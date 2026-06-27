La moda sale a la cancha: las firmas de alta costura se lucen en el Mundial

Gabriela Hearst, Hugo Boss, Loewe y Jacquemus. Sus nombres no forman parte de las 980 figuritas del Mundial, aunque no sería una mala idea empezar a incluirlos. Tanto en la moda como en la cancha, los creativos son los que marcan la diferencia, por eso en Estados Unidos, México y Canadá 2026, los diseñadores de alta costura son tan protagonistas como los jugadores o los técnicos.

Los botines rosas que son furor y rompen prejuicios; los accesorios como los prendedores de leopardo y las estampas de elefantes que no solo hablan de fútbol, sino de identidad; los bolsos de diseño que guardan pertenencias e historias de superación, son algunas de las tendencias que se ven dentro y fuera de la cancha.

Está claro: el Mundial es mucho más que fútbol. Hay miles de ingredientes que se suman para construir la gran cita global del deporte y la moda es uno de ellos. La selección de modistos de alta costura impacta en cuanto a nombres y sus diseños se festejan en las redes sociales como un gol. Acostumbrados a lucir sus colecciones en las pasarelas más importantes de Europa, Asia y América ante expertos de la industria, los diseñadores se bajan del pedestal de la moda para compartirla con un público masivo.

Santiago Artemis, referente argentino de alta costura que en 2023 presentó uno de sus diseños en la Met Gala, destaca no solo la construcción de los jugadores de fútbol como influencers de estilo a nivel global, sino la apertura mental que está teniendo el deporte respecto de la moda: “En general, en los equipos, me encanta la colorimetría que hay, me fascinan los botines rosas. Esto habla de un revisionismo respecto a la masculinidad –reflexiona Artemis–. También pasa con el largo de los shorts, veo una vuelta a un modelo más ochentoso, de pantalones cortos, que había dejado de hacerse. Y como diseñador de indumentaria es hermoso ver a los jugadores con bolsos Hermès o Louis Vuitton. Los futbolistas son referentes culturales y abren un nuevo punto de vista: son hombres usando objetos de lujo”, resume.

Cristiano Ronaldo, con un bolso de Gucci

Hay equipo

Los seleccionados de Francia y España no solo llegaron al Mundial con la etiqueta de candidatos sobre sus espaldas. También con la de Jacquemus y Loewe, dos casas muy identificadas con cada uno de estos países europeos. La confianza que los galos depositaron en Simon Porte Jacquemus para encargarse de la estética del subcampeón es la misma que demuestran en Kilian Mbappé para levantar la copa como en 2018.

Mbappé, modelo de Jacquemus

En la gran cita mundialista, la firma de autor se unió a Nike para redefinir la indumentaria deportiva prepartido, en una jugada tan inesperada como efectiva: la colección que incluye camisetas, shorts, camperas, calzado y bolsos es furor entre los hinchas de Les Bleus, que de ninguna manera resignan la alta costura para alentar a su selección.

En España, la Furia Roja se vistió de negro y azul Loewe. Los colores elegidos para el outfit mundialista fuera del campo de juego no son los clásicos rojo y amarillo del país ibérico, pero la marca buscó alejarse intencionalmente de esa paleta y apostar por un look más fresco y relajado, como el estilo de juego de Yamil Jamal y sus compañeros. Para la casa fundada en Madrid en 1846 significó un hito ya que es la primera vez que viste a su seleccionado con dos conjuntos, uno casual y otro formal.

La casa británica Dunhill, mientras tanto, está detrás de los espectaculares trajes de la selección japonesa. Su Samurai Blue Collection despertó los mayores halagos con una estética de silueta marcada, chaleco al cuerpo y un azul marino profundo.

La casa británica Dunhill está detrás de los espectaculares trajes de la selección japonesa

Sin dudas, uno de los outfits más celebrados fue el de los jugadores de Costa de Marfil, conocidos como “los elefantes” africanos. Ni bien aterrizaron en el aeropuerto de Filadelfia, sus chaquetas naranjas con un elefante bordado en la espalda y pantalones sastreros blancos, diseñadas por el reconocido creador marfileño Ibrahim Fernandez, lograron imponerse por goleada.

Los jugadores de Costa de Marfil impactaron con sus chaquetas naranjas con un elefante bordado en la espalda y sus pantalones sastreros blancos, diseñadas por el reconocido creador marfileño Ibrahim Fernandez

Lo mismo ocurrió con el seleccionado de la República Democrática del Congo. Su estética con detalles animal print de leopardo –el felino con el que identifican al seleccionado- mereció una ovación de parte de los aficionados a la moda.

El seleccionado de la República Democrática del Congo destaca con detalles animal print de leopardo, el felino con el que identifican al seleccionado

El prendedor, otro gran detalle que une moda e identidad

Uno de los anfitriones, Estados Unidos, apeló para su imagen a la experiencia y contactó a un apellido pesado como Hugo Boss. Con una impronta bien norteamericana, la colección lleva el nombre de Performance Air Wool, que incluye una sobrecamisa relajada con bolsillos de ojal y una chaqueta sin estructura de corte slim, combinadas con pantalones de pernera ancha. Transpirables, elásticas y resistentes a las arrugas, se trata de prendas pensadas para el movimiento.

