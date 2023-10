Se dio a conocer en Singapur la lista más importante del mundo de las coctelería

Son 28 las ciudades que figuran en el ranking The World’s 50 Best Bars 2023. Y Buenos Aires, por supuesto, no podía faltar. Tres bares porteños ocupan puestos destacados en el ranking que pasa revista a la coctelería global: Tres Monos (N°11), CoChinChina (N°26) y Florería Atlántico (N°30). Además, el bartender argentino Renato “Tato” Giovannoni obtuvo el premio Roku Industry Icon, que distingue a personalidades icónicas con influyente trayectoria en el mundo de las bebidas.

En Singapur, la ceremonia de premiación de los 50 Mejores Bares del Mundo 2023 DEBBIE Y.

“El bar del bartender, empresario y visionario Giovannoni, el galardonado bar Florería Atlántico de Buenos Aires, ha tenido presencia constante en la lista de The World’s 50 Best Bars desde su inauguración en 2013 y ha sido proclamado The Best Bar in South America la increíble cantidad de ocho veces. Su apasionada celebración de los productos, el patrimonio y la cultura argentinos y su inquebrantable compromiso con la hospitalidad son celebrados en todo el mundo”, justificó la organización de los 50 Best el premio a Tato Giovannoni.

Tato Giovannoni en la barra de su multipremiado bar Florería Atlántico

En la edición 2023 de los premios, el podio del ranking quedó en manos de Sips (Barcelona) en el N°1, Double Chicken Please (Nueva York) en el N°2 y Handshake Speakeasy (México DF) en el N°3. Establecido en el corazón del barrio de L’Antiga Esquerra de l’Eixample, Sips es obra de dos gigantes de la coctelería mundial: Simone Caporale y Marc Álvarez. Caporale fue parte del dúo creativo que llevó al Artesian a convertirse en The World’s Best Bar un récord de cuatro veces, mientras que Álvarez pasó casi una década en el revolucionario grupo de restaurantes elBarri de Ferran y Albert Adrià.

“Como creación de los íconos del mundo de la coctelería, Marc Álvarez y Simone Caporale, Sips estaba destinado a la grandeza incluso antes de que escalara en la lista al puesto No.37 tan solo unos meses después de su inauguración en 2021 -comentó William Drew, director de contenido de 50 Best-. El bar traduce a la perfección la innovación contemporánea y la precisión técnica en un divertido programa de cócteles, acompañado de la más cálida hospitalidad, lo que lo convierte en un digno ganador del título The World’s Best Bar 2023″.

Barra de Sips, en Barcelona, puesto N°1 del ranking 2023 The World's 50 Best Bars

3 argentinos en la lista

Ubicado en la esquina de Guatemala y Thames, en Palermo, el destacado lugar que 3 Monos ocupa en el ranking de los 50 mejores bares del mundo fue de alguna forma preanunciado hace unas semanas, cuando obtuvo el Michter’s Art Of Hospitality Award 2023. 3 Monos fue el primer bar argentino en ganar este premio instituido para destacar a los bares por su servicio y su atención.

Barra de 3 Monos, en Palermo Ivan Joaquin Jarazo Dietrich

Abierto en 2019, el bar palermitano hace foco en tragos de autor creados por el equipo que comandan los bartenders Sebastián Atienza y Charly Aguinsky. En pocos años, logró amplio reconocimiento internacional. El año pasado ocupaba el puesto número 27 del ranking de los 50 mejores bares del mundo; ahora saltó al N°11.

“La calidez de los argentinos es algo que siempre nos ha distinguido”, comentaron Atienza y Aguinsky, socios fundadores del bar al enterarse del premio Michter’s. “En Tres Monos particularmente, creemos que la hospitalidad es lo más importante en un bar. Las personas pueden olvidar lo que bebieron, pero no olvidarán cómo los hiciste sentir. Ese fue nuestro principal objetivo cuando abrimos el bar: hacer que el público se sienta bienvenido en todo momento” , agregaron.

Planta superior de CoChinChina, en Palermo

A pocas cuadras de 3 monos se encuentra CoChinChina, que comanda la destacada bartender Inés de los Santos. Con una atmósfera que combina la cultura franco-vietnamita, CoChinChina cuenta con un restaurante en su piso superior, llamado Arriba.

“Estrella en ascenso en medio de la floreciente escena de bares de Buenos Aires, CoChinChina se ha convertido en un elemento básico para los amantes de los cócteles desde su apertura en 2021. Dirigido por Inés de los Santos, espere un ambiente alegre, apariciones regulares de DJ y un menú rotativo de cócteles de temporada destinado a hacer que regrese”, describe la organización 50 Best.

La larga barra de Florería Atlántico, un clásico de la calle Arroyo

Finalmente, el tercer bar incluido en el ranking 2023 es el multipremiado Florería Atlántico. Ubicado en el subsuelo de una coqueta florería de la calle Arroyo, en el barrio de Retiro, el bar que comanda Tato Giovannoni, y que recientemente abrió sucursal en España, ha llegado a ocupar el puesto N°3 del ranking de los 50 mejores bares del mundo. Es, desde su apertura, un referente de la moderna coctelería argentina.

