la marca más admirada de Sudamérica.”

Nicolás Catena Zapata y Laura Catena, tercera y cuarta generación al frente de la bodega familiar Prensa Bodegas Catena Zapata

“Este premio para Catena es para todas las personas que trabajan en nuestra bodega familiar desde 1902, para los hermosos viñedos de nuestra región, y para nuestros amantes del vino en todo el mundo”, comentó por su parte Laura Catena, directora general la bodega que, entre otras distinciones, cuenta con 12 puntuaciones perfectas (100 puntos) de sus vinos por parte de la crítica internacional, y en 2023 ocupó el puesto N°1 del ranking The World’s Best Vineyards.

Jurado de expertos

Se trata de la 15a edición del ranking The World’s Most Admired Brands, la correspondiente a 2025, que elabora Drinks International a partir de la votación de un jurado de 100 expertos, entre los que se cuentan sommeliers, compradores de independientes, masters of wine, bartenders, educadores y escritores. En el segundo puesto se encuentra la italiana Gaja, seguida por la española La Rioja Alta. El top ten se completa con: Antinori (Italia), Familia Torres (España), Penfolds (Australia), Sassicaia (Italia), Domaine de la Romanée-Contí (Francia), Vega Sicilia (España) y Concha y Toro (Chile).

El reconocible edificio de la bodega en Agrelo, Mendoza

“Es algo difícil de creer este premio, porque Catena está número uno en una lista que en su top ten incluye los vinos que degustábamos con mi padre (Nicolás Catena) cuando yo tenía 17 años -contó Laura Catena a LA NACION-. En ese entonces, mi padre me contaba de su sueño, de la aspiración de hacer vinos de Argentina que compitieran con los mejores del mundo, que eran Gaia, Antinori, Sassicaia y Romanée-Conti...”

Los criterios que son evaluados por el jurado son la calidad y consistencia del vino, la relación precio-calidad, la fortaleza de la marca y otros factores como la sustentabilidad y la responsabilidad social y empresarial. La bodega mendocina ya había obtenido el primer puesto del ranking en 2020.

“También me trae el recuerdo de que en los años 90, cuando visitábamos mercados internacionales y presentábamos nuestro Malbec me decían “qué rico, pero no lo podemos vender porque nadie conoce el Malbec” -agrega Laura-. El voto del jurado internacional y anónimo de Drinks International muestra que el trabajo que hemos hecho de llevar los vinos de Catena Zapata a todo el mundo ha resultado en prestigio para nuestros vinos, para nuestra marca, pero también para la Argentina. Demuestra que el terroir de altura y el Malbec argentino son marca número uno en el mundo”.