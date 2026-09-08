El barrio de fácil acceso y alta concentración de comercios que renueva su perfil gourmet

Ubicado casi en el centro de la ciudad y limitado por varias avenidas importantes (Av. Dorrego, Av. Warnes, Av. San Martín, Av. Ángel Gallardo, Av. Estado de Israel y Av. Córdoba), Villa Crespo se convirtió en los últimos años en uno de los polos gastronómicos más codiciados debido a su fácil acceso y a la gran concentración de comercios en la zona, en especial los outlet.

Con vecinos de todas las edades y visitantes de todo el mundo, las casas antiguas y los edificios modernos conviven con almacenes de barrio, comercios de proximidad, tienda de ropas, bicicleterías y casas de decoración. Desde cafeterías de especialidad hasta reductos de alta gastronomía, desde locales de street food hasta parrillas urbanas, estas son las últimas novedades y los clásicos recargados.

WICHH: ACEVEDO 81

Especializado en sándwiches de miga

Luisa tenía una panadería y sus sándwiches de miga causaban furor en el barrio. Tras cerrar el local, junto con su hija decidieron abrir un nuevo lugar más pequeño ofreciendo en forma exclusiva sus creaciones más afamadas y así nació Wichh, un reducido espacio donde los sándwiches de miga son la máxima estrella. Con más de 30 variedades, el concepto es de take away aunque se puede también comer de parado o disfrutar en los pequeños asientos de la vereda. Además de los infalibles sabores que nunca fallan como jamón y queso, jamón y tomate o jamón y huevo, entre los especiales de la casa se destacan el de mortadela con pistacho y queso; el de remolacha, huevo y queso; el de queso, tomate y albahaca y el de zanahoria, nuez y queso. Ojo con los Wichh Gourmet, su colección de creaciones más originales como carne braseada y queso; rúcula, queso brie y pera; jamón, queso azul y nueces o pastron y pepinillos. Ofrecen café para acompañar, y muy pronto incorporarán más bebidas.

DARWIN PAN Y CAFÉ: DARWIN 1189

Panes y pastelería premium en Darwin Pan y Café Gentileza

A pasos de dos de las avenidas más transitadas de la ciudad, este reducto es un verdadero oasis de tranquilidad. De pequeñas dimensiones y con cocina a la vista, se exhiben sus creaciones dulces junto con los panes que amasan todos los días. Con muy pocas mesas, el cuidado se observa en todos los detalles: una pared decorada con 32 libros que forman una instalación de arte, un menú impreso hecho con páginas de un libro de recetas, un baño decorado con una colección de fotografía y una vajilla hermosa completan la experiencia. Abiertos desde temprano, al mediodia ofrecen menú ejecutivo a precios accesible con varias opciones. Hay café de especialidad en diferentes preparaciones y toda la pastelería es muy buena. Imperdible las mini galletitas que venden por peso y la torta del día. Los panes merecen aplausos: desde el clásico pan blanco, hasta el de pan de brioche, el de campo y el de calabaza. El pan de nueces y arándanos, un recomendado especial.

VENEDOG: ACEVEDO 81

"Perros calientes" extra large, de especialidad

Bárbara Añez llegó de Venezuela hace 8 años, conoció a Ennmanuel León mientras se tatuaba y juntos decidieron poner un restaurante que se especializa en sabrosos y contundentes “perros calientes” venezolanos. Con apenas unos meses de existencia, estos panchos son impactantes por su tamaño XXL. Con más de 10 opciones diferentes, el clásico alemán es uno de los más solicitados (pan de queso, salchicha, aderezos, papas pay, queso rallado): si piden el especial viene con ensalada; si piden el exclusivo trae también carne desmechada o cerdo braseado. Recomendamos probar los tequeños y pedir la cerveza venezolana o tirada artesanal.

FRADA: AV. SAN MARTÍN 1960

Dos pisos y terrazas para disfrutar de buena gastronomía

Luciana D´Agostini recicló una propiedad sobre Av. San Martín y la transformó en un hermoso espacio gastronómico de dos pisos con una terraza increíble. Ella ya contaba con experiencia gastronómica (tiene otro restaurante) y junto con su hija, Valentina Rodríguez, decidieron crear Frada ofreciendo cosas dulces, cafetería y una amplia propuesta de platos de cocina para disfrutar durante el almuerzo y la cena. Al mediodía hay menú ejecutivo accesible de tres pasos con propuestas como ñoquis con calamares, sopa cabutia y bondiola braseada. De noche, la terraza es el lugar preferido para disfrutar de platos como ribs con fritas y espinaca a la crema, lomo con crema de hongos, crocante de panceta y puré de papa, bife de chorizo con manteca y hierbas y ensalada y otras creaciones.

