La embajadora de México cuenta dónde sale a comer y qué opina de las costumbres porteñas

En Buenos Aires, los embajadores de diversos países suelen encontrar una ciudad propicia para descubrir sabores y tender puentes con sus hogares. Aquí descubren la liturgia del asado, las largas sobremesas y el ritual del café; pero también encuentran espacios donde reencontrarse con sus propias tradiciones y compartirlas con otros. Entre gustos familiares y descubrimientos inesperados, construyen una geografía afectiva que combina lo propio y lo ajeno.

En este cuestionario, la embajadora de México, Lilia Rossbach, nos revela cómo es su vínculo personal con la gastronomía argentina.

-Mencione tres lugares para probar cocina mexicana en Buenos Aires.

-Me gusta Aurelia en el barrio de Palermo para cocina de innovación y fusión de estilos. Su sopa de tortilla y los tacos de pescado rebozado me remiten a la comida casera mexicana. También sugiero visitar el restaurante María Barrera para platillos típicos, que siempre nos sorprende con un menú diverso inspirado en diferentes regiones del país. Y los chiles en Nogada que Mole ofrece de manera estacional, puesto que los ingredientes para su elaboración no se consiguen en cualquier fecha del año. Luego, para tacos, recomendaría Taquería Díaz y los de Birria son mis favoritos. No dejo fuera las tortillas auténticas de Puro Maíz que me acompañan en casa para preparar antojitos los fines de semana.

"Chiles secos, semillas de calabaza, maní, pasas de uva, chocolate amargo, canela, pimienta, tortilla, aceite de oliva, plátano macho, sésamo, almendras, canela, y otras cositas más" en Puro Maíz @puromaiz_bsas

"Me gusta Aurelia, en el barrio de Palermo, para cocina de innovación y fusión de estilos" Aurelia Cantina

- Si vienen amigos del exterior a la Argentina, ¿a dónde les recomienda ir?

-Ahí marco La Cabrera, que ofrece excelentes cortes de carne de acuerdo con la antigua tradición argentina. El restaurante Fervor, por su gran variedad de pescados, mariscos y buenos cortes. Y también Marcelo para las mejores pastas de la ciudad.

Las delicias de Taquería Díaz Taquería Díaz

-¿Qué debe probar sí o sí alguien que viene de afuera?

-Empanadas, sándwiches de miga, medialunas y definitivamente el asado. La carne argentina es espectacular y toda persona que tenga posibilidad de visitar este hermoso país debe probarlo. Otro imperdible es el típico y clásico choripán. Lo importante es que el pan esté crujiente y siempre acompañarlo de salsa chimichurri. El típico y exquisito locro en temporada de invierno y la humita.

Fervor, entre sus favoritos @fervor

-Siguiendo con el hilo de la gastronomía, ¿qué va a extrañar una vez que termine su misión en el país?

-Diría que los buenos vinos de la cepa insignia del país, que es Malbec, por supuesto los de Mendoza y también los que he descubierto que provienen de las provincias de Salta y algunos de la Patagonia.

-¿Cuáles son las costumbres argentinas que nunca pudo incorporar?

-Almorzar temprano. Tradicionalmente los mexicanos desayunamos más abundantemente incorporando fruta y huevo, muchas veces frijoles (porotos) y tortilla, permitiendo extender la hora del almuerzo a las 15:00. Esta costumbre nos permite pasar largas jornadas de trabajo fuera de casa.

"La tradición del mate es encantadora, pero no he podido incorporarla" Maria Ibanez

-¿Y algún plato típico que no haya podido sumar a su vida cotidiana?

-La tradición del mate es encantadora, donde no solo se fusionan tradiciones y cultura, sino el compartir y convivir. Sin embargo, muchas veces la agenda no me permite contar con los espacios para ello y por eso no podría decir que la he incorporado hasta la fecha.

-¿Su refugio en Buenos Aires?

-Definitivamente, el Teatro Colón. Su majestuosidad, su acústica y su historia lo hacen ser un teatro con una de las salas de ópera más bellas, importantes y prestigiosas de todo el mundo. Es mi refugio y cada vez que llego no deja de maravillarme con su excelente repertorio y belleza.

Y aquí no puedo dejar de mencionar mi gusto por terminar en el restaurante Edelweiss, cada vez que salgo de alguna función en el Colón o de algún teatro de la Avenida Corrientes. Para mí, la combinación teatro más Edelweiss es la noche porteña perfecta.

"La combinación teatro más Edelweiss es la noche porteña perfecta" Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Hay algún ingrediente o plato de su país que no consiga acá y se mande a traer?

-Por suerte ha crecido el acceso a especias y productos autóctonos en Argentina. Hoy en día, ha aumentado la cosecha de variedades de chiles (ajíes), frutos y verduras que no se conseguían antes, permitiendo a los restaurantes y a los mexicanos apegarse cada vez más a recetas originales y enriquecer los sabores de nuestros platillos. Un ejemplo es el tomatillo verde, que ahora se consigue por temporadas, anteriormente era imposible.

Los chiles, infaltables en la gastronomía mexicana

-¿Cocina? ¿Con qué plato se luce?

-Sí, me encanta. Me gusta preparar la ensalada César original o el tartar. Y cuando puedo, me gusta hacer mis propias salsas y aderezos.