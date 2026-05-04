Alquiler de arqueros: la plataforma que ya es furor en los partidos amateurs

En una cancha de fútbol, un grupo de amigos se junta a jugar. Es un torneo amateur, pero todos quieren ganar. El problema está en el arco: nadie ataja realmente bien, nadie siente el puesto. Empiezan ganando, pero el portero improvisado falla en una salida jugando de abajo y luego calcula mal un centro en un córner y la victoria parcial se transforma en derrota final. Hay bronca, frustración. Y una idea que lo cambia todo: “¿Y si alquilamos un arquero?”

Marcos Iraola transformó esa idea en Arqueros Ya, una plataforma web (próximamente saldrá una app), que vincula arqueros con equipos de fútbol amateurs que buscan un especialista bajo los tres palos. Fanático del fútbol, Marcos padeció esta situación varias, miles de veces. “Hace 15 años que nos juntamos a jugar con amigos en cancha de 11. Nunca tuvimos una persona que atajara bien, siempre le pedíamos a un conocido que fuera al arco, pero se comía uno o dos goles por partido. Y era un bajón. Un poco en serio, un poco en broma, alguien tiró la idea de pagarle a un arquero. Empezamos a sacar cuentas y nos cerró. Yo, que soy programador, dije: ‘Acá hay algo’. Me junté con un amigo, Thomas Beckford, también programador y fanático del fútbol como yo, y empezamos a trabajar”, cuenta Iraola.

Arqueros ya nació hace apenas dos meses y pronto se transformó en un éxito en el AMBA, La Plata, Rosario, Córdoba y San Luis. Con casi 2000 arqueros registrados, la plataforma ya tiene usuarios famosos: el primero en utilizarla fue el cantante y músico Santiago Motorizado. “Fue la primera persona que nos contactó. Nos dijo: ‘Buenas, necesito dos arqueros para tal hora en tal lugar’. Y por supuesto se los mandamos. Le encantó la idea. Fue, literal, nuestro primer cliente”, cuenta Iraola.

Para formar parte de la base de datos, cada arquero llena un formulario con su historial y videos de sus atajadas

El valor de la valla invicta

Para formar parte de la base de datos, cada arquero llena un formulario con su historial y videos de sus atajadas. Con el perfil validado, ya está listo para salir a la cancha, previo arreglo de su cachet, que varía entre $20.000 y $80.000 por presentación. “Los precios dependen del formato, el tipo de partido. No es lo mismo un amistoso de fútbol cinco que un partido por torneo en cancha de 11”, explica el creador de la aplicación, que confirma que el precio final se termina definiendo entre el arquero y los que lo contratan.

“Un equipo publica un partido con un rango de precio de lo que están dispuestos a pagar y los arqueros se postulan en base a ese valor. Después, se ponen de acuerdo. Al terminar el encuentro, el equipo le deja una reseña que toma en cuenta el nivel, el fair play y puntualidad -describe Iraola-. En base a esas reseñas el arquero puede poner su precio. Hay algunos que se valorizan mucho y son muy buscados. Nos han dicho que ni bien lo vieron llegar se dieron cuenta de que no iban a hacerles ningún gol. Nosotros estamos pendientes de cómo terminó el partido y festejamos cada vez que el arco termina en cero. Las vallas invictas son un plus”.

Por amor al arco

Los arqueros son fundamentales en el fútbol moderno. El caso paradigmático es el del “Dibu” Martínez, que gracias a sus espectaculares atajadas como la recordada ante Francia en la final del Mundial o su actuación en la tanda de penales, ayudó a que Argentina pudiera levantar la copa. “Es una persona muy protagonista en el arco, es un arquero ‘ganapartidos’, una de las grandes figuras de la selección. A partir de él, muchos chicos empezaron a querer ser arqueros y está buenísimo”, sostiene el creador de la plataforma que, como dato color, cuenta que hay arqueros con recorrido en inferiores de distintos clubes e incluso algunos que han llegado a atajar en primera.

Emiliano "Dibu" Martínez, una figura clave para que cada vez más chicos quieran ser arqueros Aníbal Greco

Lautaro Pérez tiene 21 años. Es uno de los casi 2000 arqueros registrados en la plataforma y cuenta su experiencia. “Me motiva la competencia, el no perder el ritmo. Lo económico ayuda, es un extra, pero lo hago por amor al arco y al fútbol -asegura-. En general, atajo entre cuatro y cinco partidos semanales y me interesa saber si el equipo es competitivo: me importa que se lo tomen en serio porque yo lo vivo así”.

Además, para Lautaro lo humano es tan importante como lo deportivo: “Yo me siento parte del equipo antes, durante y después del partido: el buen trato e ir conociéndose con los compañeros, ayudarnos, es fundamental”, señala quien es uno de los mejores rankeados dentro de Arqueros YA.

A pesar de una abrumadora mayoría de hombres, el fútbol femenino, que ha tenido un crecimiento notable en los últimos tiempos, también está presente en la plataforma: “Justo esta semana debutaron dos arqueras y estamos felices porque a ninguna les hicieron goles. Por ahora son pocas las que se registraron, entre 50 y 60 del total, es apenas un 2,5% de la base de datos, pero de a poco se están animando”, concluye Iraola.