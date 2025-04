Guía Michelin Argentina. Quiénes son los nuevos integrantes de la más preciada guía de restaurantes del mundo

MENDOZA.– La ansiedad dio paso a la alegría entre aquellos invitados a la ceremonia de premiación de la Guía Michelin Argentina que, sin estrellas en la edición 2024, asistieron al evento realizado en Mendoza con la expectativa de hacerse un lugar en la biblia de la gastronomía mundial. En total, fueron ocho los restaurantes que obtuvieron una nueva distinción: dos recibieron una estrella Michelin roja, otros dos una estrella verde, uno se alzó con ambas, y tres ganaron la distinción Bib Gourmand, que destaca los establecimientos de alta calidad pero accesibles.

El chef Gonzalo Aramburu Gentileza Aramburu

Gonzalo Aramburu retuvo las dos estrellas Michelin obtenidas en la edición anterior de la guía para su fine dining Aramburu: “Sigue siendo la referencia máxima para la gastronomía argentina”, comentó Iván de Pineda, host del evento, al anunciarlo. Todos los restaurantes ganadores de estrellas en la guía 2024, además, conservaron su distinción. Pero, ¿quiénes son los nuevos?

Gabriel Oggero en la cava de Crizia NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

◗ Crizia

(Fitz Roy 1819, Palermo)

Ganador de la estrella verde que distingue una gastronomía sustentable en la edición 2024, ahora suma una roja. Este restaurante que pronto cumplirá 20 años es uno de los grandes exponentes del fine dining porteño. Conducido por el chef Gabriel Oggero, se destaca por su interpretación de los productos del mar argentino (aun cuando su carta incluye carnes como el cordero de Santa Cruz). Su menú Puro Mar es el exponente más acabado de su propuesta. Dos datos a tener presente: las ostras de Crizia son imperdibles (fueron un hit en las ferias Masticar) y su carta de vinos es una de las más amplias y de mejor curaduría del país, con grandes clásicos, vinos de guarda y etiquetas innovadoras.

Salón de Angélica Cocina Maestra Gentileza: Bodega Zapata

◗ Angélica Cocina Maestra

(Cobos s/n, Luján de Cuyo)

Ubicado dentro de la bodega Catena Zapata, en Mendoza, obtienen un envidiable dos por uno: una estrella roja y una verde. Uno de sus maridajes lo convierte en el restaurante más caro de la Argentina (el flight “Escalera al cielo”, que recorre siete cosechas de Estiba Reservada y sale $2.890.000), y es que justamente el concepto del lugar es wine first (primero el vino). Los platos que integran el menú de pasos (aquí no se come a la carta) están diseñados en función de los vinos, ya sea en busca de sintonía o de contraste de aromas y sabores. Detrás de sus platos se encuentra la dupla de cocineros Josefina Diana y Juan Manuel Feijoo.

Riccitelli Bistró, en Mendoza

◗ Riccitelli Bistró (Nicolás de la Reta 750, Las Compuertas)

También restaurante de bodega, también con estrella verde preexistente y conservada, funciona dentro de Riccitelli Wines, en Las Compuertas (Mendoza). Juan Ventureyra, chef mendocino con experiencia en gastronomía de bodega, propone una cocina con mucho peso vegetal, pero sin resignar el aporte de proteína, en la que hace valer el concepto de kilómetro cero, empleando productos de su huerta y de productores locales para un menú de seis pasos acompañado de los vinos de Matías Riccitelli.

Salón del restaurante Alcanfor SEBASTIAN PANI

◗ Alcanfor

(Aguirre 449, Villa Crespo)

Cocina de autor con la firma del chef Julián Galende. El bistró basa su menú en el producto de temporada y se autodefine como “cocina circular”. La estrella verde obtenida a poco más de un año de su apertura destaca su compromiso con el reciclaje (el papel de las cartas está elaborado a partir del reciclado de sobrantes de vegetales, mientras que el detergente es un desarrollo propio a base de aceite usado) y el trabajo con pequeños productores de cercanía.

Flavia Amad, chef de Osadía de Crear

◗ Osadía de crear

(Cochabamba 7801, Agrelo)

Restaurante que forma parte de la bodega Susana Balbo Wines (donde se realizó la ceremonia de la Guía Michelin Argentina 2025), está situado en Chacras de Coria (Mendoza) y es conducido por Flavia Amad Di Leo. Esta cocinera emplea los productos orgánicos de su propia huerta junto con los de proveedores, con el concepto de economía circular y en pos de reducir su huella de carbono.

El salón de Ácido decorado con banderines de clubes de fútbol Damian Liviciche

◗ Ácido

(Charlone 999, Chacarita)

La ceremonia de premiación comenzó destacando a Nicolás Tykocki con el Premio al Chef Joven Michelin 2025. Minutos después, Nicolás subiría nuevamente al escenario para recibir la distinción Bib Gourmand, con la que la Guía Michelin destaca los establecimientos de excelente relación precio-calidad, para su restaurante Ácido, donde propone una carta corta (solo 8 platos), en la que sobresalen el pollo frito y la torrija de brioche.

Ajo Negro, en Chacarita

◗ Ajo Negro - Mar de Tapas

(Av.Córdoba 6237, Chacarita)

En Chacarita, al borde de Colegiales, este pequeño restaurante hace gala de los productos de mar en un ambiente descontracturado que constrasta con la precisión y técnica empleadas en el menú. Tanto la pesca del día como los platos elaborados a partir de pescados madurados se lucen y le valieron obtener la distinción Bib Gourmand.

Jazmín Marturet en el salón de MN Santa Inés

◗ MN Santa Inés

(Ávalos 360, Paternal)

En lo que fue una vieja panadería de la “isla” de Paternal funciona hoy este restaurante destacado con el Bib Gourmand, en cuya carta se cruzan cocinas de distintas partes del mundo, siempre con mucho amor por el picante y las especias. Jazmín Marturet es la chef que ofrece una cocina ecléctica y cambiante, en un salón con mucha historia e identidad, dominado por el enorme horno de la panadería.