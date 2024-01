Secretos ocultos y leyendas urbanas circulan tras la fachada de este popular personaje que éste año celebra su 50 aniversario

Paula Ikeda

Se supone que Hello Kitty (cuyo nombre original es “Kitty White”) nació en Londres. Es un personaje muy feliz que tiene padre, madre y una hermana gemela y fue concebida para convertirse “en la mejor amiga de las personas”.

Corría 1973 y el japonés Shintaro Tsuji buscaba dar el golpe definitivo en el mundo de los negocios. Llevaba una década dedicado a la seda y en los últimos años había decidido apostar al plástico. Decidió relanzar su compañía, la bautizó “Sanrio”, y se propuso promover la venta de sus productos con personajes tiernos, adorables, lo que en Japón llaman “kawaii”. Entre sus grandes aciertos hay que destacar la contratación de la diseñadora Yuko Shimizu, que en este contexto creó la icónica Hello Kitty en 1974.

El nombre del personaje proviene del inglés. En los 70, cuando se creó, en Japón veían con fascinación todo lo británico, especialmente las historias fantásticas y los personajes como los de Alicia en el País de las Maravillas. Su traducción al español es “Hola Gatita”.

El personaje tuvo tal aceptación que en 1976 fue lanzado en los Estados Unidos. Fue su trampolín internacional, que desató un fenómeno, y la hizo competir mano a mano con Mickey Mouse. La figura de Hello Kitty llegó a estar valuada en miles de millones de dólares y se transformó en uno de los personajes más reconocidos en el mundo.

La “gatita” se convirtió en un ícono, adorado por grandes y chicos. Su imagen llegó a comercializarse en 130 países. Se imprimió en llaveros y autos, inspiró habitaciones de hotel, y tuvo alto impacto en la industria de la moda, que la idolatró: prestigiosas marcas de lujo crearon líneas Hello Kitty, como objetos de colección.

Con el éxito también llegaron las especulaciones. Especialmente en 2014, cuando “Sanrio” desmitificó que Hello Kitty fuera una gatita (dijeron que por eso no caminaba en cuatro patas).

“Me corrigieron muy firmemente”, declaró la antropóloga Christine R. Yano, autora del libro Pink Globalization: Hello Kitty’s Trek Across the Pacific. Desde la compañía señalaron que “ella es un personaje de dibujos animados. Es una niña pequeña, una amiga. Pero ella no es un gato. Camina y se sienta como una criatura de dos piernas”. Así como a pesar de tener los rasgos característicos y nombre de ratón, Mickey Mouse con sus movimientos antropomórficos, no es un verdadero ratón.

El comentario dio rienda suelta a más rumores. Se dijo que Hello Kitty era “diabólica”. Leyendas urbanas se tejieron alrededor de la imagen amigable de este personaje con dos brazos, dos piernas, orejas, ojos, nariz, pero... ¿por qué no tenía boca?

¿Un pacto maléfico?

En las redes comenzaron a circular distintas historias alrededor de esta singular criatura, sobre su origen y éxito. La más popular, que circuló durante años, dice que su creadora, Yuko Shimizu, hizo un pacto con el diablo para salvar a su hija de 14 años que padecía un cáncer de boca. A cambio de su curación, crearía un personaje popular a través del cual “el maligno” pudiera extender su influencia en el mundo.

Siempre según esta teoría, Kitty no tiene boca porque su creadora quiso hacer alusión al cáncer que padecía su hija. Se dijo que Shimizu era china y que “Hello Kitty” quiere decir “Hola demonio” en chino (falso), y que las orejas de Hello Kitty representarían los cuernos del diablo... El cuento termina en que la hija de Yuko Shimizu sanó milagrosamente, la diseñadora dejó la compañía y desapareció. No se supo más de ella. Su trabajo había terminado.

Si bien la versión suena delirante por todos lados, su viralización provocó la reacción de “Sanrio”. Desde la compañía sintieron la necesidad de aclarar que la razón por la que su personaje más influyente no tenía boca era porque “habla desde su corazón”. Sin embargo, fue la artista Yuko Yamaguchi, la tercera diseñadora responsable de Hello Kitty, quien desmintió las acusaciones de satanismo. Ante las preguntas de los fans, Yamaguchi reveló en Time la verdadera razón: Hello Kitty no tiene boca porque, al no tener una expresión fija, las personas pueden proyectar sus propios sentimientos en su rostro.

“Kitty parece feliz cuando la gente está feliz. Parece triste cuando ellos están tristes. Por esta razón psicológica, pensamos que no debería estar atada a ninguna emoción y es por eso que no tiene boca”, aclaró.

Lo cierto es que, el silencio de sus protagonistas y el misterio que rodea al popular personaje, dieron rienda suelta a la imaginación. Aun cuando es difícil dar con algún dato sobre la creadora de Hello Kitty, se sabe que Yuko Shimizu continuó creando como artista independiente. Incluso, en 2002 ideó un nuevo personaje, Angel Cat Sugar, y en 2005 uno “parisino” con forma de bulldog que vive en Nueva York y se llama Rebecca Bonbon.

Está comprobado que Shimizu tuvo una hija, a la que llamó Yokoto Lui. Pero no que haya padecido alguna enfermedad. En tanto Hello Kitty, su creación más popular, cumplirá 50 años el 1° de noviembre próximo.