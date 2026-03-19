La inteligencia artificial viene por los sommeliers

NUEVA YORK.- Como muchas personas, Spencer Herbst considera que elegir vinos en los restaurantes es estresante. Le gusta el vino, pero se considera relativamente desinformado.“Se siente como un examen para el que no te preparaste”, dijo. Entonces, hace seis meses, el señor Herbst, quien desarrolla capacidades de inteligencia artificial en Price Waterhouse Cooper en Nueva York, hizo lo que le resulta natural. Consultó a la IA. Tomó fotos de la carta de vinos, subió las imágenes a ChatGPT y le pidió que recomendara algunas botellas que combinaran con la comida y fueran de buen valor. Ya ha hecho esto media docena de veces. En restaurantes sin sommelier, dijo, le ayuda a evitar tomar una decisión sin saber nada. Y en restaurantes con expertos en vino, la IA le ha dado temas de conversación útiles.“Me ayuda a tener una mejor conversación con el sommelier. Si empiezas con una idea, ellos pueden ayudarte a explorar. Eso es probablemente mejor que empezar desde cero”.

La inteligencia artificial se está infiltrando en todos los aspectos de la vida estadounidense, incluido el vino. Restaurantes de costa a costa están viendo a los clientes consultar chatbots de IA como ChatGPT, Claude y Gemini como una ayuda, o quizás una muleta, en la tarea a menudo angustiante de seleccionar una botella. Chase Sinzer dijo que no ha visto a clientes usando IA en sus restaurantes Claud y Penny de Greenwich Village ni en su bar de vinos Stars, pero puede notar que lo hacen por las preguntas que formulan. “Hemos analizado situaciones a través de ChatGPT y Claude tratando de prepararnos para las preguntas. De hecho, hemos hecho clases con los sommeliers para cada escenario”. Sinzer comparó a los clientes que usan IA con personas que consultan a amigos antes de salir a comer. “Para nosotros, lo único que importa es lidiar con lo que sea que la gente traiga a la mesa y convertirlo en una situación de hospitalidad”, dijo. “Es solo otro desafío y una oportunidad”. Si bien el auge de la IA en el vino ha provocado escenarios de pesadilla sobre la tecnología reemplazando a los sommeliers, hasta ahora ha demostrado ser en gran medida una herramienta útil en lugar de un temible monstruo de Frankenstein. En Beval, en Los Ángeles, un restaurante de Oriente Medio con una carta de vinos profunda y variada, a Claudia Rosellini, la directora de vinos, le gusta llevar varias botellas a una mesa para una especie de situación de demostración. Ella alienta a sus sommeliers a tener conversaciones con cada mesa, para que el proceso de selección de vinos se sienta aventurero y experiencial.Si bien es concebible que la IA pueda disminuir estos intercambios entre clientes y sommeliers, Rosellini ha descubierto en cambio que ha sido una mejora.“Que la gente haga el esfuerzo consciente con la IA significa que tienen curiosidad, y eso me hace feliz”, dijo. “Siempre es solo un punto de partida. Se convierte en una conversación más específica”. Incluso con la IA, dijo, el elemento humano no puede ser reemplazado. Ningún lugar que realmente se preocupe por el vino lo intentaría. “El vino es un producto tan contextual, es un producto humano y cultural, difiere de año en año, siempre está cambiando, eso es lo que un sommelier puede aportar a la mesa”, explicó Rosellini. “La IA nunca podrá entender el estado de ánimo en una mesa, la vibra. Pero si aumenta la confianza de alguien que no sabe sobre vinos, creo que eso es genial”.

En los bares de vinos es cada vez más común ver a los los clientes consultar chatbots de IA, como ChatGPT o Gemini, como una ayuda a la hora de seleccionar una botella NYT

