Los mejores looks de Kiss en Argentina, y por qué la mayoría prefiere pintarse como “el demonio” y “el chico estrella”

Puede o no gustarte Kiss -su música, sus canciones-, pero basta ver un rostro pintado con el ya icónico maquillaje que usa en escena su bajista, Gene Simmons, para saber a quién emula el fan. El show que dio el sábado la banda en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su “End Of The Road” con el que se despide de los escenarios, fue un muestrario de looks en el que los fanáticos dieron rienda suelta a su pasión por la estética Kiss

Postal de su último show en Argentina, con sus actuales integrantes maquillados como "el demonio", "el hombre espacial", "el gato" y "el niño estrella" TrigoGerardi

Pero basta pasar revista a las caras (e incluso en algunos casos hasta los trajes) para confirmar que el maquillaje de “el demonio” que caracteriza a Gene Simmons -”the demon”, aunque muchas se veces se tradujo como “el vampiro”- es el más taquillero. Le sigue bastante de cerca “el niño estrella” -”the starchild”, que porta el cantante y guitarrista Paul Stanley-, mientras que los de “el gato” y “el hombre espacial” -que en este show usaron Eric Singer y Tommy Thayer, en guitarra y batería, respectivamente- no se vieron con tanta frecuencia en el Campo Argentino de Polo.

Dos demonios y dos niños estrellas en pleno show SANTIAGO CICHERO/ AFV

Dato curioso que muestran las fotos del show (de este y de otros realizados en otros países) es que los integrantes de la Kiss Army, como se llama la legión de fanáticos de la banda, no eligen los maquillajes en función del género. Hay demonios y niños estrella masculinos y femeninos, e incluso chicos y chicas tampoco eligen uno y otro personaje en función del género.

Elección de género en los maquillajes: él "demonio", ellas "chicas estrella"

Lo que no se vio en el show (o al menos no fue retratado por las cámaras) fue a ningún fan maquillado como The Fox (”el zorro”) o The Wizard (”el hechicero”), dos maquillajes de personajes que supieron usar Eric Carr y Vinnie Vincent, respectivamente. Estos dos músicos que integraron algunas de las tantas formaciones de la banda estuvieron en la batería entre 1980 y 1991 (Carr) y en la guitarra entre 1982 y 1984 (Vincent), pero sus looks quedaron en el olvido... o en algunos de los tantos documentales sobre la banda.

Quizás la preferencia por los personajes de The Demon y The Starchild esté dado por que Simmons y Stanley son los únicos que han estado presentes en todas las formaciones de la banda, desde su nacimiento en Nueva York en 1973.

Los mejores looks de los fanáticos de Kiss

Un demonio a medio pintar en la previa del show

Grandes y chicos... y un demonio que se parece más a Pappo que a Gene Simmons

Una familia que alberga un "gato"

Una pareja demoníaca SANTIAGO CICHERO/ AFV

Victoria Ostoich, caracterizada como "demonio", a punto de ingresar al Campo Argentino de Polo DAVID FERNANDEZ/ AFV

Damián Villalba, también demonio DAVID FERNANDEZ/ AFV