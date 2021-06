La gurú del microondas. “Es un desperdicio que solo se use para calentar y descongelar”

“Es una lástima y un verdadero desperdicio que un electrodoméstico tan costoso solo se use para calentar la leche y descongelar”, dice Marisol Gutiérrez, conocida en Instagram, como “la gurú del microondas”. Esta terapista ocupacional nacida y criada en Lincoln, que vino a estudiar su carrera a Buenos Aires y se volvió a su pueblo, se transformó de la noche a la mañana en una referente gastronómica, aunque admite que no es cocinera, ni pretende serlo. Su objetivo es más simple: que todos empiecen a mirar el microondas con otros ojos. O para otros usos. “Es algo que todo el mundo tiene en su casa, pero muy pocos lo saben aprovechar. Casi nadie lo usa en todo su potencial. Me han llegado a decir que el suyo no cocina. Pero sí, todos cocinan, solo que casi nadie lo sabe hacer. Incluso los primeros microondas, los que tenían nuestras madres, venían con recetario y ellas lo usaban para cocinar. Pero después ese recetario dejó de venir y quedó como que solo servía para calentar y descongelar”, explica Marisol, que tiene unos 50 mil seguidores en Instagram.

Todo empezó el año pasado durante la pandemia, cuando una amiga se acordó que hacía varios años Marisol había hecho un curso de cocina en microondas y le preguntó cómo y cuánto tiempo cocinar el arroz. Y quedó tan contenta con el resultado que después le pidió que le enseñara a hacer una salsa bolognesa. Luego llegaron más y más consultas, y entonces Marisol decidió usar su Instagram para compartir con su grupo de amigas algunos tips. Allí también posteó algunas recetas muy sencillas. Pero pronto se sumaron más y más seguidores, y empezó a incorporar videos, explicaciones y secretos que se viralizaron rápidamente entre los fanáticos de la cocina. Fue ahí que adoptó su nueva identidad en redes: “la gurú del microondas”.

“Creo que hasta ahora hubo una mezcla de prejuicio y desconocimiento. La gente dice que no lo usa para cocinar porque la comida le queda gomosa, pero la realidad es que el único secreto es saber usar las potencias y los tiempos. Muchos de mis seguidores ni saben que existen ni donde están y otros solo usan el microondas para descongelar, pero también lo usan mal porque se les termina cociendo la carne”, dice la gurú, mamá de tres hijos que son los que primeros en degustar sus recetas.

Desde un lemon pie hasta una carne rellena, o un risotto a punto, pasando por salsas, cremas pasteleras, rellenos para tartas, budines dulces y salados, merengues y demás delicias, Marisol las explica en detalle para los que buscan simplificar la cocina. “Durante la pandemia explotó la cantidad de gente que me seguía y me armé un canal en Youtube y hasta tengo una pequeña tienda donde vendo accesorios -cuenta-. Yo hago bastante hincapié en eso, en que inviertan en accesorios porque les va simplificar mucho el tema. Por ejemplo, la vaporera es lo más. Las verduras las hacés al toque, es realmente un golazo. Podes “hervir” una papa en 3 minutos. Lo mismo un choclo, o hacer un huevo duro en 60 segundos. Con el tiempo comprobé que casi todo lo que preparás en la hornalla, en el microondas te lleva la mitad. Me parece que cuando la gente aprenda que cocinar en microondas es mucho más fácil, y que les ahorra tiempo y dinero, lo van a amar”.

Derribando (algunos) mitos

Pero además, Marisol también se dedica a desmitificar ciertas creencias en relación a este electrodoméstico. “Por años se dijo que es cancerígeno. Falso. No hay nada probado, me dediqué a investigar, e incluso la OMS dijo que es seguro. Se ha comprobado científicamente que las ondas no generan ninguna modificación en los alimentos, es decir, no tienen contraindicaciones. Yo siempre me pongo como ejemplo: hace años que lo uso para cocinar y estoy sana. Otro mito es que con los años pierde potencia y ya no sirve. Otra vez falso. Si arranca, cocina”, asegura la experta.

-¿Qué falta para que la gente adopte definitivamente el microondas como un aliado para cocinar?

-Tal vez lo que los chefs empiecen a utilizarlo más. Yo creo que había cierto prejucio de parte de algunos chefs, pero por suerte se eso está cambiando. Cada vez aparecen más chefs famosos o conocidos que empiezan a darle otro uso. Es más: (Damián) Betular hizo la publicidad de una marca y creo que eso ayuda un montón. También Ximena Sáenz sé que ha hecho varias recetas en microondas. Creo que de a poco lo están reivindicando porque se dieron cuenta de que simplifica y acorta los tiempos de cocción.

Decidida a que ese aparato que todos tenemos en la cocina recupere su utilidad, Marisol sueña con sacar un libro de recetas y tener su propia marca de accesorios. Y por qué no, transformarse con el tiempo en una Paulina cocina, pero del microondas.

Secretos y tips

Cebolla

Para evitar llorar mientras se la pica, se deben cortar las dos puntas, dejando las extremidades sin cáscara, y colocarla 30 segundos al microondas con máxima potencia. De esta manera, el ácido desaparece y no provoca irritaciones

Jugos de fruta

Para sacar el mayor jugo posible a la naranja o al limón y también al pomelo, se recomienda calentar la fruta a exprimir unos 30 segundos a máxima potencia en el microondas. Esto hará que su cáscara se ablanden y se pueda sacar mucho más jugo

