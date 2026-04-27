Elina Costantini presenta la avant premiere de “El diablo viste a la moda 2″

Vestido blanco impecable, blazer al tono de Sandro y actitud de anfitriona absoluta. Elina Costantini entra al Malba y domina la escena, como si ya estuviera en la noche del martes 28 de abril, cuando el museo se transforme en escenario de una cita inédita: la avant premiere en Argentina de El Diablo viste a la moda 2 y la Gala Couture, un evento que promete mezclar alfombra roja, moda, arte y cine en una misma escena.

A la creadora de la Semana de Alta Costura (SAC) se la ve en una nueva versión: más empresaria, más estratégica, más internacional. Esta vez, asociada a Disney Hollywood (algo absolutamente novedoso en el país) y con respaldo de su filial de Argentina, en una producción que considera un punto de inflexión.

Habla suave pero firme, piensa en grande y repite una idea como mantra: que la Argentina vuelva a ser mirada por su talento creativo. También recuerda su infancia a los cuatro años, cuando soñaba con ser modelo de Alta Costura y sus pasos por el cine y la actuación. Cuenta qué opina Eduardo Costantini de esta nueva etapa y por qué cree que la moda dejó de ser un mundo cerrado para transformarse en una experiencia cultural.

-¿Cómo era tu vínculo con la moda de chica y cómo es hoy?

-Desde muy chica, a mis cuatro años, recuerdo que soñaba con ser modelo de Alta Costura y viajar por el mundo. Cuando lo logré, lo viví con una profunda pasión y trabaje intensamente para sostenerlo. La moda es un reflejo, lo que el mundo y la sociedad ven en vos. Es la forma en la que te mostrás, cómo te haces valer y respetar, tu carta de presentación. Es identidad, proyección y poder. Hoy estoy inmersa en el lado empresarial, con SAC -Semana de la Alta Costura Argentina- mi empresa desde hace seis años, donde llevo la moda a un plano mas estratégico, cultural y de impacto.

-¿Cómo ves hoy la alta costura?

-En evolución. Ya no es solo el vestido clásico de alfombra roja. Hoy dialoga con lo urbano, con la tecnología, con las nuevas generaciones.

Elina en una edición de la Semana de Alta Costura Fabián Malavolta

-¿Y cómo llegaste a este presente tan ligado a la producción y a los grandes eventos?

-En mi paso de retiro como mannequin, entendí que en Argentina faltaba algo esencial, una verdadera semana de la Alta Costura, exclusivamente Alta Costura. Entonces decidí crearla. Y asi nacio SAC, que año tras año crece, se supera y se proyecta al mundo. Eso me sumergió en los eventos que para mí son tan culturales como creativos.

-¿Qué va a pasar el martes 28 en el Malba?

-Va a pasar algo distinto, que nunca hubo en el museo Malba ni en Buenos Aires. Una experiencia. Desde que los invitados pisen la vereda de Av .Figueroa Alcorta que los llevará a la Alfombra Roja, comenzarán a vivir la adrenalina de la Haute Couture y del cine. Quiero que todos los asistentes sientan que entran al universo de la moda, el cine y el arte.

-¿Cómo nació esta idea?

-Martín Iraola, presidente de The Walt Disney Company Latin America, me invitó a trabajar en la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2. A partir de esa propuesta, le planteé ir más allá. Porque si íbamos a hablar de una película que representa tanto para la moda, había un sentido de crear algo a su altura. Así surgió la idea de la Gala Couture. Se lo propuse y le encantó desde el primer momento.

-¿Qué significa para vos que Disney te elija?

-Es algo enorme. Primero porque es una marca icónica. Pero además porque no solo confiaron en mí: confiaron en una idea hecha en la Argentina. Eso me emociona mucho.

-¿Sentís que este proyecto te cambia de escala?

-Sí, porque me ubica en otro lugar. Siempre fui una mujer de ideas y de producción, pero esto me lleva a una dimensión más empresarial e internacional. Hay estrategia, negociación, construcción de marca, creatividad global. Es una evolución. Me tiene muy feliz.

-¿Qué va a tener la Gala Couture?

-Sorpresa, impacto visual, invitados especiales y una narrativa.Habrá sorpresas, experiencias, arte explícito, sensaciones y todo lo que te lleve a la celebración que la película amerita. Me interesa contar historias.

-¿Por qué El Diablo viste a la moda sigue generando tanta fascinación?

-Porque no habla solo de moda. Habla del deseo de pertenecer, del poder, de la ambición, de lo que una persona está dispuesta a hacer para entrar en ciertos círculos. La moda es apenas la superficie.

