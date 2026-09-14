La mejor estadía

El lugar donde se duerme puede definir un viaje entero. Una buena estadía transforma un fin de semana en Buenos Aires en una escapada de verdad, y convierte esas horas de ruta hacia el sur o el norte en apenas el prólogo de algo mejor. Elegir dónde parar es, muchas veces, la mitad del plan.

Si la intención es visitar lo más austral del mundo, Los Ñires es el lugar perfecto para empezar a conocer Ushuaia. A metros del Canal de Beagle y a pocos minutos de la bahía Golondrina, el hotel conserva el espíritu de refugio de montaña, con vigas de madera, chimenea a leña en el lobby y vistas que se reparten entre el jardín y el canal según la habitación. Después de un día de excursiones, el restaurante propone una carta con productos de producción local y contempla opciones vegetarianas y veganas.

Hacia el otro extremo del país, en lo más alto de San Salvador de Jujuy, con el valle de Xibi Xibi de fondo y la Quebrada de Humahuaca asomando en el horizonte, Altos de la Viña propone otra forma de mirar la ciudad. El hotel tiene 60 habitaciones y suites, jardines amplios y un spa con pileta climatizada pensado para bajar el ritmo después de un día de recorridas. En el restaurante Olaroz by La Viña, la cocina jujeña se cruza con platos internacionales.

Y si el norte invita a mirar la ciudad desde las alturas, la costa propone lo opuesto: perderse a nivel del mar. En North Beach Pueblo del Mar, la playa se vuelve casi privada, con 1,2 kilómetros de costa exclusiva sobre la Ruta 11, a metros de Costa Esmeralda. El complejo ofrece departamentos frente al mar rodeados de bosque de pinos, con dos piletas con forma de laguna junto a la costa, pileta climatizada, gimnasio y cancha de golf de nueve hoyos para completar los días de descanso.

Club LA NACION acompaña cada estadía con beneficios pensados para disfrutar desde el mismo momento del check in.

Divina Argentina

Los Ñires Ushuaia

15% para socios BLACK y 10% para Premium en hospedaje y en el restaurante todos los días

www.losnires.com

Altos de la Viña

20% para socios BLACK y 15% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días

www.hotelaltosdelavina.com.ar

North Beach

20% en tarifa de alojamiento todos los días

www.north-beach.hoteles-costa-atlantica-de-argentina.com

Howard Johnson

20% para socios BLACK y 15% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días

www.hjargentina.com

Deco Collection

20% para socios BLACK y 15% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días

www.decocollection.com.ar

Wyndham Garden Luján y Campana

20% para socios BLACK y 15% para Premium en tarifa de alojamiento todos los días en Campana y Luján

www.hotelwyndhamgarden.com

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