Estados Unidos apeló para su imagen a la experiencia de Hugo Boss Bruno Staub

Según Laura Zambrini, socióloga y profesora titular de Sociología de la Moda en la Universidad de Buenos Aires, “el Mundial es una vidriera importante para mostrar identidades y símbolos culturales”.

Con respecto a lo que sucede en los traslados fuera de la cancha, Zambrini aporta: “Los accesorios como los bolsos operan como un indicador de posición social y activan un aspiracional. Son relevantes en el mundo del fútbol porque narran la historia de un éxito –sostiene–. Cuando los jugadores llegan a los estadios o a los aeropuertos, sus bolsos comunican, son símbolos de trayectorias sociales ascendentes”.

Jugadores franceses con bolsos de Hermès

En jugadores de fútbol, los accesorios como los bolsos operan como un indicador de posición social y activan un aspiracional

La socióloga también hace una mención especial a los botines rosas que usa la mayoría de los jugadores en el campo de juego. “Objetivamente responden a una estrategia de mercado, pero también expresan transformaciones sociales y cambios en la construcción de las masculinidades. Los futbolistas son referentes estéticos para millones de personas y ahora existe una menor rigidez sobre cómo debe representarse a los varones”. En la selección argentina, Lionel Messi tiene sus propios botines, que se diferencian del rosa brillante de sus compañeros. A 20 años de su debut en la Copa del Mundo, Adidas presentó “El último tango”: una colección inspirada en los botines F50.6 TUNIT.

Los botines color rosa, un sello de este Mundial. "Los futbolistas son referentes estéticos para millones de personas y ahora existe una menor rigidez sobre cómo debe representarse a los varones", dice Laura Zambrini, socióloga y profesora titular de Sociología de la Moda en la Universidad de Buenos Aires Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images North America

Lionel Messi tiene sus propios botines, que se diferencian del rosa brillante de sus compañeros. A 20 años de su debut en la Copa del Mundo, Adidas presentó “El último tango”

En Latinoamérica la selección uruguaya sacó ventaja fuera de la cancha respecto de sus pares del continente con el outfit elaborado por Gabriela Hearst, ex directora creativa de Chloé. La diseñadora charrúa que vive en Nueva York apeló a materiales nobles de su país de origen como la lana para vestir a la Celeste.

Gabriela Hearst, ex directora creativa de Chloé, realizó el diseño de vestuario de la selección uruguaya

La diseñadora apeló a materiales nobles de su país de origen para vestir a la Celeste

Brasil, por su parte, apostó por Ricardo Almeida, uno de los modistos de lujo nacidos en tierras brasileñas. Para el experimentado diseñador, haber trabajado para la Canarinha significó “un símbolo de identidad y orgullo”, según expresó en sus redes sociales. Es la tercera vez consecutiva que viste a los jugadores brasileños con looks sofisticados pero a la vez alegres, como el fútbol que despliegan en el campo de juego.

La Argentina, esta vez, no eligió a un diseñador de alta costura, sino que apeló a un look relajado de Adidas, firma con la que tiene un vínculo ininterrumpido de 25 años. Sin embargo, la historia reciente muestra que no le escapa a la estética: en el mundial 2014 utilizó trajes de Etiqueta Negra, la marca de Federico Álvarez Castillo, y más cerca en el tiempo hubo una colaboración con la firma italiana con sede en Milán Palm Angels, que actuó como “curador oficial de estilo y vida de la AFA,” para el equipo durante la Copa América tanto en los looks formales como en la ropa casual.

Locos por las camisetas

Sin dudas las camisetas son los elementos más amados por los hinchas y, en este Mundial, varias llamaron la atención. Pero más allá de los gustos, hay muchos países que rinden homenaje a hechos o personas, como la suplente de Bélgica, inspirada en La Voix des Airs, un cuadro de 1928 de René Magritte. Y para completar el guiño al artista belga, en el cuello puede leerse la frase “ceci n’est pas un maillot” (“esto no es una camiseta”). También la suplente de Argentina está inspirada en el arte del fileteado, tan característico de Buenos Aires.

La camiseta suplente de Bélgica está inspirada en "La Voix des Airs", un cuadro de René Magritte

“Las camisetas son uno de los objetos de diseño más difundidos y poderosos que existen. Condensan identidad, memoria, territorio, música, política y cultura popular en una sola pieza. Muchas personas se acercan a una camiseta por su diseño antes que por el resultado deportivo”, opina Lisandro Ramos, director de FutCon, un festival realizado en 2025 que abordó el fútbol desde sus costados artísticos y culturales.

Por eso, los cruces entre el fútbol y otros universos parecen infinitos y sorprenden como muchos de los equipos que hoy compiten en el Mundial. Uno de los más curiosos es el que la AFA realizó con Thrasher, la icónica marca de skate que fue fundada por el argentino Fausto Vitello en San Francisco, California, en 1981. “Tony Vitello, hijo del fundador y hoy dueño de la marca, es fanático de la Selección y colaboraboró junto a Adidas y la AFA para hacer una cápsula inspirada en la camiseta suplente del 94, la azul con rombos negros. Es una casaca especial porque fue una de las últimas que Maradona usó en un Mundial. Esta reversión se agotó en todos lados. Las historias de este tipo son infinitas e inspiran a los jóvenes que ven en las camisetas una forma de canalizar su pasión por el diseño y el fútbol”, concluye Ramos.