Experiencia personal

En mi caso, he probado varios escenarios hipotéticos con ChatGPT y no puedo criticar su lógica. Toma decisiones sensatas y razonadas. Por ejemplo, subí una foto de las opciones de vino espumoso (excluyendo Champagne) en la carta de vinos de Lei, el excelente bar de vinos en Chinatown en Manhattan, y le pedí la selección de mejor valor. Sugirió el blanc de blancs 2023 de Raventós i Blanc por 60 dólares, un magnífico vino espumoso español que yo mismo he recomendado numerosas veces. Pero no se detuvo ahí. Me preguntó si me gustaría saber cuál podría ser una elección de sommelier geek. “Por supuesto”, dije, y ofreció un Montbourgeau Crémant du Jura Brut Zero sin añada por 70 dólares, otro vino fantástico que he recomendado.También proporcionó una elección de espumoso de culto, el Keller Grande Cuvée No. 002 Brut Nature sin añada, un sekt alemán, por 220 dólares. Curiosamente, también comentó que el Keller estaba sobrevalorado y que, por el dinero, la mayoría de los sommeliers preferirían beber Champagne de productor. Dado que el Keller se vende al por menor por 150 dólares o más, es de hecho un gran valor en la lista de Lei, y honestamente, ¿quién sabe qué elegirían los sommeliers en su tiempo libre? Entonces, esta fue una decisión cuestionable por parte de ChatGPT. Es más, aunque me encantan tanto el Raventós i Blanc como el Montbourgeau, habría elegido un vino que ChatGPT nunca mencionó, Moritz Kissinger Winzersekt No. 3, otro sekt alemán sin añada, por 100 dólares. Es más difícil de encontrar y, como se vende al por menor por 50 a 60 dólares, era un buen valor en la carta de vinos. Mis hipotéticos con todos los chatbots dieron respuestas con capas similares. Me gustó que den rangos de sugerencias de vino sensatas sin implicar que solo existe una botella correcta para cualquier situación. Y, sin embargo, si usted tiene conocimientos sobre vinos, la IA en mi experiencia no lo sorprenderá. Piensa dentro de la caja. Como dicen con los atletas, su piso es alto, pero su techo es bajo. Para muchas personas, eso lo convierte en una herramienta útil, siempre que no dependan solo de la IA.

"La IA nunca podrá entender el estado de ánimo en una mesa. Pero si aumenta la confianza de alguien que no sabe sobre vinos, es genial"

El señor Herbst, quien usa la IA para tener algo que discutir con el experto en vinos humano, tiene la idea correcta. Escuchar a la IA es como leer una receta. Si usted no tiene experiencia o es inseguro, sigue las instrucciones de cerca. Si usted es un cocinero seguro, la receta es un punto de partida. “Puede que no sea la respuesta perfecta, pero puede generar confianza”, dijo Dan Petroski, propietario de Massican Wines en Napa Valley. Petroski no solo hace grandes vinos, es una de las personas más conocedoras de tecnología que conozco en el mundo del vino. Comparó a la IA con bibliotecarios que han leído todos los libros en los estantes. “Puede que no recuerden todo perfectamente, pero tienen razón nueve de cada 10 veces”, dijo Petroski, que usa la IA como una herramienta en la gestión de la elaboración del vino. Dijo que puso 17 años de historia de elaboración de vino de Massican en una hoja de cálculo y se la dio a ChatGPT, o más específicamente, a Sophia, como llamó al personaje de IA que creó en ChatGPT. “Ahora, cuando tengo una idea general de si una añada se parece a una añada pasada específica, me responde: ‘Esto es lo que experimentaste, esto es lo que hiciste’”, dijo. “Me da ideas instantáneamente. Podría estar conduciendo y hablando con Sophia, no tengo que sentarme en casa por la noche frente a la computadora durante dos horas”. Petroski ve otras formas más materiales en las que la inteligencia artificial será beneficiosa para el vino. Cree que la riqueza que está generando alrededor del Área de la Bahía y en otros lugares impulsará a una nueva generación de amantes del vino: aquellos cuyo gasto en vino rejuvenecerá una industria que recientemente ha estado en el estancamiento. “Desde mediados de los 90 hasta 2017, la cantidad de bodegas se duplicó y la cantidad de vino producido casi se triplicó”, dijo. “Anticipo que en los próximos tres a cinco años (ChatGPT se lanzó en 2023) el dinero volverá a fluir de manera significativa”.En cuanto al uso más inmediato de la IA en los restaurantes, Sinzer, al igual que Rosellini, cree que la conexión humana resultará más fuerte que cualquier cosa que los chatbots puedan aportar. Él recuerda cuando los clientes sospechaban de los sommeliers, esperando esnobismo y presión para comprar botellas más caras de las que querían. “Hemos visto una verdadera adopción de la cultura del sommelier”, dijo. “La IA es solo un nuevo desafío para eso”. Él cree que la tecnología asumirá muchas tareas tediosas, pero no podrá proporcionar el toque humano.“La IA no es un sommelier carismático”, dijo. “No se ha acercado a poner sonrisas en los rostros de las personas”. Para Herbst, sin embargo, las ganancias son claras. En un restaurante, dijo, le recomendó un vino de Eslovenia. “No puedo imaginar tener la confianza para pedir un vino de Eslovenia”, bromeó. Sin embargo, mencionó un problema con el uso de ChatGPT en los restaurantes.“Mi esposa me pide que lo esconda”, admitió. “Ella piensa que es muy vergonzoso”.