LOS BOHEMIOS: HUMBOLDT 540

Uno de los bodegones más queridos del barrio, en el Club Atlanta

Este bodegón ofrece platos abundantes a precios accesibles. Ubicado dentro del Club Atlético Atlanta y con acceso independiente, es frecuentado por público de todas las edades (afiliados o no). Con una estética pintoresca de banderas, camisetas, trofeos y afines, la carta es extensa. Para empezar, sugerimos rabas, mejillones a la provenzal, papas bravas, gambas al ajillo o lengua a la vinagreta. A la hora de elegir el principal, la milanesa gana por goleada y la de la casa, Bohemia, es bien poderosa: viene con muzzarella, morrones asados, panceta y guarnición a elección. La entraña es otra especialidad, gruesa y con papas bravas. Los postres son bien tradicionales, como la bocha de helado americano, el panqueque de manzana al rhum, el flan casero mixto y el vigilante.

LUBIS BAR CANTINA: ACEVEDO 930

Platitos para compartir, un clásico de Lubis

Bruno Franckabudski, Dimitris Papadopoulos y Federico Nudelman son tres jóvenes cocineros amigos que decidieron emprender juntos y crear un lugar propio en Villa Crespo. Con un salón principal, una barra rústica de pocos comensales y un jardín semicubierto, esta casona de hace 120 años nos transporta directamente al pasado. Música en vinilo, luces tenues y platos que parecen simples pero que denotan las experiencia y trayectoria en la cocina de los tres jinetes gastro. Los snacks son tentadores y bohemios: pan de masa madre, lisa ahumada en quebracho, aceitunas riojanas marinados en oliva y romero, vegetales a la sal cobre labneh de curry, platos de queso patagónico. Entre los principales sobresalen los productos de estación: cabutia a la leña con ricota de almendras, molleja con torta de choclo, garrapiñada, cebolla encurtida, gírgolas con cremoso de pallares, merkén y ensalada fresca, entre otros.

SAMPA: AV. RAÚL SCALABRINI ORTIZ 769

Parrila veggie con múltiples opciones a las brasas

Una parrilla veggie que destaca ante la poca oferta del mercado. Sampa es un reducto donde las carnes carecen de presencia y los hongos y las verduras de estación a las brasas, deleitan a los comensales. Cuenta con una hermosa barra con capacidad para 20 personas, producción propia y fuego a la vista. Los platos cambian por temporada y tienen un menú de pasos que invita a los que llegan por primera vez a recorrer todas las propuestas en pequeñas porciones, junto a maridaje y sugerencias. Además, elaboran sus propios encurtidos y panes, y tienen una coqueta huerta en el fondo. Para empezar, imperdible el fosforito de labne, fresco y especiado con una hermosa textura; la torta de mandioca y queso viene con un almíbar levemente picante que potencia el sabor en el paladar; el bife de melena de león y los portobellos rellenos con queso y lluvia de papas pay son de los más pedidos.

SICILIA DECO E CAFFE: LUIS BELÁUSTEGUI 700

El café que sirven en Sicilia es de grano colombiano Gentileza Bo

En esta cafetería de especialidad se combinan plantas con objetos de diseño, vajilla antigua, cerámica artesanal, espejos y pastelería. La carta es sin carne, con propuestas de comfort food; los paninis están muy bien y la torta sin harina a base de harina de maíz con harina de almendras y naranja es un must, al igual sus cookies de limón de tamaño familiar. Hay jugos naturales, limonadas y otras bebidas, junto a opciones aptas para celíacos.

ALCANFOR: AGUIRRE 949

Julián Galende en la puerta de Alcanfor, que cuenta con estrella verde Michelin y un menú de estación Damian Liviciche

Antes de Alcanfor, Julián Galende estuvo en Mirasur (Francia), fue responsable del restaurante Gioia Cocina Botánica del Palacio Duhau- Park Hyatt Buenos Aires y sus creaciones ya eran aplaudidas y avaladas por los paladares más exquisitos. Galardonado con una estrella verde de la Guía Michelin por su compromiso con el medio ambiente, su carta funciona en ciclos: cocina con los productos de estación sin desperdicio aprovechando al máximo cada elemento de la naturaleza. El menú es simple y honesto. Entre las entradas destacan los alcauciles confitados con crema de almendras y sauco, batatas pay y salsa de polen, calamar con puré de palta, pomelo rosado y jengibre y repollito de Bruselas con yogurt de sésamo, mandarina y algas. Con solo cuatro principales, hay pesca, cordero, hongos y pechuga de pollo.

DON PERICO: MALABIA 799

Porciones abundantes y precios accesibles en Don Perico

Con estética de cantina y un toque de modernidad barrial, su éxito reside en una combinación de elementos básicos que todos los comensales aman: comer bien, en un ambiente agradable con porciones abundantes y a precio accesible. La especialidad de la casa es la parrilla; las porciones de achuras son abundantes y en el caso de la parrillada, que es enorme, aclaran que comen dos, tres, seis o más. Para el final, tienen que pedir el flan de la casa tamaño familiar: una tentación mortal para cucharear entre todos en la mesa y no dejar nada en el plato.