Banksy: ¿conocer su identidad afectará sus ventas?

NUEVA YORK.– Tras una larga investigación publicada la semana pasada, Reuters dijo que había determinado la verdadera identidad de Banksy, el artista urbano de fama mundial cuyo anonimato, celosamente guardado, ha cautivado por décadas al mundo del arte casi tanto como su obra.

El artista solitario surgió de la clandestinidad del grafiti en Bristol y Londres en las décadas de 1990 y 2000. Se hizo conocido por sus murales astutamente compuestos y a menudo políticos, como Girl With Balloon y Flower Thrower, que aparecían de forma espontánea de la noche a la mañana en las calles y edificios. En las últimas décadas, sus obras han atraído a multitudes fervientes y han alcanzado precios millonarios en las subastas.

La investigación de Reuters lo identifica como un hombre llamado Robin Gunningham, a quien un tabloide británico señaló como Banksy en 2008. Las pruebas aportadas por Reuters incluyen un informe policial y un expediente judicial relacionados con la detención de Banksy cuando pintó una valla publicitaria en Nueva York en 2000, así como una entrevista con alguien que dijo que un hombre que coincidía con los datos biográficos de Gunningham que estaba de viaje en Ucrania cuando apareció allí un mural de Banksy en 2022.

Robin Gunningham the Artist Formerly Known as Banksy @070guy

Pero una de las preguntas que abre el aparente desenmascaramiento del artista es que tanto afectará al valor (económico) de su obra. Acoris Andipa, galerista londinense especializado en pinturas y grabados de Banksy desde hace 20 años, dijo que no creía que la noticia afectara al mercado a medio o largo plazo. “Mis clientes compran obras de Banksy por el arte en sí”, dijo Andipa. “A la mayoría no les importa su identidad ni quieren conocerla”.

La demanda de obras del artista ha disminuido desde 2021, cuando el mercado de Banksy era uno de los principales beneficiarios del impulso que la pandemia de coronavirus dio a las ventas de arte por internet. El artista gana poco dinero con las reventas en el mercado secundario.

En 2021, el valor anual de las ventas en subasta de Banksy se triplicó, hasta alcanzar un máximo histórico de 171,3 millones de dólares, lo que lo convirtió en el octavo artista del sector que más vendía. En 2025, sus ventas en subasta se desplomaron hasta los 13,3 millones de dólares y su puesto cayó hasta el 102, según la base de datos Artprice.

El desplome formaba parte de un descenso más amplio de la demanda de arte contemporáneo, dijo Andipa. La última prueba del mercado de Banksy comenzó el martes, cuando Christie’s inauguró su subasta exclusivamente en línea “Edición Contemporánea: Londres”.

La venta incluye nueve obras de Banksy, entre ellos un raro Kate Moss (Original Colourway), una parodia de la famosa serie serigráfica de la década de 1960 Marilyn de Andy Warhol. Se estima que este grabado costará entre 93.000 y 132.000 dólares. En 2021 otra copia de la edición se vendió por 386.576 dólares.