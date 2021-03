Los anticheddar toman las hamburgueserías

No hay hamburguesería que no ofrezca cheddar en sus burgers, en sus papas y en otros platos que se tiñen de ese naranja pastoso que tiene tanto defensores como detractores. Los detractores hasta ahora llevan la de perder, pero tienen una revancha en el próximo festival Burgermanía que se realizará del 6 al 8 de abril.

Durante esas tres jornadas, más de 40 hamburgueserías de las ciudad de Buenos Aires y de sus alrededores ofrecerán combos a un precio de 400 pesos, que incluye hamburguesa, papas y bebida (agua, gaseosa o cerveza).

En esta cuarta edición del festival Burgermanía, la curaduría de las hamburguesas nuevamente corre por cuenta de Leandro Volpe, alma mater de @Burgerfacts y autor del libro 101 hamburguesas que tenés que probar antes de morir que seleccionó las hamburgueserías que participarán del evento .

Hoja de ruta

Volpe es quien seleccionó las hamburgueserías que participan del evento, para el cual desafió a las mismas a crear una hamburguesa exclusiva pero sin cheddar. La propuestas es que las hamburgueserías se adapten a las tendencias norteamericanas, donde la mayoría de las hamburguesas de moda llevar variedades de quesos sin incluir el cheddar.

¿Cuáles son los establecimientos que participarán de Burgermanía? La lista es larga, pero seguro hay una hamburguesería a walking distance: Abocado Cantina (French 2316), Aroha (Cabrera 4223), Arredondo (Virrey Arredondo 2562), Beerco Belgrano (Arcos 2130), Beerco Ituzaingó (Atacama 1610), Bierhaus (Panamá 1540), Burgerground (Lacroze 5087), Burgertify Palermo Soho (Honduras 5265), Burgertify Belgrano (La Pampa 2513), Club de la Birra Caballito (Av. Pedro Goyena 60), Club de la Birra Recoleta (Roberto Ortiz 1871), Dime Burger Hurlingham (Tte. Gral. Julio Argentino Roca 1390), Dime Burger Ramos Mejía (Humboldt 699), Dogg Belgrano (Blanco Encalada 1665), Dogg Palermo Hollywood (Gorriti 5751), Dogg Vicente López (Av. Del Libertador 105), Dolas Monte Grande (Cardeza 162), Fat Broder (Charcas 3787), Growlers Belgrano (Cuba 2202), Growlers Caballito (Doblas 857), Growlers Palermo Hollywood (El Salvador 5602), Growlers Palermo Soho (Gurruchaga 1450), Growlers Recoleta (Av. Santa Fe 1430), Holy Just Burgers San Justo(Comisionado José Indart 2580), Joly Just Burgers Liniers (Juan B. Justo 9202) Joes Burger (Malabia 1064), Kevin Bacon Palermo (Gorriti 4788), Kevin Bacon Don Torcuato (Av. Ángel T. de Alvear 841), Lagerhaus (Francisco Beiró 3834), Lowells San Isidro (Primera Junta 1091), Lowells Tigre (Lavalle 235), Lowells Belgrano (Juramento 2527), Open Door Floresta (Av. Gaona 4296), Open Door Villa Luro (Av Canónigo M. C. del Corro 358), Rooster (Humaita 1402), Saint Burger (Av. de Mayo 852), Street Food La Soñada (Av. La Plata 780), Williamsburg (Armenia 1532).

El evento cuenta con el auspicio de BA Capital Gastronómica y las entradas se pueden adquirir en la plataforma Passline.

