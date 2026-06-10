43 especialistas de 10 países se reunieron para celebrar el primer Mundial de Yerba Mate y analizar 467 variantes

El último fin de semana, en el Museo del Mate, 43 especialistas provenientes de 10 países distintos analizaron durante tres días las 467 muestras de la célebre infusión argentina.

Martín Gómez, ingeniero químico, sommelier de yerba mate y organizador del Mundial de la Yerba Mate, caminaba apurado entre cuadros con fotos de grandes personajes tomando mate (Maradona, el Papa Francisco, Pepe Mujica), envases de yerba de distintos países y una oferta gastronómica para acompañar la histórica infusión. Acababa de inaugurar oficialmente el certamen y la emoción se le dibujaba en la cara: “Queremos enaltecer la yerba mate con nuestro lema de ‘Lo cotidiano merece ser reconocido’. El vino tiene su mundial, el café y el té también, pero hasta ahora la yerba mate no lo tenía, por eso queremos que tenga su reconocimiento”, dijo.

Así, en Avenida de Mayo 853, el certamen se propuso reconocer la calidad, identidad cultural y diversidad de la yerba mate y sus derivados. Bajo un estricto protocolo que incluyó un software especializado (similar al de los grandes concursos de vinos y destilados), los expertos evaluaron a ciegas por primera vez en la historia el aroma, el color, el sabor, la textura y el equilibrio de más de 400 muestras. “No es una competencia tradicional: es un sistema de reconocimiento que premia a todos los productos que alcanzan la excelencia”, destacó Marcos Francisca, juez del evento.

"No es una competencia tradicional: es un sistema de reconocimiento que premia con medallas oficiales a todos los productos que alcanzan la excelencia" Juan Carlos Crdenas / Comunicacion Institucional Senado.-

Los destacados

En la ceremonia de premiación del domingo se entregaron 313 medallas: 59 Gran Oro, 93 de Oro, 85 de Plata y 76 de Bronce, además de reconocimientos especiales a los puntajes más altos en las categorías establecidas por país de origen, molienda y escala productiva. El sistema de medallería no es una competencia entre marcas: es un reconocimiento a la excelencia que premia a todos los productos que alcanzan el estándar, como ocurre en los certámenes más prestigiosos del mundo del vino y los destilados.

El jurado se organizó en mesas representativas de 4 a 6 especialistas

La evaluación contempló nueve parámetros técnicos, entre ellos: pureza visual, intensidad olfativa, carácter, representación del estilo, persistencia y calidad gustativa

Andrés Puras, conocido como @sudamericanmate, es un creador de contenido y sommelier de yerba mate chileno que participó como jurado: “He estado desde el primer día catando diferentes tipos de yerba mate. Catamos a ciegas así que no conocemos quién nos manda las muestras, pero nos hemos sorprendido con muchos de los productos”.

El jurado se organizó en mesas de 4 a 6 especialistas y cada mesa evaluó las muestras de forma individual y a ciegas: no se comparan productos entre sí, sino que cada uno se analiza por su mérito. La evaluación contempló nueve parámetros técnicos, entre ellos: pureza visual, intensidad olfativa, carácter, representación del estilo, persistencia y calidad gustativa, con un puntaje de 0 a 100.

Si el producto superaba el 82% obtenía medalla Bronce, a partir del 85% Plata, del 90% Oro y del 95% Gran Oro.

Entre los que recibieron medallas de Gran Oro figuran Yerbaia de Indega, Cultyvada Chimarrão Premium, Mate & Co" Orgánica Molienda Especial Despalada, Kogoi Ceremonial do Mate, Compuesta Menta y Cedrón San José, Anna Park, Del Cebador Intenso y Taragüi.

El oro fue para Kurupí Menta y Boldo, Molienda Uruguaya - Companhia Paranaense do Matte, Ki Mate, Federal Premium, Trot’s Menta e Boldo, Trot’s Eucalipto, Barbacuá Premium con palo y Mate & Co Orgánica Molienda Tradicional Con Palo.

Y algunas de las medallas de Plata se las llevaron Portão Pura Folha, Industria Ervateira Verdelandia, Yerba Mate Organica Pura Hierbas Silvestres, Erva-Mate Barão Tipo Argentina, Piporé Despalada, Flor De Oro y Natura Yerba Mate Orgánica.

La idea es elevar este producto a la categoría del vino a nivel mundial

Emilia Medinas, invita a probar su yerba Aquella Mula Plateada producida en Oberá, desde uno de los stands del evento. “Creo que el mate se merecía un reconocimiento así desde hace muchísimos años y recién ahora, gracias al Papa, a los deportistas, como Messi o Colapinto, que andan con el mate bajo el brazo, se empezó a mundializar. Este evento nos sirve porque ganamos visibilidad”, decía Emilia, que ganó un puesto destacado entre las medallas de Gran Oro con su yerba. El evento contó además con 235 voluntarios que guiaron al público en cada experiencia. Paralelamente, la celebración se replicó de forma simultánea en las 13 Subsedes Oficiales distribuidas en seis países y tres continentes (desde Lungro en Italia —considerada la Capital Europea del Mate con más de 140 años de historia— hasta Auckland en Nueva Zelanda, pasando por Valencia en España, Dolores en Uruguay). “Esta red de subsedes no es solo logística: es la demostración de que la yerba mate ya es una bebida global con comunidades activas en mercados tan diversos como Italia, España, Uruguay, Nueva Zelanda, Guatemala y Estados Unidos, entre otros”, destacó en el cierre del certamen Martín Gómez, director general del Mundial.