Una escena con las protagonistas de la icónica "El diablo viste a la moda 2", que se proyectará mañana (Fuente: 20th Century Studios )

-Hablaste del “poder del diablo”. ¿Qué querés decir con eso?

-Que en muchos ámbitos se entiende esa lógica: qué hacés para pertenecer, hasta dónde llegás, que sos capaz de hacer. La película habla del poder y de cómo cambian los paradigmas en el ámbito de la moda mezclado con muchos temas más. La película lo muestra muy bien.

-¿Qué representa unir ese universo con el Malba?

-Es perfecto. Porque el Malba es cultura, arte, prestigio. Y la moda también merece ese lugar. Hace tiempo trabajo para que la moda sea leída como una expresión cultural y no solo como consumo. El Malba es único, es el Museo Latinoamericano más importante, y en esta ocasión le da el marco perfecto que pensamos con todo el equipo de Disney para inspirarnos en las grandes galas del mundo.

-Fuiste de las primeras en llevar moda al museo.

-Sí, y fue maravilloso. Al principio se dudaba y después se dieron cuenta de que el público compraba y necesitaba esa diversidad entre disciplinas, que quería esa conversación. La moda convoca, emociona, genera diálogo.

-¿Qué te dice Eduardo [Costantini] cuando te ve en este rol?

-Se ríe porque me ve con mil cosas a la vez. Me dice: “¿Cómo hacés para manejar tanto sin asistente?”. Me observa mucho, pero también me apoya y me acompaña.

"Eduardo me observa mucho y me acompaña"

-¿Participa de tus ideas?

-Sí, me da su mirada. Tiene una visión muy desarrollada sobre arte, públicos, experiencia cultural. Aprendo de él, adoro escucharlo.

-¿Sentís que hoy te ve distinta?

-Sí, me ve en expansión con nuevos años, crecimiento, con desafíos que me llenan de creatividad y felicidad.

-Alguna vez también coqueteaste con la actuación. ¿Quedó pendiente?

-Estudie actuación y soy Licenciada en Comunicación Social. Siempre amé actuar y tuve algunos roles en cine y teatro, pero mi foco estuvo siempre en la Alta Costura. Hoy no me veo actuando, sino produciendo contenidos y quizás dirigiendo.

-¿La actuación mutó en producción?

-Exacto. Hoy me interesa más crear el universo que estar adentro de él.

-¿Pensás en proyectos audiovisuales?

-Sí, totalmente. Estoy en conversaciones por proyectos que todavía no puedo contar, pero relacionados con moda, arte e historias fuertes.

Elina asegura que valora especialmente los equipos de trabajo creativos

-¿Cómo liderás equipos grandes?

-Dándole poder a cada uno. No creo en la jefa autoritaria. Creo en equipos creativos donde cada director de área y sus respectivos asistentes tengan la libertad de crear. El éxito para mí está en el equipo, la construcción de personas muy valiosas que siempre trabajan en equipo producen grandes logros.

-¿Cuánta gente trabaja en una producción así?

-Muchísima. Producción, luces, sonido, invitados, prensa, escenografía, seguridad, coordinación. Son estructuras enormes. La gente no siempre imagina todo lo que hay detrás de una noche glamorosa. En la Semana de la Alta Costura fueron en total 1269 personas, en esta ocasión, para la Gala Couture de El diablo viste a la moda 2, somos más de 80 personas en producción y falta sumar a todos los técnicos que van a estar en montaje y desmontaje, con lo que si los sumamos llegaremos a triplicar.

-¿Qué buscás con esta alianza con Disney más allá de esta gala?

-Proyección internacional. Que el mundo nos mire, transportar la moda argentina al mundo. Tenemos mucho para dar y en cada área de la moda, arte y cine existe mucho talento para producir y dar.

-Repetís mucho la idea de visibilizar lo argentino.

-La Argentina lo merece. Tenemos diseñadores increíbles, artistas enormes, creativos talentosos. Solo que a veces veo en el nicho de la moda que deberían unirse más. Unirse para crear y no solo mirar.

-¿La Argentina está lista para exportar creatividad?

-Siempre lo estuvo. Solo necesitamos un poco más de apoyo; generar este tipo de visibilidad nos acerca justamente a lo que planteás.

-¿Puede haber nuevos proyectos juntos?

-Es nuestra idea junto a Disney. Amé trabajar con su equipo, son personas fabulosas, amorosas y todos, incluyéndome a mí, muy pasionales. Estoy y estaré muy agradecida a Martin Iraola, por haber confiado en mí y en SAC.

-¿Qué te gustaría que se diga el miércoles 29, después del evento?

-Que en Buenos Aires pasó algo importante. Que desde la Argentina también se puede sorprender al mundo.